Quote Biathlon Anterselva: nella staffetta femminile buone possibilità per l’Italia

Domenica 22 gennaio 2023 è in programma la gara conclusiva della tappa italiana di Coppa del Mondo di Biathlon, sulle nevi di Anterselva. Le donne sono impegnate nella staffetta 4 x 6 km, dove la nazione favorita per il successo è la Svezia, ma anche l’Italia ha buone probabilità di ben figurare.

Pronostici Staffetta femminile Anterselva

Staffetta femminile di biathlon in programma domenica 22 gennaio, molto interessante per quel che concerne le quote offerte dai bookmaker.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

La nazionale favorita per la vittoria della gara è la Svezia, delle sorella Oeberg, bancata a quota 3, seguono la Francia, della capo classifica di Coppa del mondo, Julia Simon, a quota 3.25, la Germania bancata a 3.75 e la Norvegia a quota 4.

Quote Biathlon Anterselva Italia

La nazionale azzurra non è tagliata fuori dalla lotta per il successo nella steffetta 4 x 6 km di Anteselva, perchè può contare su Lisa Vittozzi e Dorothea Wieber e viene offerta vincente a quota 8.

Classifica di Coppa del Mondo

Nella classifica generale di Coppa del Mondo, al comando troviamo la francese Julia Simon con 756 punti, al secondo posto la svedese Elvira Oeberg con 615, al terzo posto la nostra Lisa Vittozzi con 538 punti e al quarto posto l’altra azzurra, Dorothea Wierer con 477 punti.