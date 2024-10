La Coppa del Mondo di Biathlon femminile 2024-2025, riparte il 1 dicembre 2024, da Kontiolahti in Finlandia, con la staffetta 4×6Km e si concluderà il 23 marzo 2025, a Osmo Holmenkoller, in Norvegia, con una partenza in linea 12,5km. Pronostici Coppa del Mondo Biathlon: Vitozzi, Simon e Jeanmonnot favorite

Programma Coppa del Mondo Biathlon: si parte con la settimana di Kontiolahti

La Coppa del Mondo di Biathlon maschile, riparte con la settimana dal 1 al 8 dicembre 2024 a Kontiolahti in Finlandia, poi dal 13 al 15 dicembre farà tappa in Austria a Hochfilzen, poi dal 19 al 22 dicembre si vola in Francia a Annecy/ Le Grand-Bornard.

Poi nel 2025 si torna in pista dal 10 al 11 a Oberhof e dal 15 al 19 gennaio a Ruhpolding sempre in Germania, mentre dal 24 al 26 si gareggerà in Italia ad Anterselva, poi si passa in repubblica Ceca, a Nove Mesto, dal 6 al 9 marzo, in Slovenia, a Pokljuka dal 14 al 16 marzo e il gran finale di Osmo Holmenkoller, in Norvegia, dal 21 al 13 marzo.

Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025: sfida a tre per la vittoria?

La scorsa Coppa del Mondo di Biathlon femminile, è stata vinta dalla nostra biatleta, Lisa Vittozzi con 1091 punti, al secondo posto Lou Jeanmonnot con 1068 punti, mentre sul gradino più basso del podio, Ingrid Landmark Tandrevold con 1044 punti.

Per i bookmaker, non esiste un grande favorita per la conquista della Coppa del Mondo di Biathlon femminile 2024-2025, visto che a quota 4 offerta su Sisal e su Goldbet, troviamo tre atlete, Lisa Vittozzi, Lou Jeanmonnot e Julia Simon.

Possibili Outsider Coppa del Mondo femminile 2024-2025?

Dietro al trio di biatlete a quota 4, troviamo tante altre atlete che potrebbero vincere la coppa del mondo. Justine Braisaz Bouchet e Ingrid Landmark Tandrevold infatti è offerto vincente a quota 6, a quota 11 troviamo Elvira Oeberg, a quota 18, la tedesca Franziska Preuss, che precede a quota 21, Hanna Oeberg.

Gli italiani quotati

Oltre a Lisa Vittozzi, c’è una sola italiana inserita nel tabellone quote, per il vincitore della Coppa del Mondo di biathlon femminile 2024-2025. e parliamo di Dorothea Wierer, pagata vincente 34 volte la posta giocata.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 4 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.