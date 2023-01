Johannes Boe grande favorito per la vittoria nella 20 Km individuale di Biathlon a Ruhpolding

Domani 11 gennaio 2023 è in programma sulle nevi tedesche di Ruhpolding, la 20km maschile di biathlon e l’uomo da battere secondo le quote offerte dai bookmaker è il capo classifica di Coppa del Mondo, il norvegese Johannes Boe. Occhio al nostro Tommaso Giacomel in grande forma.

Quote 20km individuale di Ruhpolding

Mercoledì 11 gennaio è in programma a Ruhpolding la 20 km di biathlon maschile, valida per la Coppa del Mondo 2022-2023. Il grande favorito per la vittoria finale è il campione norvegese Johannes Boe, bancato vincente a quota 1.70.

I possibili outsider

Il più probabile avversario si Boe per la vittoria finale della gara è il compagno di squadra Sturla Holm Laegreid, giocato a quota 4.50, che precede il francese Quentin Fillon Maillet, offerto a 10 e altri due norvegesi, Vatle Sjaastad Christiansed, quoto a 16 e il successo del fratello di Johannes, Tari Boe, offerto a quota 18.

Gli azzurri in gara

Un solo biathleta azzurro è stato inserito nel tabellone dei possibili vincenti della 20km di Ruhpolding, si tratta di Tommaso Giacomel, pagato vincente 31 volte la posta giocata e reduce dagli ottimi risultati ottenuti nella tappa slovena di Pokjuka.