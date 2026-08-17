Pronostico Lorenzo Musetti-Michael Zheng: analisi, guida tv, quote e scommesse tennis, ATP 1000 Cincinnati 2026

Lorenzo Musetti-Michael Zheng
Pronostici Tennis ATP Master 1000
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17 Agosto 2026

Martedì sul cemento dell’Ohio torna in campo Lorenzo Musetti impegnato nei sedicesimi di finale del Masters 1000 ATP Cincinnati di tennis che lo vedrà contrapposto al giocatore di casa, Michael Zheng, che ha già sorpreso in questo avvio di torneo. Pronostico Musetti-Zheng 18 agosto 2026.

Pronostico Musetti-Zheng 18 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Michael Zheng match di tennis valido per il torneo ATP Masters 1000 Cincinnati, negli Stati Uniti.

Lorenzo Musetti ha debuttato in modo impeccabile nel torneo sconfiggendo nettamente il tedesco Daniel Altmaier per 6-4, 6-2 in un’ora e 29 minuti, mostrando grande solidità al servizio e da fondo campo.

Michael Zheng è partito dalle qualificazioni, e si sta rivelando la vera sorpresa del torneo. Ha superato Fabian Marozsan al primo turno per poi eliminare a sorpresa il francese Ugo Humbert (testa di serie numero 24) in tre set col punteggio di 4-6, 6-3, 6-6 (ritiro o tiebreak a seconda dei tabellini), confermando un ottimo feeling con le superfici rapide.

Lorenzo Musetti-Michael Zheng

Lorenzo Musetti-Michael Zheng

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Michael Zheng

Il match tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Michael Zheng, valevole per il terzo turno (sedicesimi di finale) del Masters 1000 di Cincinnati, si giocherà martedì 18 agosto 2026 a partire dalle ore 17:00 italiane. Diretta TV sui canali di Sky Sport (Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go (per gli abbonati Sky) e sulla piattaforma NOW.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Michael Zheng

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Musetti-Michael Zheng
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.532.40
1.532.50
1.532.40
1.532.40
1.532.41

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Michael Zheng

Non ci sono precedenti ufficiali nel circuito maggiore tra Lorenzo Musetti e Michael Zheng. Si tratta del loro primo scontro diretto assoluto in carriera. Il divario tecnico e di esperienza pende nettamente a favore dell’azzurro, sebbene l’americano stia attraversando un ottimo momento di forma sul cemento di casa.

PRONOSTICO: MUSETTI @1.53

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