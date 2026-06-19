Pronostici MotoGP: tracciato, quote e scommesse GP Cechia 2026. A Brno Marc Marquez può vincere ancora?

Pronostici MotoGP Cechia 2026
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19 Giugno 2026

Dopo la settimana di pausa a seguito del ritorno alla vittoria di Marc Marquez a Balaton Park, la MotoGP torna protagonista a Brno, col Gran Premio della Repubblica Ceca che + la nona tappa di questo motomondiale. Pronostici MotoGP Cechia 2026.

Pronostici MotoGP Cechia 2026: i protagonisti a Brno

La MotoGP dopo la pausa post Gran Premio d’Ungheria, arriva in Repubblica Ceca,a Brno, teatro della nona tappa del Motomondiale 2026. Il lunedì post-gara è in programma anche il primo test con le moto 850cc e gomme Pirelli, riservato ai piloti titolari, che si svolgerà però porte chiuse.

Nell’ultimo Gran Premio corso a Balaton Park a dominare un pò a sorpresa era stato Marc Marquez, autore di un hat-trick, pole, vittoria nella Sprint del sabato e nella gara “lunga” della domenica. Brno ci dirà se il nove volte iridato ha ripreso veramente le redini del suo fisico e della sua Ducati Desmosedici GP. 

In casa Ducati dopo tre podi consecutivi si aspettano conferme anche da Pecco Bagnaia, che è ancora alla ricerca della prima vittoria della stagione. Il miglior pilota Ducati in classifica rimane comunque Fabio Di Giannantonio. “Diggia” è staccato di 42 punti da Bez e cercherà di ridurre il gap.

Approposito del Bez, passiamo ai piloti Aprilia che dopo lo spettacolare Gran Premio d’Italia, sono usciti da Balaton Park con una bella batosta. Lo “strike” innescato dopo lo start della gara domenicale da parte di Jorge Martin aveva coinvolto anche il suo team-mate Marco Bezzecchi e successivamente Raul Fernandez, oltre che i Ducatisti Fermin Aldeguer e Diggia. Il “Bez” e “Martinator” sono chiamati al riscatto.

In casa KTM Pedro Acosta continua ad essere il punto di riferimento. Il pilota di Mazarron è ancora alla ricerca della prima vittoria domenicale, la sua KTM non è all’altezza di Aprilia e Ducati, ma il #37 della casa austriaca è sempre tra i leader. Continuano a faticare tutti gli altri piloti della casa di Mattighofen, anche se Enea Bastianini e Brad Binder al contrario di Maverick Vinales hanno fatto vedere sprazzi di rinascita.

Discorso a parte per le case giapponesi. La Honda è quella che sembra potersi inserire nella lotta per la Top Five e nelle ultime gare il rookie del Team LCR Diogo Moreira è stato autore di grandi prestazioni. Bene anche Luca Marini, mentre Joan Mir continua a cadere troppo. La RC213V dell’infortunato Zarco sarà ancora nelle mani di Cal Crutchlow. La Yamaha soffre la poca potenza del nuovo V4, in Ungheria i piloti del Pramac Racing Jack Miller e Toprak Razgatlioglu sono andati meglio degli ufficiali Fabio Quartararo e Alex Rins.

Gran Premio Repubblica Ceca: circuito, meteo, record e statistiche

Tracciato. Quella della Repubblica Ceca è una delle tappe storiche del Motomondiale. Il circuito si districa attraverso colline e boschi, che lo rendono uno dei circuiti più spettacolari e allo stesso tempo più difficili della stagione. Il circuito di Brno misura 5.4 Km e conta 6 curve a sinistra e 8 a destra.

Record. Maggior numero di vittorie in MotoGP: Valentino Rossi (5). Maggior numero di pole position: Marc Marquez (4). Giro più veloce in gara: 1’53.691, fatto registrare da Marc Marquez nel 2025. Velocità massima: 325,3 km/h, raggiunta da Marco Bezzecchi nel 2025.

Meteo. Al momento le previsioni danno tempo soleggiato venerdì e sabato e qualche nuvola alla domenica.

Pronostici MotoGP Cechia 2026

Pronostici MotoGP Cechia 2026

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Cechia 2026?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre saranno in differita le gare domenicali (Moto3 ore 14:00 – Moto2 ore 15:15 – MotoGP ore 17:00).

Venerdì 19 giugno

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35
Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30
Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30
Prove Moto3 13:15-13:50
Prove Moto2 14:05-14:45
Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 20 giugno

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10
Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55
Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40
Q1 MotoGP 10:50-11:05
Q2 MotoGP 11:15-11:30
Q1 Moto3 12:45-13:00
Q2 Moto3 13:10-13:25
Q1 Moto2 13:40-13:55
Q2 Moto2 14:05-14:20
Sprint Race MotoGP 15:00 (10 giri)

Domenica 21 giugno

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50
Gara Moto3: 11:00
Gara Moto2: 12:15
Gara MotoGP: 14:00 (21 giri)

Quote Motomondiale: GP Cechia 2026

Il ritorno vincente di Marc Marquez sconvolge gli equilibri, e il Cabroncito torna favorito anche in Repubblica Ceca, in quota @2.50 alla pari con Marco Bezzecchi, più staccato Fabio Di Giannantonio @5.00 che rimane comunque una valida alternativa, mentre Pedro Acosta si gioca @9.00, mentre continua ad essere snobbato Pecco Bagnaia che apre la lista di centauri in doppia cifra con una quota @11.00 volte la posta. Molto indietro anche Jorge Martin @16.00 per la gara lunga di domenica.

Nella Sprint Race ancora migliore la posizione di Marc Marquez @2.25 per la vittoria su Marco Bezzecchi @3.50, poi arrivano Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio entrambi @5, con Martinator che si conferma esperto delle Sprint, tanto che la sua quota sulla gara corta del sabato vale un terzo rispetto alla quota della gara lunga di domenica. Poco più staccato Pedro Acosta @7.00, anche lui in calo rispetto alla gara lunga, mentre Pecco Bagnaia è stabile @11.00.

Per le qualifiche del sabato la pole è un affare tra Marc Marquez @2.75 che si lascia alle spalle Marco Bezzecchi @3.50, e a completare la prima fila potrebbe esserci anche qui Fabio Di Giannantonio @5.00, con Pedro Acosta e Pecco Bagnaia entrambi @9.00 mentre Jorge Martin qui sale @11.00.

I nostri pronostici sul Gran Premio di Cechia 2026

Questa è una pista gradita per Marc Marquez che in top-class ha vinto 4 edizioni su 8 disputate, ma dopo l’exploit dell’ultimo GP, questa volta non puntiamo sul talento spagnolo, e facciamo il nome di MARCO BEZZECCHI che potrebbe tornare protagonista a Brno e che deve rialzare la testa dopo lo sfortunato ritiro di Balaton Park. Il Bez vanta un podio nella sua carriera a Brno, circuito che però era uscito dal calendario iridato per ben quattro anni consecutivi dal 2021 al 2024 e dove ha corso solo una volta in top-class. Il Bez dovrà tenere alta la bandiera Aprilia e potrà approfittare di Martin che ha dichiarato di non essere al 100% dopo la caduta in Ungheria che ha coinvolto anche il riminese.

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