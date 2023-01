Pronostico Biathlon Mondiali Oberhof: la Norvegia favorita nella staffetta mista

I mondiali di Biathlon, sono in programma dal 8 al 19 febbraio 2023 a Oberhof in Germania. La prima gara in programma è la staffetta mista 4 x 6 km, e la Norvegia è la squadra da battere, occhio però a Francia e Svezia, Per l’Italia sarà molto complicato centrare il podio, buone possibilità per arrivare nelle top 5.

Quote Biathlon staffetta mista

Dal 8 al 19 febbraio, a Oberhof in Germania, sono in programma i Campionati del Mondo di Biathlon 2023. La prima gara in programma è la staffetta mista (uomini-donne) 4 x 6 km.

La nazione da battere, secondo le quote offerte dai bookmaker è senza ombra di dubbio la Norvegia. Il successo degli scandinavi viene offerto a quota 1.65 su Sisal e 1.65 anche su Fantasyteam.

A contendere la vittoria allo squadrone norvegese ci proveranno la Francia, bancata a quota 3, la Svezia offerta a 6, la Germania a 9 e l’Italia offerta vincente a quota 17.

Pronostico Biathlon Mondiali Oberhof

La Norvegia, secondo noi, non avrà nessun problema a vincere la medaglia d’oro. Il quartetto, due donne e due uomini è nettamente superiore alla concorrenza. Al secondo posto vediamo la Francia, mentre per il terzo posto lotta a tre tra Svezia, Germania e Italia, con la Svezia favorita per la medaglia di bronzo,

Calendario Mondiali Biathlon Oberhof

Mercoledì 8 febbraio – ore 14.45 – Staffetta Mista

Venerdì 10 febbraio – ore 14.30 – Sprint Femminile

Sabato 11 febbraio – ore 14.30 – Sprint Maschile

Domenica 12 febbraio – ore 13.25 – Inseguimento Femminile

Domenica 12 febbraio – ore 15.30 – Inseguimento Maschile

Martedì 14 febbraio – ore 14.30 – Individuale (20 km) Maschile

Mercoledì 15 febbraio – ore 14.30 – Individuale (15 km) Femminile

Giovedì 16 febbraio – ore 15.10 – Single Mixed

Sabato 18 febbraio – ore 11.45 – Staffetta Maschile

Sabato 18 febbraio – ore 15.00 – Staffetta Femminile

Domenica 19 febbraio – ore 12.30 – Mass Start Maschile

Domenica 19 febbraio – ore 15.15 – Mass Start Femminile

