Quote Biathlon Ruhpolding: nella 15 km individuale femminile Elvira Oeberg favorita per il successo

La Coppa del Mondo di Biathlon 2022-2023 fa tappa in Germania a Ruhpolding. Giovedì 12 gennaio è in programma la 15km individuale femminile e la favorita per la vittoria è la biathleta svedese Elvira Oeberg, ma occhio anche alla nostra azzurra Dorothea Wieber e alla francese Julia Simon.

Elvira Oeberg favorita per la vittoria

Nella 15km di Biathlon femminile di Ruhpolding, in programma giovedì 12 gennaio 2023, la favorita per la vittoria finale da parte dei bookmaker è la svedese Elvira Oeberg, seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo e offerta vincente a quota 4.

Quote sulle possibili Outsider

A guidare il folto gruppo delle possibili outsider, tutte offerte vincenti a quota 8, troviamo la nostra Dorothea Wieber, fresca degli ottimi piazzamenti ottenuti nella scorsa tappa di Pokljuka, la francese Julia Simon, in testa alla classifica di Coppa del Mondo, la tedesca Denise Herrmann e la ceca Marketa Davidova.

Attenzione anche a Marte Roeiseland, la fortissiama biathleta norvegese, rientrata nella tappa di Pokljuka e subito vicina alla zona podio, bancata vincente a quota 10 e a Lisa Theresa Hauser e Ingrid Landmark Tandrevold, bancate a quota 13

Le altre azzurre in gara

Oltre alla già citata Wieber, troviamo nel tabellone quote l’altra big azzurra, Lisa Vittozzi, sottotono in Slovenia, inserita in lavagna a quota 21, mentre tutte le altre biathlete azzurre non sono state quotate singolarmente.