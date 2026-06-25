Nessuna pausa per il motomondiale che passa da Brno ad un altra posta storica della MotoGP, Assen, la Cattedrale della Velocità del Gran Premio d’Olanda dove il leader Marco Bezzecchi è chiamato al riscatto dopo la sciocchezza della settimana scorsa che gli ha perfino fatto saltare la gara, anche se le quote puntano ancora su Marc Marquez. Pronostici MotoGP Olanda 2026.

Pronostici MotoGP Olanda 2026: i protagonisti ad Assen

Nessuna pausa per la MotoGP: subito dopo il Gran Premio della Repubblica Ceca, il Motomondiale 2026 fa tappa in Olanda nel weekend del 26-28 giugno, per il decimo appuntamento stagionale sul leggendario TT Circuit di Assen col Gran Premio d’Olanda 2026, la cattedrale o università della velocità dove va in scena un altro atto di una stagione e combattuta e aperta più che mai.

Il leader Marco Bezzecchi torna in pista dopo aver scontato la squalifica per aver spinto e colpito un marshall. Il pilota dell’Aprilia comanda la classifica con 180 punti, ma a Brno non ha corso: è stato infatti squalificato per la gara della domenica in seguito a un episodio avvenuto a bordo pista con un marshall durante la Sprint del sabato, sanzionato dai giudici di gara. Pur non avendo gareggiato, Bezzecchi è riuscito comunque a mantenere la vetta e torna ora regolarmente in sella per difendere il primato.

A insidiarlo c’è soprattutto un Marc Márquez scatenato. Lo spagnolo della Ducati ha vinto a Brno centrando il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto in Ungheria e ha letteralmente riaperto il campionato: dai 102 punti di ritardo dopo la gara del Mugello è risalito a sole 40 lunghezze dalla vetta nel giro di due Gran Premi. Il nove volte campione del mondo, tornato ai suoi livelli dopo l’operazione alla spalla, ha però invitato alla prudenza, ammettendo che ad Assen dovrà soprattutto “sopravvivere” e limitare i danni.

In mezzo ai due c’è Jorge Martin, compagno di squadra di Bezzecchi in Aprilia e secondo in classifica a soli 8 punti, anche se a Brno ha dovuto scontare due long lap penalty chiudendo nono. Attenzione poi a Fabio Di Giannantonio, terzo e regolarissimo con la Ducati del team VR46, e a un Francesco Bagnaia in ripresa, reduce dalla vittoria nella Sprint di Brno. Con sette piloti racchiusi in appena 53 punti e l’Aprilia avanti alla Ducati di sole 5 lunghezze nel Mondiale costruttori, la lotta è apertissima. Da valutare infine le condizioni di Álex Márquez, rientrato a Brno dopo l’incidente di Barcellona ma poi costretto al ritiro: la sua presenza ad Assen resta in dubbio.

Gran Premio d’Olanda: circuito, meteo, record, statistiche

Circuito. Soprannominato la “Cattedrale della velocità”, il TT Circuit di Assen è uno dei tracciati più iconici e amati dell’intero calendario. Il giro misura 4.542 metri ed è celebre per il suo layout veloce e scorrevole, fatto di curve rapide e continui cambi di direzione che mettono a dura prova la precisione e il coraggio dei piloti, rendendolo uno degli appuntamenti più tecnici dell’anno. A rendere leggendaria la pista olandese sono curve dal nome inconfondibile come la Haarbocht (la prima staccata), la Ramshoek, lo Strubben e la chicane Geert Timmer.

Record. I record della pista raccontano la supremazia recente di Francesco Bagnaia: il piemontese detiene infatti sia il primato sul giro secco (1’30″540 nel 2024) sia il record in gara (1’31″866, sempre nel 2024). La velocità di punta più alta resta invece quella di Andrea Dovizioso, a 320,8 km/h nel 2019. Nel 2025 il successo in MotoGP andò a Marc Márquez su Ducati, che si impose anche nella Sprint precedendo Bezzecchi e Bagnaia; tra le classi minori, in Moto2 trionfò il brasiliano Diogo Moreira e in Moto3 lo spagnolo José Antonio Rueda. Quanto alle distanze di gara, la MotoGP percorrerà 26 giri (13 nella Sprint del sabato), la Moto2 22 giri e la Moto3 20 giri.

Meteo. Il caldo registrato in diverse regioni europee negli ultimi giorni non risparmierà nemmeno i Paesi Bassi in questo fine settimana, con temperature elevate che metteranno a dura prova i piloti sullo storico circuito di Assen. Il weekend, secondo le previsioni meteo, presenterà giornate caratterizzate da un’alternanza di schiarite e nuvolosità, ma la vera emergenza sarà quella del caldo anomalo per il mese di giugno. Già nella giornata di venerdì, infatti, le prove potranno svolgersi con un picco di 36°, con temperature massime stimate sui 34° per sabato. Anche la gara potrà essere una nuova sfida per i piloti, i quali dovranno gestire la propria moto su un’asfalto molto caldo per effetto dei 31° massimi indicati dalle previsioni meteorologiche.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Olanda 2026?

L’intero fine settimana del GP d’Olanda sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), oltre che in streaming su Sky Go, NOW e TV8.it. In chiaro, TV8 (125 di Sky e 8 del digitale terrestre) garantirà la diretta gratuita delle qualifiche e della Sprint del sabato, mentre le gare della domenica saranno trasmesse in differita.

Venerdì 26 giugno

Ore 09:00: Prove Libere 1 Moto3

Ore 09:50: Prove Libere 1 Moto2

Ore 10:45: Prove Libere 1 MotoGP

Ore 13:15: Pre-Qualifiche Moto3

Ore 14:05: Pre-Qualifiche Moto2

Ore 15:00: Pre-Qualifiche MotoGP

Sabato 27 giugno

Ore 08:40: Prove Libere 2 Moto3

Ore 09:25: Prove Libere 2 Moto2

Ore 10:10: Prove Libere 2 MotoGP

Ore 10:50: Qualifiche MotoGP (Q1 e Q2)

Ore 12:45: Qualifiche Moto3

Ore 13:40: Qualifiche Moto2

Ore 15:00: SPRINT MotoGP

Domenica 28 giugno

Ore 09:40: Warm-up MotoGP

Ore 11:00: Gara Moto3

Ore 12:15: Gara Moto2

Ore 14:00: GRAN PREMIO MotoGP

Quote Motomondiale: GP Olanda 2026

I bookmakers insistono su Marc Marquez @2.75 favorito per il tris anche ad Assen, ma Marco Bezzecchi @3.00 è molto vicino, in un testa a testa che stacca tutti, visto che poi arriva Francesco Bagnaia @7.00 e la coppia formata da Fabio Di Giannantonio @9.00 e Jorge Martin @9.00. E’ Pedro Acosta @11.00 ad aprire la lista di centauri in doppia cifra di quota.

Per la pole del sabato di qualifica Marc Marquez @3.50 e Marco Bezzecchi @3.50 aprono alla pari e da favoriti sul giro veloce, staccando Pecco Bagnaia @5, poi arrivano Diggia @7 e la coppia formata da Martin ed Acosta @9.

I nostri pronostici sul Gran Premio d’Olanda 2026

Questa settimana ci concentriamo sulla F1 che corre in Austria per le nostre scommesse sui Motori, ma come sempre facciamo un analisi e un nome anche per la MotoGP, e dopo averlo segnalato a Brno, dove incredibilmente non ha nemmeno preso parte alla gara, torniamo a citare MARCO BEZZECCHI chiamato al riscatto in questo weekend ad Assen, dove per stessa ammissione di Marquez, il Cabroncito potrebbe tornare a concedere qualcosa agli avversari. La giocata principale rimane però quella di Formula 1 che trovate QUI.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.