Quote Biathlon Pokljuka: Johannes Boe favorito per la vittoria nella 10 Km sprint

Il 6 gennaio 2023, sulle nevi slovene di Pokljuka, si disputa la 10 Km sprint maschile, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon. Il grande favorito per la vittoria finale è il norvegese Johannes Boe, offerto vincente quota 1.65.

Biathlon 10 Km sprint, dominio norvegese?

La 10 Km sprint, in programma il 6/01/2023 a Pokljuka, vede i biatleti norvegesi come i grandi favoriti per la vittoria finale. L’uomo da battere è il pettorale giallo, Johannes Boe, inserito in tabellone a quota 1.65, segue in quota Sturla Holm Laegreid a 5.50.

Gli altri biatleti favoriti per la vittoria finale

A quota 9 viene offerta la vittoria del francese Emilien Jacquelin, a quota 14 troviamo lo svedese Martin Ponsiluomo, che precede sempre un atleta svedese, Sebastina Samuelsson, bancato a 18, stessa quota offerta per il successo di Quentin Fillon Maillet.

Gli Italiani in gara

Purtroppo nel tabellone quote troviamo un solo biatleta italiano, Tommaso Giacomel, pagato vincente 126 volte la posta giocata. Questo dimostra come il biathlon maschile italiano sia molto meno performante di quello femminile.

