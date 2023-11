Continua la nuova stagione della Coppa del Mondo di Biathlon maschile, con le gare in programma a Ostersund in Svezia fino al 3 dicembre 2023. Biathlon 10Km sprint maschile Osterdund, il pronostico è tutto per Johannes Boe.

Quote Biathlon 10Km sprint maschile Osterdund

La Coppa del Mondo di Biathlon prosegue la stagione 2023-2024, con le gare in programma nel fine settimana sempre a Ostersund in Svezia. Sabato 2 dicembre 2023 è in programma la 10Km sprint maschile.

L’uomo da battere è sempre lui, il campione norvegese, Johannes Boe, bancato vincente dalle quote offerte dai principali bookmaker a quota 1.80 su Goldbet e a quota 1.85 su Sisal.

A contendere la vittoria a Johannes Boe, troviamo secondo nel tabellone quote, il biatleta di casa, lo svedese Sebastian Samuelsson., pagato vincente 5 volte la posta giocata, mentre a quota 17 si paga la vittoria del biatleta francese Emilien Jacquelin.

A quota 21 troviamo tre atleti, il fratello di Boe, Tarjei e il francese QuentinFillon Mailllet. Da segnalare a quota 34 il successo del nostro Tommaso Giacomel.

Gli azzurri in gara Sono quattro gli azzurri in gara nella 20Km individuale maschile di Ostersund, Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel e Patrick Braunhofer

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione Pronostico 10Km sprint maschile Il favorito numero 1 per la vittoria della gara non può che essere il “marziano” del biathlon, il numero 1 in assoluto, Johannes Boe. Solo un Samuelsson impeccabile potrebbe “beffarlo”.