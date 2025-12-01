Pronostici Europei di Nuoto 2025: programma completo, guida tv e le speranze azzurre per le medaglie in Polonia

Pronostici di Nuoto Europei
1 Dicembre 2025

Dal 2 al 7 dicembre ultimo appuntamento del Nuoto con gli Europei in vasca corta in programma a Lublino (Polonia). Vediamo la guida tv, con tutti gli appuntamenti di questi giorni, e anche le speranze da medaglia degli italiani. Ceccon grande favorito nel dorso. Pronostici Europei Nuoto 2025.

Pronostici Europei Nuoto 2025: il programma completo

Dal 2 al 7 dicembre gli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) chiudono il 2025 del nuoto in questa rassegna continentale in piscina da 25 metri. La copertura televisiva della rassegna continentale nella piscina da 25 metri polacca sarà garantita dalla RaiSport HD per le sessioni mattutine e serali; in streaming su RaiPlay. 

PROGRAMMA COMPLETO EUROPEI NUOTO

MARTEDÌ 2 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

400 stile libero donne
400 stile libero uomini
50 farfalla donne
50 farfalla uomini
100 rana donne
100 rana uomini
200 dorso donne
200 dorso uomini
4×50 stile libero donne
4×50 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

400 stile libero donne – finale
400 stile libero uomini – finale
50 farfalla donne – semifinali
50 farfalla uomini – semifinali
100 rana donne – semifinali
100 rana uomini – semifinali
200 dorso donne – semifinali
200 dorso uomini – semifinali
4×50 stile libero donne – finale
4×50 stile libero uomini – finale

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

100 misti uomini
100 misti donne
200 stile libero uomini
200 stile libero donne
4×50 misti mista
1500 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

50 farfalla donne – finale
50 farfalla uomini – finale
200 dorso donne – finale
200 dorso uomini – finale
200 stile libero donne – semifinali
200 stile libero uomini – semifinali
100 rana donne – finale
100 rana uomini – finale
100 misti donne – semifinali
100 misti uomini – semifinali
4×50 misti mista – finale

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

100 farfalla donne
100 farfalla uomini
200 rana donne
200 rana uomini
100 dorso donne
100 dorso uomini
800 stile libero donne
4×50 stile libero mista

Finali e semifinali – Ore 19:00

100 misti donne – finale
100 misti uomini – finale
1500 stile libero uomini – finale
200 rana donne – semifinali
200 rana uomini – semifinali
100 dorso donne – semifinali
100 dorso uomini – semifinali
200 stile libero donne – finale
200 stile libero uomini – finale
100 farfalla donne – semifinali
100 farfalla uomini – semifinali
4×50 stile libero mista – finale

VENERDÌ 5 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

200 misti donne
200 misti uomini
800 stile libero uomini
100 stile libero donne
100 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

100 dorso donne – finale
100 dorso uomini – finale
200 rana donne – finale
200 rana uomini – finale
800 stile libero donne – finale
100 farfalla donne – finale
100 farfalla uomini – finale
200 misti donne – semifinali
200 misti uomini – semifinali
100 stile libero donne – semifinali
100 stile libero uomini – semifinali

SABATO 6 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

50 dorso donne
50 dorso uomini
50 rana donne
50 rana uomini
50 stile libero donne
50 stile libero uomini
200 farfalla donne
200 farfalla uomini
1500 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 19:00

50 stile libero donne – semifinali
50 stile libero uomini – semifinali
200 misti donne – finale
200 misti uomini – finale
800 stile libero uomini – finale
200 farfalla donne – semifinali
200 farfalla uomini – semifinali
50 dorso donne – semifinali
50 dorso uomini – semifinali
50 rana donne – semifinali
50 rana uomini – semifinali
100 stile libero donne – finale
100 stile libero uomini – finale

DOMENICA 7 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

400 misti donne
400 misti uomini
4×50 misti donne
4×50 misti uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

50 dorso donne – finale
50 dorso uomini – finale
50 rana donne – finale
50 rana uomini – finale
50 stile libero donne – finale
50 stile libero uomini – finale
200 farfalla donne – finale
200 farfalla uomini – finale
1500 stile libero donne – finale
400 misti donne – finale
400 misti uomini – finale
4×50 misti donne – finale
4×50 misti uomini – finale

Pronostici Europei Nuoto 2025

Le speranze di medaglie azzurra in Polonia

Le carte da medaglia non mancano di certo per i nuotatori azzurri, anche se ci sono da contare assenze pesanti, come quelle di Emma Virginia Menicucci, componente della staffetta veloce, vittima di un incidente stradale non grave ma fastidioso, e la ranista Lisa Angiolini, alle prese con una brutta bronchite. Assenze che si vanno ad aggiungere alle squalifiche di Benedetta Pilato e Chiara Tarantino (sempre rana e velocità) per i fatti di Singapore e alla rinuncia di Anita Bottazzo (altra ranista), impegnata con il college negli States.

Vediamo ora a chi sarà invece in vasca in Polonia e potrà puntare ad una medaglia. Iniziamo da Thomas Ceccon, il campione olimpico in carica, che si concentrerà esclusivamente sul dorso e sarà al via dei 100 e 200, dove non ci sarà in vasca l’ungherese Kos, il suo rivale più accreditato, e non ci sarà neppure il russo Kliment Kolesnikov, perché tutta la nazionale russa diserterà questo appuntamento. Ceccon sarà il favorito numero uno in entrambe le gare, anche se non mancheranno i rivali.

Fari puntati sulla rana maschile, dove l’Italia può contare sul campione olimpico dei 100 e il campione mondiale dei 50: Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo. Si daranno battaglia in due gare dove non mancheranno avversari di altissima qualità. Il terzo incomodo è Ludovico Blu Art Viberti, atleta di grande qualità, in grado anche lui di puntare al podio.

Il settore velocità, sia maschile che femminile, presenta atleti in grado di prendersi grandi soddisfazioni: da Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri sui 50, fino a Carlos D’Ambrosio, il nome nuovo del nuoto azzurro, nei 100 e 200 stile libero.

Nel settore femminile c’è la stellina Sara Curtis, che proverà a giocarsela con le big della velocità continentale, Wasick su tutte, con la divagazione sul tema dei 50 dorso, dove ha mostrato di essere in grande condizione, avendo fatto segnare un grande tempo nelle gare in yards del college. L’azzurra sarà al via anche nelle gare veloci della farfalla. Restando in campo femminile e nella velocità c’è anche la veterana Silvia Di Pietro, che può dire la sua in un contesto che ama particolarmente.

Rimanendo tra le ragazze, Simona Quadarella punta al tris europeo in vasca corta, che è un contesto che non ama particolarmente ma nel quale si è comunque espressa sempre su ottimi livelli: per lei 1500, 800 e 400 stile libero.

Due gli uomini che possono dire la loro: Alberto Razzetti, che parteciperà alle tre gare dei misti (100, 200, 400) e ai 200 farfalla, e in tutte potrà andare a caccia del podio; e Lorenzo Mora, specialista della corta, che potrà scatenarsi con virate e subacquee nelle tre gare del dorso.

Da tenere d’occhio anche Michele Busa nella farfalla, Simone Stefanì in dorso e farfalla. Gli outsider potrebbero essere un altro dorsista, Christian Bacico, e la più giovane di tutte, Alessandra Mao, su cui sono puntati i fari essendo davvero molto giovane e promettente. E poi ci sono le staffette 4×50: velocità uomini, mista uomini, velocità mista, mista mista.

