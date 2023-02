Pronostici Mondiali Biathlon Oberhof: nella 20km individuale maschile podio tutto norvegese?

Sono sempre i biatleti norvegesi, favoriti per la vittoria nella 20 km indivuale maschile, in programma il 14 febbraio 2023 alle ore 14.30, valida per i Mondiali di Biathlon, in corso di svolgimento a Oberhof in Germania. L’Italia punta a un buon piazzamento con Tommaso Giacomel. Pronostici Mondiali Biathlon Oberhorf? nella individuale maschile podio tutto norvegese?

Quote 20 Km individuale maschile

Per i bookmaker, sembra profilarsi un podio tutto norvegese nella 20km individuale maschile Mondiale in programma il 14 febbraio 2023. Il grande favorito per la vittoria è Johannes Boe, offerto vincente a quota 1.65 sia su Sisal, sia su Starcasinò.

Dietro a Boe, nel tabellone quote troviamo altri due compagni di squadra, Sturla Laegreid, giocato vincente a quota 4.25 e Vetle Christiansen a quota 7.50.

A contendere la vittoria e il podio ai tre norvegesi ci proveranno due francesi, Quentin Fillot-Maillet, bancato a quota 12 e Emilien Jacquelin a quota 15, stessa quota offerta per lo svedese Martin Ponsiluoma.

Tommaso Giacomel speranza azzurra

Il giovane Tommaso Giacomel, è la grande speranza azzurra per un buon piazzamento anche ai piedi del podio. Giacomel è cresciuto molto nell’ultima parte della Coppa del Mondo di Biathlone viene offerto vincente a quota 41.

Pronostici Mondiali Biathlon Oberhorf

Anche nella 20km individuale maschile, si rischia di ritrovarsi con un podio tutto norvegese. Johannes Boe sembra un gradino sopra gli altri e potrebbe vincere facilmente la medaglia d’oro, dietro di lui sicuramente per le altre due medaglie del podio, lotta tra i due norvegesi, i due francesi e perchè no, anche il nostro Giacomel.

Mercoledì 8 febbraio – ore 14.45 – Staffetta Mista

Venerdì 10 febbraio – ore 14.30 – Sprint Femminile

Sabato 11 febbraio – ore 14.30 – Sprint Maschile

Domenica 12 febbraio – ore 13.25 – Inseguimento Femminile

Domenica 12 febbraio – ore 15.30 – Inseguimento Maschile

Martedì 14 febbraio – ore 14.30 – Individuale (20 km) Maschile

Mercoledì 15 febbraio – ore 14.30 – Individuale (15 km) Femminile

Giovedì 16 febbraio – ore 15.10 – Single Mixed

Sabato 18 febbraio – ore 11.45 – Staffetta Maschile

Sabato 18 febbraio – ore 15.00 – Staffetta Femminile

Domenica 19 febbraio – ore 12.30 – Mass Start Maschile

Domenica 19 febbraio – ore 15.15 – Mass Start Femminile

