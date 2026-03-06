Pronostici Pallavolo: iniziano i playoffs di Superlega maschile. Serie A1 femminile ferma in vista delle semifinali di campionato

Pronostici Pallavolo 14-15 gennaio 2026
Pronostici Pallavolo di Oggi
6 Marzo 2026

La Serie A1 Femminile di pallavolo ha già concluso i quarti di finale ed è ferma questa settimana, tornerà la prossima con le semifinali. In questo weekend però si apre la post-season della Superlega di volley maschile con le quattro sfide di gara 1 dei quarti di finale in programma tra sabato e domenica. Pronostici Pallavolo 7-8 marzo 2026.

Pronostici Pallavolo 7-8 marzo 2026: programma completo playoffs Superlega

Questo fine settimana iniziano i playoffs di Superlega di pallavolo maschile, con i quarti di finale che metteranno di fronte le migliori 8 squadre della regular season. Le serie saranno al meglio delle cinque partite, con gara1 in programma tra sabato 7 e domenica 8 marzo.

A presentarsi ai playoff con i favori del pronostico è la Sir Susa Vim Perugia, dominatrice della stagione regolare con 58 punti, frutto di 20 vittorie in 22 partite e di un impressionante bilancio di 63 set vinti e appena 20 persi.

PROGRAMMA GARA 1

07/03 21:00 Sir Susa Vim Perugia (1ª) vs Vero Volley Monza (8ª) PalaBarton, Perugia
08/03 17:00 Itas Trentino (3ª) vs Cucine Lube Civitanova (6ª) Il T Quotidiano Arena, Trento
08/03 18:00 Rana Verona (2ª) vs Allianz Milano (7ª) PalaOlimpia, Verona
08/03 20:30 Valsa Group Modena (4ª) vs Gas Sales Bluenergy Piacenza (5ª) PalaPanini, Modena

PROGRAMMA COMPLETO PLAYOFFS SUPERLEGA

QUARTI DI FINALE

  • Gara 2: 14-15 marzo 2026
  • Gara 3: 17-18 marzo 2026
  • Eventuale Gara 4: 22 marzo 2026
  • Eventuale Gara 5: 29 marzo 2026

SEMIFINALI E FINALI

  • Semifinali: Al meglio delle 5 gare (5, 12, 15, 19, 22 aprile).
  • Finali: Inizio il 26 aprile 2026, con eventuale Gara 5 fissata per il 10 maggio.

Calendario Volley 2026

Le analisi delle gare 1 dei quarti di Superlega

Perugia aprirà il programma dei quarti di finale sabato alle 21.00 al Pala Barton Energy contro la Vero Volley Monza, ottava classificata con 25 punti. Gli umbri arrivano alla post-season con i pronostici dalla loro parte grazie a una stagione di grande continuità, mentre Monza proverà a giocarsi le proprie carte con la leggerezza di chi ha poco da perdere. La sfida inaugurale dei playoff sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e VBTV.

Domenica alle 17.00 alla BTS Arena va in scena uno dei confronti più affascinanti del tabellone, quello tra Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova. Trento ha chiuso la regular season al terzo posto con 47 punti e arriva all’appuntamento forte anche del successo europeo ottenuto in settimana, quando ha espugnato il campo del PGE Warszaw imponendosi 3-2 nell’andata degli ottavi di Champions League. Un risultato che conferma l’ottimo momento della formazione trentina.

Alle 18.00 al Pala AGSM AIM tocca invece alla Rana Verona, seconda forza della regular season con 48 punti, che ospita l’Allianz Milano. I veneti hanno sorpreso per continuità durante tutto il campionato, chiuso con 17 vittorie, mentre Milano arriva ai playoff con grande fiducia dopo il convincente 3-0 ottenuto contro l’Aitekma nell’andata della semifinale di Challenge Cup. Anche questa partita sarà trasmessa in diretta su RaiPlay e VBTV.

Chiude il programma domenica sera alle 20.30 il derby emiliano tra Valsa Group Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza, in programma al PalaPanini con diretta su DAZN e VBTV. Modena ha chiuso al quarto posto con 47 punti, mentre Piacenza si è classificata quinta con 44, rendendo questo confronto uno dei più equilibrati del tabellone. Anche Piacenza arriva carica dopo l’impegno europeo, avendo conquistato un importante 3-0 sul campo dei tedeschi del BR Volleys nell’andata dei quarti di finale di CEV Cup.

Anteprima Volley Superlega 2024-25

Quote Antepost Superlega: Perugia su Verona

Vediamo le quote antepost per la vittoria finale dello scudetto di pallavolo maschile. La vincitrice della regular season, Perugia @2.75, rimane avanti su Verona @3.50 che però non è molto distante in quota, come Trento @4.50 che potrà dire la sua tra le tre contender principali.

Più staccata Civitanova @9 mentre con Piacenza @12 si Dale in doppia cifra, assieme a Modena @21 e Milano @32. Chiude la lavagna Monza @66 volte la posta.

Screenshot 2026-03-06 alle 13.46.04.png

Serie A1 Femminile: già risolti i quarti di finale, si torna il 14 marzo

Ferma la Serie A1 Femminile che ha già iniziato la post-season la settimana scorsa, e si sono subito risolti tutti, quindi le donne torneranno in campo la settimana prossima, 14 e 15 marzo, con le semifinali: Conegliano-Novara e Scandicci-Milano: in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season, Conegliano e Scandicci avranno il vantaggio di giocare in casa l’eventuale gara-5. 

Per le semifinali play-off della Serie A1 2026 di volley femminile la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD (dove segnalato), mentre la diretta streaming sarà fruibile su VBTV (tutti i match), Rai Play e DAZN.

PROGRAMMA COMPLETO

Gara 1
Sabato 14 marzo
20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano – Rai Sport HD, VBTV, Rai Play, DAZN
Domenica 15 marzo
17.15 Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – VBTV, Rai Play, 18.00 Rai Sport HD

Gara 2
Sabato 21 marzo
21.15 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – VBTV, Rai Play, DAZN, 21.25 Rai Sport HD
Domenica 22 marzo
15.00 Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Rai Sport HD, VBTV, Rai Play

Gara 3
Martedì 24 marzo
20.30 Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Rai Sport HD, VBTV, Rai Play, DAZN
Mercoledì 25 marzo
20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano – VBTV, Rai Play, DAZN

Eventuale gara 4
Sabato 28 marzo
21.15 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – VBTV, Rai Play, DAZN
Domenica 29 marzo
20.30 Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Rai Sport HD, VBTV, Rai Play, DAZN

Eventuale gara 5
Sabato 4 o domenica 5 aprile (Calendario da definire)
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara
Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano

