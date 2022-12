Biathlon Le Grand Bornald Femminile: Elvira Oeberg la grande favorita per la 7,5Km sprint

Venerdì 16 dicembre 2022, è in programma sulle nevi francesi di Le Grand Bornald, la 7.7 km spint femminile di Biathlon. La grande favorita per la vittoria finale è la svedese Elvira Oeberg, ma attenzione a Denise Hermann e Marketa Davidova. Buone possibilità di vittoria anche per Lisa Vitozzi e Dorothea Wierer.

Tabellone quote 7,5 spint Biathlon femminile

Il Biatlhon femminile è di scesa a Le Grand Bornard. In questo articolo ci concentriamo sulla gara in programma il 16/12/2022, la 7.5km spint e sulle quote offerte dai bookmaker per la vincente.

La favorita dalle quote è la biatleta svedese Elvira Oeberg, fortissima nello sci di fondo, ma in questo inizio di stagione molto deludente nel poligono da sparo, offerta vincente a quota 4.50.

Dietro di lei troviamo la tedesca Denise Hermann a quota 8 e Marketa Davidova, entrambe hanno inziato molto bene la stagione, a quota 9 l’altra sorella Oeberg, Hanna, a quota 10 la francese Julia Simon, attuale detentrice del pettorale giallo e la norvegese Ingrid Tandrevolt.

Le possibilità delle biatlete azzurre

Sono buone le possibilità di vittoria anche per i colori italiani. Lisa Vittozzi, dopo un inizio di stagione favoloso è quotata vincente a 15, stessa quota offerta per la campionessa azzurra Dorothea Wierer.

