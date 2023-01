Quote Mondiali Biathlon: Elvira Oeberg favorita nella 7,5 Km sprint del 10 febbario

Venerdì 10 febbraio 2023 è in programma la seconda gara dei Mondiali di Biathlon, una 7,5 Km sprint femminile. Si gareggia a Oberhorf, incantevole cittadina montana situata in Germania e più precisamente in Turingia e la biatleta da battere per i bookmaker è la svedese Elvira Oebereg. Buone possibilità di podio per l’Itala con Lisa Vittozzi e Dorothe Wierer.

Quote Mondiali Biathlon: 7,5 km sprint femminile

La seconda gara in programma ai Mondiali di Biathlon di Oberhofer è la 7,5 km sprint femminile. Gara che si preannuncia molto combattuta e con tante atlete che possono puntare a vincere la gara o andare a podio.

Elvira Oeberg favorita per i bookmaker

Secondo le quote inserite in tabellone dai bookmaker, la favorita numero 1 per la vittoria è la fortissima biatleta svedese, Elvira Oeberg, data vincente a quota 4.75 su Sisal e 4.50 su Fantasyteam.

Segue a quota 6 la tedesca Denise Herrmann, a quota 7 è bancato il successo di Julia Simon, attuale leader della Coppa del Mondo di Biathlon 2022-2023.

Buon possibilità di vittoria o di podio azzurro

L’Italia può contare su due grandi fuoriclasse per questi Mondiali di Oberhorf. Lisa Vittozzi è offerta vincente di questa gara sprint a quota 11, mentre Dorothea Wierer, viene pagata 14 volte la posta giocata.

Pronostico 7,5 km sprint femminile

Non è mai facile fare un pronostico su una gara di Biathlon e soprattutto su una gara sprint femminile. Se Elvira Oeberg, non sbaglierà molto al poligono crediamo non abbia rivali, vista la grande velocità sugli sci di fondo e rimane anche per noi la favorita per il successo.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Per Denise Herrmann, stesso discorso fatto per la Oeberg, sugli sci è un fulmine, al poligono commette molti errori. Julia Simon è sembrata una garanzia in stagione e potrà puntare al podio.

Lisa Vittozzi, se riuscirà a non commettere errori al poligono a terra è per la partita per una medaglia, mentre Dorothea Wierer, dovrà sfruttare la sua precisione e velocità al tiro e sperare in qualche errore delle avversarie per vincere una medaglia.

Calendario Mondiali Biathlon Oberhorf

Mercoledì 8 febbraio – ore 14.45 – Staffetta Mista

Venerdì 10 febbraio – ore 14.30 – Sprint Femminile

Sabato 11 febbraio – ore 14.30 – Sprint Maschile

Domenica 12 febbraio – ore 13.25 – Inseguimento Femminile

Domenica 12 febbraio – ore 15.30 – Inseguimento Maschile

Martedì 14 febbraio – ore 14.30 – Individuale (20 km) Maschile

Mercoledì 15 febbraio – ore 14.30 – Individuale (15 km) Femminile

Giovedì 16 febbraio – ore 15.10 – Single Mixed

Sabato 18 febbraio – ore 11.45 – Staffetta Maschile

Sabato 18 febbraio – ore 15.00 – Staffetta Femminile

Domenica 19 febbraio – ore 12.30 – Mass Start Maschile

Domenica 19 febbraio – ore 15.15 – Mass Start Femminile