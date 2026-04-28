Pronostici Pallavolo Superlega: analisi, programma completo, guida tv e quote sulla finale Perugia-Civitanova

Finale Superlega 2026
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28 Aprile 2026

Giovedì 30 aprile si apre la serie finale per lo scudetto della pallavolo maschile italiana, l’atto conclusivo della Superlega che vedrà di fronte Perugia, grande favorita, contro la sorprendente Lube Civitanova che ha ribaltato le gerarchie arrivando in finale da testa di serie numero 6. Finale Superlega 2026.

Finale Superlega 2026: Perugia sfida Civitanova

Giovedì 30 aprile (alle ore 20.30) andrà in scena Perugia-Civitanova, gara-1 della finale scudetto di volley maschile di Superlega 2025-2026. Si inizia dal PalaBarton che apre la serie al meglio delle cinque partite. I Block Devils si presenteranno all’appuntamento dopo aver regolato Monza e Piacenza, mentre la Lube ha firmato due maiuscole imprese contro Trento e Verona, sovvertendo i verdetti della regular season: si affrontano la prima e la sesta classificata della Superlega.

I Campioni d’Europa e Campioni del Mondo inizieranno il confronto di fronte al proprio pubblico. La Lube inseguirà l’ottavo scudetto della propria storia, gli ultimi tre li hanno conquistati battendo proprio gli umbri negli atti conclusivi del 2019, 2021, 2022. I biancorossi sono reduci dalle finali perse contro Trento nel 2023 e dodici mesi fa, mentre i Block Devils puntano al tris dopo le gioie del 2018 (proprio contro i marchigiani) e del 2024 (contro Milano).

Finale Superlega 2026

Finale Superlega 2026

I protagonisti della finale di pallavolo maschile in Italia

A trascinare Perugia saranno il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, i centrali Roberto Russo e Federico Crosato, il libero Massimo Colaci. 

Civitanova potrà fare affidamento sugli attaccanti Aleksandar Nikolov, Mattia Bottolo ed Eric Loeppky sotto la regia di Mattia Boninfante, con Marko Podrascanin e Giovanni Gargiulo al centro, Fabio Balaso il libero.

Programma completo e guida tv Superlega

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV.

  • Gara 1: Giovedì 30 aprile, ore 20:30 (PalaBarton, Perugia)
  • Gara 2: Domenica 3 maggio, ore 18:00 (Eurosuole Forum, Civitanova Marche)
  • Gara 3: Mercoledì 6 maggio, ore 20:30 (PalaBarton, Perugia)
  • Gara 4 (se necessaria): Sabato 9 maggio, ore 20:30 (Eurosuole Forum, Civitanova Marche)
  • Gara 5 (se necessaria): Martedì 12 maggio, ore 20:30 (PalaBarton, Perugia)

Quote Volley Superlega: Perugia favorita su Civitanova

Le quote antepost per la vittoria dello scudetto du Superlega di pallavolo maschile puntano tutte su Perugia @1.44 mentre il tricolore alla Lube si gioca @2.62.

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