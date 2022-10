Pronostico Coppa del Mondo Biathlon 2022-2023: il favorito è Johannes Boe

Riparte la Coppa del Mondo di Biathlon per la stagione 2022-2023. La scorsa stagione ha trionfare è stato il francese Quentin Fillon Maillet, mentre per questa nuova edizione i bookmakers vedono favorito il norvegese Johannes Boe.

La Coppa del mondo 2021-2022 è stata vinta da Maillet

Dopo 3 stagione consecutive, dove la Coppa del Mondo di Biathlon maschile era stata vinta dal norvegese Johnasse Boe, la scorsa stagione è stata la volta della conquista della Coppa da parte del francese Quentin Fillon Maillet.

Un duello a due?

Le quote offerte dai bookmaker per la stagione 2022-2023 prevedono un duello a due. Il favorito per la vittoria finale è Johannes Boe, inserito in lavagna a quota 1.90, mentre il bis del biatleta francese è offerto a 2.60.

I possibili outsider

A rovinare la festa del duello a due, potrebbe essere un altro atleta norvegese, Sturla Holm Laegreid, quotato a 5, o lo svedese Sebastian Samuelsson, a 14 o il transalpino Emilien Jacquelin, inserito in lavagna a quota 17.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Un solo italiano nelle quote

Purtroppo per il Biathlon di casa nostra, solo un atleta azzurro è inserito nel tabellone delle quote, si tratta di Tommaso Giacomel, pagato vincente a quota 1000.