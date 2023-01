Pronostici Biathlon Anterselva: Johannes Boe favorito nella 10 Km sprint

Venerdì 20 gennaio 2023, sulle nevi italiane di Anterselva, è in programma per la Coppa del Mondo di Biathlon la 10 Km sprint maschile e l’uomo da battere è il campione norvegese Johannes Boe. Tra i possibili outsider per la vittoria segnaliamo anche l’azzurro Tommaso Giacomel.

Quote 10 Km sprint maschile di Anterselva

La Coppa del Mondo di Biathlon 2022-2023 fa tappa in Italia e più precisamente ad Anterselva. Venerdì 20 gennaio è in programma una 10 km sprint, e le quote offerte dai bookmaker vedono favorito per la vittoria finale il fortissimo biathleta norvegese Johannes Boe, bancato vincente a quota 1.50.

A contendere la vittoria a Boe, ci proveranno gli altri due compagni di squadra, Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansed, entrambi quotati a 8, il francese Quentin Fillon Maillet, lo svedese Sebastian Samuelsson, il transalpino Emilien Jacquelin, il norvegese Tarjei Boe e lo svedese Martin Ponsiluoma, tutti e quattro quotati vincenti a 26.

Tommaso Giacomel l’unica speranza azzurra

A difendere i colori italiani, in questa tappa di casa, è unico biatleta azzurro inserito nel tabellone quote di questa 10 Km sprint troviamo Tommaso Giacomel, molto cresciuto nelle ultime tappa della Coppa del Mondo, dove ha sfiorato più volte il podio e offerto vincente a quota 41.

Classifica Coppa del Mondo di Biathlon

Diamo uno sguardo anche alla classifica di Coppa del Mondo di biathlon 2022-2023, dove al comando con 959 troviamo Johannes Boe, seguito al secondo posto con 785 punti da Sturla Holm Laegreid, mentre al terzo posto con 503 punti si posiziona Vetle Sjaastad Christiansed. Tommaso Giacomel è al sedicesimo posto in classifica con 303 punti.