Pronostico e Quote Biathlon: Johannes Boe super favorito nella Sprint Maschile dei Mondiali

Per i Mondiali di Biathlon, in corso di svolgimento a Oberhorf in Germania, sabato 11 febbraio 2023 è in programma la gara Sprint. Pronostico e Quote Biathlon: Joannes Boe super favorito nella Sprint Maschile dei Mondiali, dietro di lui altri due norvegesi, che potrebbero colorare il podio tutto norvegese.

Quote Biathlon Sprint Maschile

Sulla carta, la gara sprint maschile di Biathlon, in programma sabato 11 febbraio 2023, valida per i Mondiali in corso di svolgimento in Germania, ha un vincitore quasi scritto, e stiamo parlando della leggenda del Biathlon norvegese, Johannes Boe. La sua vittoria è offerta a quota 1.35.

Dietro di lui, troviamo in quota il compagno di squadra, l’altro fortissimo biatleta, Sturla Leigreid, bancato vincente a quota 7.50 su Starcasinò e a quota 7 su Sisal, mentre a quota 10 troviamo lo svedese Martin Ponsiluoma e un altro atleta norvegese, Vetle Christiansen.

Quote Biatleti azzurri

Un solo biatleta azzurro è stato inserito nella quote per il vincente della gara Sprint Mondiali di Oberhorf e stiamo parlando del giovane talento azzurro, Tommaso Giacomel, vera rivelazione della Coppa del Mondo 2022-2023, pagato vincente 40 volte la posta giocata.

Pronostico gara Sprint Maschile dei Mondiali di Oberhorf

Noi della redazione di BetItaliaweb ci aspettiamo un podio tutto norvegese. Primo Johannes Boe, secondo Sturla Leigreid e terzo Vetle Christiansen. Attenzione la nostro Tommaso Giacomel che potrebbe essere la vera sorpresa della gara.

Calendario Mondiali Biathlon Oberhof

Mercoledì 8 febbraio – ore 14.45 – Staffetta Mista

Venerdì 10 febbraio – ore 14.30 – Sprint Femminile

Sabato 11 febbraio – ore 14.30 – Sprint Maschile

Domenica 12 febbraio – ore 13.25 – Inseguimento Femminile

Domenica 12 febbraio – ore 15.30 – Inseguimento Maschile

Martedì 14 febbraio – ore 14.30 – Individuale (20 km) Maschile

Mercoledì 15 febbraio – ore 14.30 – Individuale (15 km) Femminile

Giovedì 16 febbraio – ore 15.10 – Single Mixed

Sabato 18 febbraio – ore 11.45 – Staffetta Maschile

Sabato 18 febbraio – ore 15.00 – Staffetta Femminile

Domenica 19 febbraio – ore 12.30 – Mass Start Maschile

Domenica 19 febbraio – ore 15.15 – Mass Start Femminile

