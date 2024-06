Pronostici Nuoto Settecolli ed Europei 2024. Si avvicinano le Olimpiadi di Parigi che quest’anno seguiremo da vicino, in particolare il nuoto con una nuova tipster che ci aiuterà con i consigli per le scommesse. Scaldiamoci quindi proprio con gli Europei di nuoto 2024 e anche col Settecolli.

Pronostici Nuoto Settecolli ed Europei 2024: il programma a Belgrado

Da lunedì 17 a domenica 23 giugno, a Belgrado, in Serbia, si terranno gli Europei 2024 di nuoto in corsia: l’Italia non sarà presente, poiché gli azzurri si concentreranno sul Sette Colli per centrare il minimo olimpico.

Lunedì 17 giugno

09.30 Nuoto: sessione mattutina eliminatorie

Uomini – 50m Farfalla

Donne – 100m Stile Libero

Uomini – 400m Misti

Donne – 200m Dorso

Uomini – 100m Rana

Donne – 4x200m Stile Libero

Uomini – 4x200m Stile Libero

Donne – 800m Stile Libero

18.30 Nuoto: sessione pomeridiana

Uomini – 50m Farfalla – Semifinale

Donne – 100m Stile Libero – Semifinale

Uomini – 400m Misti – Finale

Donne – 200m Rana – Semifinale

Uomini – 100m Rana – Semifinale

Donne – 4x200m Stile Libero – Finale

Uomini – 4x200m Stile Libero – Finale

Martedì 18 giugno

09.30 Nuoto: sessione mattutina eliminatorie

Donne – 50m Farfalla

Uomini – 100m Stile Libero

Donne – 100m Rana

Uomini – 200m Dorso

Mista – 4x100m Misti

Uomini – 800m Stile Libero

18.30 Nuoto: sessione pomeridiana

Donne – 200m Dorso – Finale

Uomini – 50m Farfalla – Finale

Donne – 100m Stile Libero – Finale

Uomini – 100m Rana – Finale

Donna – 100m Rana – Semifinale

Uomini – 100m Stile Libero – Semifinale

Donne – 50m Farfalla – Semifinale

Uomini – 200m Dorso – Semifinale

Donne – 800m Stile Libero – Finale

Mista – 4x100m Misti – Finale

Mercoledì 19 giugno

09.30 Nuoto: sessione mattutina eliminatorie

Donne – 200m Stile Libero

Uomini – 100m Farfalla

Donne – 50m Dorso

Uomini – 200m Rana

Donne – 400m Misti

Donne – 4x100m Stile Libero

18.30 Nuoto: sessione pomeridiana

Donne – 200m Stile Libero – Semifinale

Uomini – 200m Dorso – Finale

Donne – 50m Farfalla – Finale

Uomini – 100m Stile Libero – Finale

Donne – 100m Rana – Finale

Uomini – 100m Farfalla – Semifinale

Donne – 50m Dorso – Semifinale

Uomini – 200m Rana – Semifinale

Donne – 400m Misti – Finale

Uomini – 800m Stile Libero – Finale

Donne – 4x100m Stile Libero – Finale

Giovedì 20 giugno

09.30 Nuoto: sessione mattutina eliminatorie

Uomini – 200m Stile Libero

Donne – 100m Farfalla

Uomini – 50m Dorso

Donne – 200m Rana

Uomini – 4x100m Stile Libero

Donne – 1500m Stile Libero

18.30 Nuoto: sessione pomeridiana

Uomini – 100m Farfalla – Finale

Donne – 50m Dorso – Finale

Uomini – 200m Stile Libero – Semifinale

Donne – 100m Farfalla – Semifinale

Uomini – 50m Dorso – Semifinale

Donne – 200m Rana – Semifinale

Uomini – 200m Rana – Finale

Donne – 200m Stile Libero – Finale

Uomini – 4x100m Stile Libero – Finale

Venerdì 21 giugno

09.30 Nuoto: sessione mattutina eliminatorie

Donne – 50m Stile Libero

Uomini – 50m Rana

Donne – 100m Dorso

Uomini – 200m Farfalla

Donne – 200m Misti

Mista – 4x100m Stile Libero

Uomini – 1500m Stile Libero

18.30 Nuoto: sessione pomeridiana

Donne – 100m Farfalla – Finale

Uomini – 200m Stile Libero – Finale

Donne – 200m Rana – Finale

Donne – 100m Rana – Semifinale

Uomini – 50m Rana – Semifinale

Donne – 50m Stile Libero – Semifinale

Uomini – 200m Farfalla – Semifinale

Donne – 200m Misti – Semifinale

Uomini – 50m Dorso – Finale

Donne – 1500m Stile Libero – Finale

Mista – 4x100m Stile Libero – Finale

Sabato 22 giugno

09.30 Nuoto: sessione mattutina eliminatorie

Uomini – 50m Stile Libero

Donne – 200m Farfalla

Uomini – 100m Dorso

Donne – 50m Rana

Uomini – 200m Misti

Mista – 4x200m Stile Libero

18.30 Nuoto: sessione pomeridiana

Uomini – 200m Farfalla – Finale

Donne – 50m Stile Libero – Finale

Uomini – 50m Rana – Finale

Donne – 200m Misti – Finale

Uomini – 50m Stile Libero – Semifinale

Donne – 50m Rana – Semifinale

Uomini – 1500m Stile Libero – Finale

Donne – 200m Farfalla – Semifinale

Uomini – 200m Misti – Semifinale

Donne – 100m Dorso – Finale

Uomini – 100m Dorso – Semifinale

Mista – 4x200m Stile Libero – Finale

Domenica 23 giugno

09.30 Nuoto: sessione mattutina eliminatorie

Donne – 400m Stile Libero

Uomini – 400m Stile Libero

Donne – 4x100m Misti

Uomini – 4x100m Misti

18.30 Nuoto: sessione pomeridiana

Uomini – 50m Stile Libero – Finale

Donne – 50m Rana – Finale

Uomini – 100m Dorso – Finale

Donne – 200m Farfalla – Finale

Uomini – 200m Misti – Finale

Donne – 400m Stile Libero – Finale

Uomini – 400m Stile Libero – Finale

Donne – 4x100m Misti – Finale

Uomini – 4x100m Misti – Finale

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Nuoto Settecolli ed Europei 2024: programma e guida tv a Roma

Gli azzurri si concentreranno sul Sette Colli per centrare il minimo olimpico. La rassegna andrà in scena a Roma da venerdì 21 a domenica 23 giugno. La diretta tv del Sette Colli 2024 di nuoto sarà disponibile per Finali B e A su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile per le Finali B e A su Rai Play.

Venerdì 21 giugno

Sessione mattutina

09:03 Batterie 100m dorso M

09:21 Batterie 50m dorso F

09:38 Batterie 400m stile libero M

10:24 Batterie 200m stile libero F

11:03 Batterie 100m rana M

11:24 Batterie 100m rana F

11:47 Batterie 100m farfalla M

12:15 Batterie 50m farfalla F

12:30 Batterie 50m stile libero M

12:42 Terza Serie 1500m stile libero F

Sessione pomeridiana

16:00 Finale C 100m dorso M

16:02 Finale C 400m stile libero M

16:07 Finale C 200m stile libero F

16:10 Finale C 100m rana M

16:12 Finale C 100m rana F

16:15 Finale C 100m farfalla M

16:17 Finale C 50m stile libero M

16:20 Serie 2 1500m stile libero F

18:00 Finale B 100m dorso M

18:04 Finale A 100m dorso M

18:13 Finale B 50m dorso F

18:16 Finale A 50m dorso F

18:19 Finale B 400m stile libero M

18:25 Finale A 400m stile libero M

18:31 Finale B 200m stile libero F

18:35 Finale A 200m stile libero F

18:50 Finale B 100m rana M

18:55 Finale A 100m rana M

18:59 Finale B 100m rana F

19:03 Finale A 100m rana F

19:15 Finale B 100m farfalla M

19:19 Finale A 100m farfalla M

19:22 Finale B 50m farfalla F

19:25 Finale A 50m farfalla F

19:31 Finale B 50m stile libero M

19:34 Finale A 50m stile libero M

19:50 Serie 1a 1500m stile libero F

Sabato 22 giugno

Sessione mattutina

09:03 Batterie 100m farfalla F

09:20 Batterie 200m farfalla M

09:41 Batterie 100m dorso F

10:01 Batterie 50m dorso M

10:15 Batterie 400m misti F

10:32 Batterie 400m misti M

11:00 Batterie 100m stile libero F

11:26 Batterie 100m stile libero M

11:52 Batterie 50m rana F

12:02 Batterie 50m rana M

12:10 3a serie 800m stile libero F

12:20 4a e 3a serie 800m stile libero M

Sessione pomeridiana

16:00 Finale C 100m farfalla F

16:02 Finale C 200m farfalla M

16:05 Finale C 100m dorso F

16:08 Finale C 400m misti F

16:14 Finale C 400m misti M

16:19 Finale C 100m stile libero F

16:21 Finale C 100m stile libero M

16:23 Serie 2 800m stile libero F

16:33 Serie 2 800m stile libero M

18:10 Finale B 100m farfalla F

18:14 Finale A 100m farfalla F

18:18 Finale B 200m farfalla M

18:22 Finale A 200m farfalla M

18:34 Finale B 100m dorso F

18:37 Finale A 100m dorso F

18:43 Finale B 50m dorso M

18:46 Finale A 50m dorso M

18:56 Finale B 400m misti F

19:02 Finale A 400m misti F

19.08 Finale B 400m misti M

19:14 Finale A 400m misti M

19:30 Finale B 100m stile libero F

19:33 Finale A 100m stile libero F

19:37 Finale B 100m stile libero M

19:40 Finale A 100m stile libero M

19:44 Finale B 50m rana F

19:47 Finale A 50m rana F

19:50 Finale B 50m rana M

19:52 Finale A 50m rana M

20:02 Serie 1a 800m stile libero F

20:12 Serie 1a 800m stile libero M

Domenica 23 giugno

Sessione mattutina

09:05 Batterie 50m stile libero F

09:16 Batterie 200m dorso M

09:34 Batterie 200m dorso F

09:55 Batterie 50m farfalla M

10:05 Batterie 200m farfalla F

10:21 Batterie 200m rana M

10:40 Batterie 200m rana F

11:04 Batterie 200m stile libero M

11:38 Batterie 400m stile libero F

12:08 Batterie 200m misti M

12:27 Batterie 200m misti F

12:40 4a e 3a serie 1500m stile libero M

Sessione pomeridiana

16:00 Finale C 50m stile libero F

16:02 Finale C 200m dorso M

16:06 Finale C 200m dorso F

16:10 Finale C 200m farfalla F

16:13 Finale C 200m rana M

16:16 Finale C 200m rana F

16:20 Finale C 200m stile libero M

16:23 Finale C 400m stile libero F

16:29 Finale C 200m misti M

16:32 Finale C 200m misti F

16:36 Serie 2 1500m stile libero M

18:03 Finale B 50m stile libero F

18:06 Finale A 50m stile libero F

18:12 Finale B 200m dorso M

18:15 Finale A 200m dorso M

18:18 Finale B 200m dorso F

18:22 Finale A 200m dorso F

18:26 Finale B 50m farfalla M

18:29 Finale A 50m farfalla M

18:46 Finale B 200m farfalla F

18:50 Finale A 200m farfalla F

18:54 Finale B 200m rana M

18:58 Finale A 200m rana M

19:02 Finale B 200m rana F

19:06 Finale A 200m rana F

19:10 Finale B 200m stile libero M

19:14 Finale A 200m stile libero M

19:28 Finale B 400m stile libero F

19:34 Finale A 400m stile libero F

19:47 Finale B 200m misti M

19:51 Finale A 200m misti M

19:55 Finale B 200m misti F

19:59 Finale A 200m misti F

20:11 Serie 1a 1500m stile libero M

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB