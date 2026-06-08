Marc Marquez torna a dominare con la vittoria numero 100 in carriera, quella del GP Ungheria a Balaton Park dove il Cabroncito si rilancia anche in chiave motomondiale dopo aver dominato anche la Sprint Race. Dopo la pausa il MotoGP tornerà a Brno, con Marc Bezzecchi che rimane comunque sempre il centauro da battere, sul compagno in Aprilia, Jorge Martin. Risultati MotoGP Ungheria 2026.

Risultati MotoGP Ungheria 2026: Marc Marquez è tornato

Straordinaria doppietta in Ungheria per Marc Marquez che, complici le uscite di scena dei primi due del motomondiale, Marco Bezzecchi e Jorge Martin su Aprilia, si rilancia anche nella corsa al titolo della MotoGP. Sul circuito del Balaton Park, per il Gran Premio d’Ungheria 2026, dopo aver vinto la Sprint del sabato, lo spagnolo della Ducati si lascia alle spalle Pedro Acosta e alla fine conquista anche la vittoria in gara, la numero 100 della sua meravigliosa carriera. Era da Misano 2025 che Marquez non vinceva un gran premio. Alle spalle dei due spagnoli, Pecco Bagnaia, terzo senza mai essere in grado di poter impensierire i primi due, ma anche al sicuro da chi lo inseguiva.

Quarta posizione al traguardo per Ai Ogura con l’unica Aprilia che ha terminato la gara. Il giapponese ha compiuto una delle sue solite rimonte, beffando nel finale Luca Marini, che ha comunque regalato alla Honda un’ottima quinta piazza. A completare la Top 10, nell’ordine si sono piazzati Diogo Moreira, un ottimo Iker Lecuona, proveniente dalla Superbike, Jack Miller con la migliore delle Yamaha, Enea Bastianini e Brad Binder.

Tra i ritirati anche Joan Mir e Fabio Quartararo, oltre al Bez e a Martin, subito fuori alla prima curva in un incidente che ha coinvolto anche Fermin Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio, con quest’ultimo unico che è riuscito a ripartire chiudendo la gara magiara in 12° posizione.

RISULTATI FINALI MOTOGP UNGHERIA 2026

Marc MARQUEZ 93 (Ducati) Pedro ACOSTA 37 +1.343 (KTM) Francesco BAGNAIA 63 +11.632 (Ducati) Ai OGURA 79 +15.466 (Aprilia) Luca MARINI 10 +18.422 (Honda) Diogo MOREIRA 11 +21.992 (Honda) Iker LECUONA 27 +23.068 (Ducati) Jack MILLER 43 +23.450 (Yamaha) Brad BINDER 33 +24.091 (KTM) Enea BASTIANINI 23 +24.269 (KTM) Toprak RAZGATLIOGLU 7 +25.260 (Yamaha) Fabio DI GIANNANTONIO 49 +28.765 (Ducati) Alex RINS 42 +29.310 (Yamaha) Franco MORBIDELLI 21 +31.632 (Ducati) Maverick VIÑALES 12 +31.999 (KTM) Cal CRUTCHLOW 35 +53.909 (Honda)

Ritirati

Fabio Quartararo (Yamaha)

Joan Mir (Honda)

Fermin Aldeguer (Ducati)

Marco Bezzecchi (Aprilia)

Raul Fernandez (Aprilia)

Jorge Martin (Aprilia)

Classifiche Motomondiale 2026

Vediamo le classifiche aggiornate di MotoGP dopo il Gran Premio d’ungheria a Balaton Park.

MotoGP, classifica piloti

1. Marco Bezzecchi (Aprilia) 180

2. Jorge Martin (Aprilia) 160

3. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 138

4. Pedro Acosta (KTM) 132

5. Marc Marquez (Ducati) 108

6. Ai Ogura (Aprilia) 105

7. Francesco Bagnaia (Ducati) 99

8. Raul Fernandez (Aprilia) 93

9. Alex Marquez (Ducati) 67

10. Fermin Aldeguer (Ducati) 64

11. Luca Marini (Honda) 57

12. Brad Binder (KTM) 48

13. Enea Bastianini (KTM) 48

14. Franco Morbidelli (Ducati) 40

15. Diogo Moreira (Honda) 36

16. Fabio Quartararo (Yamaha) 37

17. Johann Zarco (Honda) 34

18. Joan Mir (Honda) 15

19. Alex Rins (Yamaha) 12

20. Jack Miller (Yamaha) 11

21. Leucona (Gresini Racing) 9

22. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 9

23. Maverick Viñales (KTM) 6

24. Augusto Fernandez (Yamaha) 4

25. Crutchlow (Honda) 0

26. Folger (Red Bull KTM Tech3) 0

27. Pirro (Gresini Racing) 0

28. Savadori (Aprilia Racing) 0

MotoGP, classifica costruttori

Aprilia – 238 Ducati – 125 KTM – 154 Honda – 84 Yamaha – 49

MotoGP, classifica team

1. Aprilia Racing 340

2. Ducati Lenovo Team 207

3. Aprilia Trackhouse Racing 198

4. Red Bull Ktm Factory Racing 180

5. Pertamina Enduro VR46 Ducati 178

6. Gresini Racing Motogp 140

7. Castrol Honda Team 72

8. LCR Honda 70

9. Red Bull KTM Tech3 54

10. Monster Energy Yamaha Motogp 49

11. Prima Pramac Racing 20

12. Yamaha Factory Racing 0

Quote Antepost: aggiornamenti MotoGP 2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale del titolo di MotoGP e dopo la doppietta ungherese torna a fare paura Marc Marquez @4.00 per un altro titolo iridato, ma al comando rimane stabilmente Marco Bezzecchi @1.75 nel testa a testa con Jorge Martin @3.50.

Ora la MotoGP va in pausa per una settimana, e tornerà dal 19 al 21 giugno a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Non sono ancora disponibili le quote per la gara ceca.

QUOTE ANTEPOST MOTOGP 2026

Marco Bezzecchi @1.75

Jorge Martin @3.50

Marc Marquez @4.00

Fabio Di Giannantonio @31.00

Pedro Acosta @51.00

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