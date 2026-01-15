Vediamo il ricco programma della pallavolo del 2026, sia di club che di nazionali, maschili e femminili, dove l’Italia cerca altri successi nell’anno degli Europei che mettono già in palio anche il pass alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028. Calendario Volley 2026.

Calendario Volley 2026: gli eventi di pallavolo dell’anno

Il calendario 2026 di volley si preannuncia particolarmente ricco di impegni tra cui spiccano gli Europei: le donne giocheranno dal 21 agosto al 6 settembre tra Turchia, Cechia, Svezia, Azerbaijan; gli uomini saranno impegnati dal 10 al 26 settembre tra Italia, Bulgaria, Finlandia, Romania.

Durante l’estate ci terranno compagnia anche le rassegne continentali giovanili: Mondiali Under 17 maschili e femminili, Europei Under 18 e Under 22 per entrambi i generi. Da seguire la Nations League, che dopo la fase preliminare proporrà le Final Eight: si giocherà in estate, tra il 3 giugno e il 2 agosto.

Tanti appuntamenti anche per la stagione di club, che culminerà con le Final Four di Champions League: 2-3 maggio per le donne e 16-17 maggio gli uomini. Naturalmente tra aprile e maggio si assegneranno anche gli scudetti con le finali playoff di SuperLega maschile e Serie A1 femminile. Il nuovo anno inizierà con le Final Four di Coppa Italia e poi ci sarà da recuperare la Supercoppa Italiana maschile. A dicembre l’appuntamento con i Mondiali per Club (date esatte e sedi ancora da definire).

CALENDARIO VOLLEY 2026

24-25 gennaio Coppa Italia femminile, Final Four Torino (Italia)

7-8 febbraio Coppa Italia maschile, Final Four Bologna (Italia)

28 febbraio-1 marzo Supercoppa Italiana, Final Four Trieste (Italia)

11 marzo Challenge Cup femminile, finale d’andata Sede da definire

18 marzo Challenge Cup femminile, finale di ritorno Sede da definire

25 marzo Challenge Cup maschile, finale di andata Sede da definire

1° aprile Challenge Cup maschile, finale di ritorno Sede da definire

1° aprile CEV Cup femminile, finale di andata Sede da definire

8 aprile CEV Cup femminile, finale di ritorno Sede da definire

11-26 aprile Serie A1 femminile, finale scudetto Sedi da definire

15 aprile CEV Cup maschile, finale di andata Sede da definire

22 aprile CEV Cup maschile, finale di ritorno Sede da definire

26 aprile-10 maggio Superlega maschile, finale scudetto Sedi da definire

2-3 maggio Champions League femminile, Final Four Sede da definire

16-17 maggio Champions League maschile, Final Four Milano (Italia)

3 giugno-26 luglio Nations League femminile Varie sedi

10 giugno-2 agosto Nations League maschile Varie sedi

29 giugno-4 luglio Europei U22 maschili Albufeira (Portogallo)

1-12 luglio Europei U18 femminili Riga/Vilnius (Lettonia/Lituania)

6-12 luglio Europei U22 femminili The Hague (Paesi Bassi)

7-18 luglio Europei U18 maschili Porto San Giorgio/San Benedetto del Tronto (Italia)

5-15 agosto Mondiali U17 femminili Santiago (Cile)

19-29 agosto Mondiali U17 maschili Doha (Qatar)

21 agosto-6 settembre Europei femminili Turchia/Cechia/Svezia/Azerbaijan

10-26 settembre Europei maschili Italia/Bulgaria/Finlandia/Romania

Dicembre (date da definire) Mondiale per Club maschile Sede da definire

Dicembre (date da definire) Mondiale per Club femminile Sede da definire

Approfondimento Europei di pallavolo maschile e femminile

Gli Europei 2026 di volley maschile si disputeranno dal 9 al 26 settembre: le ventiquattro squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi, le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. In palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia ospiterà l’evento: il match d’apertura, con la nostra Nazionale in campo da Campione del Mondo, si disputerà in Piazza Plebiscito a Napoli; le altre partite della Pool A si giocheranno al PalaPanini di Modena; ottavi e quarti di finale regaleranno spettacolo al PalaVela di Torino; semifinali e atti conclusivi andranno in scena all’Arena Santa Giulia di Milano.

L’Italia sarà attesa da un girone non così banale, con la Cechia (semifinali iridata) e la Slovenia (battuta nella finale continentale nel 2021) come ostacoli principali, senza sottovalutare Slovacchia, Grecia e Svezia.

La Polonia inizierà la difesa del titolo in Bulgaria, incrociando i padroni di casa (finalisti ai Mondiali), oltre alle abbordabili Ucraina, Portogallo, Israele e Macedonia del Nord. La Pool C si preannuncia equilibrata vista la presenza di Serbia, Belgio, Finlandia e Paesi Bassi, oltre a Estonia e Danimarca. La Francia dovrà riscattare i pessimi Mondiali: i Campioni Olimpici di Parigi 2024 esordiranno in Romania contro i padroni di casa, la Germania, la Turchia, la Svizzera e la Lettonia.

GIRONI EUROPEI MASCHILI

POOL A (a Napoli per il match d’apertura e poi a Modena)

Italia, Svezia, Slovenia, Cechia, Grecia, Slovacchia

POOL B (a Varna, Bulgaria)

Bulgaria, Macedonia del Nord, Polonia, Ucraina, Portogallo, Israele

POOL C (a Tampere, Finlandia)

Finlandia, Estonia, Serbia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca

POOL D (a Cluj-Napoca, Romania)

PROGRAMMA COMPLETO EUROPEI MASCHILI

Mercoledì 9 settembre

18.00 Bulgaria vs Macedonia del Nord (a Sòfia)

19.00 Romania vs Lettonia (a Cluj-Napoca)

Giovedì 10 settembre

15.00 Polonia vs Portogallo (a Sòfia)

16.00 Francia vs Svizzera (a Cluj-Napoca)

18.00 Israele vs Ucraina (a Sòfia)

19.00 Finlandia vs Danimarca (a Tampere)

19.00 Turchia vs Germania (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Svezia (a Napoli)

Venerdì 11 settembre

15.00 Ucraina vs Macedonia del Nord (a Sòfia)

16.00 Cechia vs Grecia (a Modena)

16.00 Paesi Bassi vs Belgio (a Tampere)

16.00 Germania vs Lettonia (a Cluj-Napoca)

18.00 portogallo vs Bulgaria (a Sòfia)

19.00 Serbia vs Estonia (a Tampere)

19.00 Svizzera vs Romania (a Cluj-Napoca)

21.00 Slovacchia vs Slovenia (a Modena)

Sabato 12 settembre

14.00 Danimarca vs Paesi Bassi (a Tampere)

15.00 Polonia vs Israele (a Sòfia)

16.00 Svezia vs Cechia (a Modena)

16.00 Francia vs Turchia (a Cluj-Napoca)

18.00 Belgio vs Finlandia (a Tampere)

18.00 Bulgaria vs Ucraina (a Sòfia)

19.00 Romania vs Germania (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Grecia (a Modena)

Domenica 13 settembre

14.00 Estonia vs Danimarca (a Tampere)

15.00 Portogallo vs Israele (a Sòfia)

16.00 Slovenia vs Svezia (a Modena)

16.00 Svizzera vs Turchia (a Cluj-Napoca)

17.00 Finlandia vs Serbia (a Tampere)

18.00 Macedonia del Nord vs Polonia (a Sòfia)

19.00 Lettonia vs Francia (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Slovacchia (a Modena)

Lunedì 14 settembre

15.00 Ucraina vs Portogallo (a Sòfia)

16.00 Slovacchia vs Cechia (a Modena)

16.00 Serbia vs Paesi Bassi (a Tampere)

16.00 Germania vs Svizzera (a Cluj-Napoca)

18.00 Bulgaria vs Israele (a Sòfia)

19.00 Estonia vs Belgio (a Tampere)

19.00 Romania vs Turchia (a Cluj-Napoca)

21.00 Slovenia vs Grecia (a Modena)

Martedì 15 settembre

15.00 Macedonia del Nord vs Portogallo (a Sòfia)

16.00 Grecia vs Svezia (a Modena)

16.00 Belgio vs Danimarca (a Tampere)

16.00 Lettonia vs Svizzera (a Cluj-Napoca)

18.00 Polonia vs Ucraina (a Sòfia)

19.00 Paesi Bassi vs Finlandia (a Tampere)

19.00 Francia vs Germania (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Cechia (a Modena)

Mercoledì 16 settembre

15.00 Israele vs Macedonia del Nord (a Sòfia)

16.00 Svezia vs Slovacchia (a Modena)

16.00 Danimarca vs Serbia (a Tampere)

16.00 Turchia vs Lettonia (a Cluj-Napoca)

18.00 Polonia vs Bulgaria (a Sòfia)

19.00 Paesi Bassi vs Estonia (a Tampere)

19.00 Francia vs Romania (a Cluj-Napoca)

21.00 Cechia vs Slovenia (a Modena)

Giovedì 17 settembre

16.00 Serbia vs Belgio (a Tampere)

16.00 Slovacchia vs Grecia (a Modena)

19.00 Finlandia vs Estonia (a Tampere)

21.05 Italia vs Slovenia (a Modena)

Sabato 19 settembre e Domenica 20 settembre

Ottavi di finale (a Sòfia): due partite al giorno tra le seguenti, orari da definire

Ottavo di finale 5: Prima gruppo B vs Quarta gruppo D

Ottavo di finale 6: Prima gruppo D vs Quarta gruppo D

Ottavo di finale 7: Seconda gruppo B vs Terza gruppo D

Ottavo di finale 8: Seconda gruppo D vs Terza gruppo B

Domenica 20 settembre e Lunedì 21 settembre

Ottavi di finale (a Torino): due partite al giorno tra le seguenti, orari da definire

Ottavo di finale 1: Prima gruppo A vs Quarta gruppo C

Ottavo di finale 2: Prima gruppo C vs Quarta gruppo A

Ottavo di finale 3: Seconda gruppo A vs Terza gruppo C

Ottavo di finale 4: Seconda gruppo C vs Terza gruppo A

Martedì 22 settembre

Quarti di finale (a Sòfia), orari da definire

Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 8

Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 6 vs Vincente Ottavo di finale 7

Mercoledì 23 settembre

Quarti di finale (a Torino), orari da definire

Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 1 vs Vincente Ottavo di finale 4

Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 3

Venerdì 25 settembre

Semifinali (a Milano), orari da definire

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 4

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 2 vs Vincente Quarto di finale 3

Sabato 26 settembre

Finali (a Milano), orari da definire

Gli Europei 2026 di volley femminile si disputeranno dal 21 agosto al 6 settembre. La rassegna continentale verrà organizzata da quattro Paesi, che si suddivideranno un gruppo a testa: la Pool A sarà protagonista a Istanbul (Turchia), la Pool B andrà in scena a Brno (Cechia), la Pool C animerà Baku (Azerbaijan) e la Pool D regalerà spettacolo a Göteborg (Svezia). Gli ottavi e i quarti di finale si giocheranno poi tra Turchia e Cechia, mentre le semifinali e gli atti conclusivi si svolgeranno in terra anatolica.

L’Italia si presenterà all’appuntamento per completare la Tripla Corona: dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e aver vinto i Mondiali un mese fa. Le azzurre giocheranno a Göteborg, in un girone non così banale: la Svezia padrona di casa potrà contare sul talento della fenomenale Isabelle Haak, mentre la Francia è in enorme ascesa come ha dimostrato durante l’ultima rassegna iridata. Croazia, Slovacchia e Montenegro sono invece ampiamente inferiori a livello tecnico.

L’Italia sarà chiamata a un torneo con la valigia: giocherà gli ottavi e i quarti di finale a Brno (Cechia), la Pool D si incrocerà con la Pool B (la prima contro la quarta e la seconda contro la terza), dunque ai quarti potrebbero esserci degli incontri replay con alcune sfide dei gironi. Possibile un quarto di finale contro la Serbia (non se le due squadre chiuderanno la fase a gironi nella stessa posizione). In caso di qualificazione in semifinale si dovrà volare a Istanbul, dove la Turchia attenderà in una possibile rivincita dell’atto conclusivo degli ultimi Mondiali.

La Turchia difenderà il titolo di fronte al proprio pubblico, in una Pool A che prevede due incroci decisamente probanti contro la Polonia e la Germania. Melissa Vargas e compagne, guidate in panchina da Daniele Santarelli, dovranno prestare la massima attenzione contro le biancorosse di coach Stefano Lavarini e alle arrembanti tedesche, da prendere con le pinze l’emergente Slovenia, mentre Lettonia e Ungheria non incutono timori.

GIRONI EUROPEI FEMMINILI

POOL A (a Istanbul, Turchia)

Turchia, Lettonia, Polonia, Germania, Slovenia, Ungheria

POOL B (a Brno, Cechia)

Cechia, Austria, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Grecia

POOL C (a Baku, Azerbaijan)

Azerbaijan, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Romania, Spagna

POOL D (a Göteborg, Svezia)

Svezia, Montenegro, Italia, Francia, Slovacchia, Croazia

PROGRAMMA COMPLETO EUROPEI FEMMINILI

Venerdì 21 agosto

13.00 Francia vs Slovacchia (a Göteborg)

14.00 Austria vs Serbia (a Brno)

16.00 Azerbaijan vs Portogallo (a Baku)

16.00 Italia vs Croazia (a Göteborg)

17.00 Bulgaria vs Ucraina (a Brno)

17.00 Turchia vs Lettonia (a Istanbul)

19.00 Svezia vs Montenegro (a Göteborg)

20.00 Cechia vs Grecia (a Brno)

Sabato 22 agosto

12.30 Belgio vs Spagna (a Baku)

14.00 Germania vs Slovenia (a Istanbul)

15.00 Italia vs Montenegro (a Göteborg)

15.30 Romania vs Paesi Bassi (a Baku)

16.00 Ucraina vs Grecia (a Brno)

17.00 Ungheria vs Polonia (a Istanbul)

18.00 Slovacchia vs Svezia (a Göteborg)

19.00 Austria vs Cechia (a Brno)

Domenica 23 agosto

12.30 Portogallo vs Belgio (a Baku)

14.00 Lettonia vs Germania (a Istanbul)

15.00 Francia vs Croazia (a Göteborg)

15.30 Spagna vs Azerbaijan (a Baku)

16.00 Grecia vs Bulgaria (a Brno)

17.00 Slovenia vs Turchia (a Istanbul)

18.00 Italia vs Svezia (a Göteborg)

19.00 Cechia vs Serbia (a Brno)

Lunedì 24 agosto

12.30 Paesi Bassi vs Portogallo (a Baku)

14.00 Polonia vs Lettonia (a Istanbul)

15.30 Azerbaijan vs Romania (a Baku)

16.00 Ucraina vs Austria (a Brno)

16.00 Croazia vs Slovacchia (a Göteborg)

17.00 Turchia vs Ungheria (a Istanbul)

19.00 Serbia vs Bulgaria (a Brno)

19.00 Montenegro vs Francia (a Göteborg)

Martedì 25 agosto

12.30 Romania vs Belgio (a Baku)

14.00 Ungheria vs Germania (a Istanbul)

15.30 Paesi Bassi vs Spagna (a Baku)

16.00 Italia vs Slovacchia (a Göteborg)

16.00 Grecia vs Austria (a Brno)

17.00 Polonia vs Slovenia (a Istanbul)

19.00 Cechia vs Ucraina (a Brno)

19.00 Svezia vs Croazia (a Göteborg)

Mercoledì 26 agosto

12.30 Spagna vs Portogallo (a Baku)

14.00 Slovenia vs Lettonia (a Istanbul)

15.30 Belgio vs Azerbaijan (a Baku)

16.00 Italia vs Francia (a Göteborg)

16.00 Austria vs Bulgaria (a Brno)

17.00 Germania vs Turchia (a Istanbul)

19.00 Serbia vs Grecia (a Brno)

19.00 Svezia vs Montenegro (a Göteborg)

Giovedì 27 agosto

12.30 Paesi Bassi vs Belgio (a Baku)

14.00 Polonia vs Germania (a Istanbul)

15.30 Portogallo vs Romania (a Baku)

16.00 Croazia vs Montenegro (a Göteborg)

16.00 Ucraina vs Serbia (a Brno)

17.00 Lettonia vs Ungheria (a Istanbul)

19.00 Svezia vs Francia (a Göteborg)

19.00 Cechia vs Bulgaria (a Brno)

Venerdì 28 agosto

12.30 Spagna vs Romania (a Baku)

14.00 Slovenia vs Ungheria (a Istanbul)

15.30 Azerbaijan vs Paesi Bassi (a Baku)

17.00 Turchia vs Polonia (a Istanbul)

Domenica 30 agosto e Lunedì 31 agosto

Ottavi di finale (a Brno), due partite per giorno tra le seguenti in orari da definire

Ottavo di finale 5: Prima gruppo B vs Quarta gruppo D

Ottavo di finale 6: Prima gruppo D vs Quarta gruppo D

Ottavo di finale 7: Seconda gruppo B vs Terza gruppo D

Ottavo di finale 8: Seconda gruppo D vs Terza gruppo B

Lunedì 31 agosto e Martedì 1° settembre

Ottavi di finale (a Istanbul), due partite per giorno tra le seguenti in orari da definire

Ottavo di finale 1: Prima gruppo A vs Quarta gruppo C

Ottavo di finale 2: Prima gruppo C vs Quarta gruppo A

Ottavo di finale 3: Seconda gruppo A vs Terza gruppo C

Ottavo di finale 4: Seconda gruppo C vs Terza gruppo A

Mercoledì 2 settembre

Quarti di finale (a Brno), orari da definire

Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 8

Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 6 vs Vincente Ottavo di finale 7

Giovedì 3 settembre

Quarti di finale (a Torino), orari da definire

Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 1 vs Vincente Ottavo di finale 4

Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 3

Sabato 5 settembre

Semifinali (a Istanbul), orari da definire

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 4

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 2 vs Vincente Quarto di finale 3

Domenica 6 settembre

Finali (a Istanbul), orari da definire

