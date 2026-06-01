Pronostico Volleyball Nations League 2026 femminile: le avversarie delle azzurre e il programma completo della VNL

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1 Giugno 2026

Torna in campo la grande nazionale di pallavolo femminile italiana guidata da Julio Velasco, che lo scorso anno ha vinto tutto, e punta a portare a casa anche la Volleyball Nations League 2026, la VNL che inizierà da Brasilia. Anteprima VNL 2026 femminile.

Anteprima VNL 2026 femminile: la situazione delle azzurre di Velasco

Inizia da Brasilia il cammino dell’Italia nella Volleyball Nations League 2026 femminile, la formazione sotto la guida di Julio Velasco che ha dominato gli ultimi anni sulla scena internazionale, ma alla VNL vedremo una squadra giovane, tante novità e l’obiettivo di costruire il futuro senza perdere competitività.

Le assenze dell’Italia non rappresentano una sorpresa. Il commissario tecnico aveva annunciato già nei mesi scorsi la volontà di utilizzare la prima parte della stagione per allargare la rosa della nazionale azzurra concedendo spazio a giocatrici giovani o meno utilizzate e permettendo ad alcune delle titolari storiche di recuperare energie dopo un ciclo particolarmente intenso. Il risultato è una squadra sperimentale, ricca di curiosità tecniche e di elementi interessanti da testare.

La novità più attesa riguarda senza dubbio Ekaterina Antropova. L’opposta di Scandicci, una delle attaccanti più devastanti del panorama mondiale, verrà utilizzata da schiacciatrice-ricevitrice, un esperimento che Velasco aveva già lasciato intendere durante i collegiali primaverili.

Ci saranno le palleggiatrici saranno Carlotta Cambi e Francesca Scola, mentre in posto quattro saranno osservate speciali Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini e Stella Nervini. In posto due toccherà soprattutto a Merit Adigwe e Binto Diop, mentre al centro ci saranno giocatrici interessanti come Linda Nwakalor, Yasmina Akrari, Linda Manfredini e Denise Meli. L’esperienza dei liberi Eleonora Fersino e Ilaria Spirito dovrà invece garantire equilibrio a un gruppo molto giovane.

Anteprima VNL 2026 femminile

Anteprima VNL 2026 femminile

Volley Nations League: le avversarie dell’Italia

Il calendario della prima settimana si presenta subito impegnativo. L’esordio del 3 giugno contro la Bulgaria appare sulla carta la sfida più abbordabile del lotto, ma sarà soprattutto un banco di prova per valutare l’amalgama di una squadra assemblata da poche settimane. Successivamente arriverà l’Olanda, formazione tradizionalmente ostica e sempre ricca di talento fisico, prima del confronto contro la Turchia, una delle grandi potenze del volley mondiale nonostante anch’essa si presenti con una rosa parzialmente rinnovata.

La chiusura sarà affidata al match più affascinante e complicato dell’intera settimana: la sfida contro il Brasile padrone di casa. Giocare a Brasilia contro una delle nazionali più forti del pianeta rappresenterà un test estremamente indicativo per comprendere il reale valore di questo gruppo e il livello di competitività raggiunto dalle seconde linee azzurre. I risultati, almeno in questa fase, non saranno l’unico parametro di giudizio. La prima settimana di Nations League servirà soprattutto a capire quali giocatrici potranno candidarsi a un ruolo importante nelle prossime tappe della stagione e quali risposte potrà offrire il nuovo corso tecnico. In questo senso la VNL 2026 rappresenta per l’Italia molto più di una semplice competizione: è il primo passo di un percorso che guarda ai grandi appuntamenti internazionali dell’estate e, più in prospettiva, al quadriennio che porterà verso Los Angeles 2028.

Programma completo e guida tv Volley Nations League

Vediamo il programma completo dei primi match di VNL della nazionale femminile e la guida tv.

Mercoledì 3 giugno
Ore 21.30 – Italia-Bulgaria – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Sabato 6 giugno
Ore 01.00 – Italia-Olanda – Diretta streaming su Dazn e VBTV
Ore 20.30 – Italia-Turchia – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Domenica 7 giugno
Ore 19.30 – Italia-Brasile – Diretta streaming su Dazn e VBTV

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