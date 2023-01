Venerdì 13 gennaio 2023, a Ruhpolding in Germania, è in programma la staffetta maschile 4×7,5 Km di Biathlon maschile e la nazione da battere e senza dubbio la fortissima Norvegia. Le nazioni che cercheranno di contendere la vittoria ai norvegesi, saranno la Francia, la Svezia e la Germania. Per l’Italia si prospetta una staffetta in quinta posizione.

Quote staffetta maschile biathlon Ruhpolding

Nella tappa tedesca di Coppa del Mondo di Biathlon maschile 2022-2023, venerdì 13 gennaio è in programma la staffetta maschile 4×7,5 km. Viste le condizioni dei biatleti norvegesi, che stanno dominando la stagione, sembra una gara già vinta in partenza dalla nazionale norvegese.

Le quote offerte dai bookmaker vedono super favorito il successo della Norvegia, offerto a quota 1.25. A contendere la vittoria al fortissimo quartetto norvegese ci proveranno la Francia, bancata a quota 4.50, mentre la Svezia e la Germania, offerte vincenti entrambe a quota 6.

Il nostro pronostico

La Norvegia è la grande favorita e per noi vincerà senza nessun problema, al secondo posto diciamo Francia, mentre al terzo posto preferiamo il quartetto tedesco a quello svedese. Per l’Italia ci aspettiamo che competa per il quinto posto e sesta potrebbe arrivare l’Austria.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione