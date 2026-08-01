La prossima settimana gli appassionati e gli scommettitori di Tennis saranno tutti con lo sguardo verso il Canada con i Masters 1000 del ATP Montreal 2026 e del WTA Toronto. Vediamo il sorteggio del torneo canadese, con i primi match e i possibili cammini dei nostri azzurri, sia nel torneo maschile che in quello femminile. Sorteggio Masters 1000 Montreal.

Sorteggio Masters 1000 Montreal: il tabellone maschile

Venerdì è stato sorteggiato il tabellone del National Bank Open presented by Rogers, ATP Montreal 2026, il Masters 1000 canadese quest’anno in programma all’IGA Stadium di Montreal dal 2 al 13 agosto nelle stesse date in cui a Toronto si gioca il corrispondente WTA 1000. Il torneo rappresenta il primo appuntamento della lunga estate americana sul veloce che accompagnerà i protagonisti verso gli US Open 2026, ultimo Slam della stagione.

L’edizione di Montreal si presenta particolarmente aperta, complice l’assenza di tre dei principali protagonisti del circuito: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic non saranno infatti al via. A guidare il seeding sarà Alexander Zverev, testa di serie numero uno e grande favorito della vigilia, anche se il percorso del tedesco verso la finale non appare privo di insidie. Nel suo spicchio di tabellone potrebbe incontrare ai quarti Taylor Fritz, uno degli avversari più difficili sul cemento, mentre in semifinale potrebbe profilarsi una sfida con Daniil Medvedev, giocatore che più volte ha creato problemi al numero due del mondo.

Saranno sette gli italiani presenti nel tabellone principale, con quattro azzurri già inseriti tra le teste di serie: Flavio Cobolli (numero 6), Lorenzo Musetti (numero 12), Luciano Darderi (numero 20) e Matteo Arnaldi (numero 32) entreranno direttamente in gioco al secondo turno.

L’attenzione maggiore, però, sarà rivolta a Matteo Berrettini, chiamato a un debutto subito interessante contro l’argentino Mariano Navone, numero 44 ATP. Il romano parte con un bilancio favorevole nei precedenti, avendo vinto entrambi i confronti disputati contro il sudamericano, ma dovrà confermare i segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane. In caso di successo, il suo cammino potrebbe incrociare quello di Valentin Vacherot, mentre nei quarti di finale resta possibile un derby tutto italiano con Musetti.

Proprio Lorenzo Musetti, testa di serie numero 12, inizierà il torneo al secondo turno contro il vincente della sfida tra Martin Landaluce e un qualificato. Il toscano si trova in una parte di tabellone ricca di ostacoli e potrebbe affrontare già nei turni successivi giocatori come Jiri Lehecka o Rafael Jodar, prima di un possibile ottavo di finale contro avversari del calibro di Alex De Minaur o dello stesso Berrettini.

Tra gli italiani più attesi c’è anche Flavio Cobolli, numero 9 del mondo e sesta testa di serie del torneo. Il romano debutterà contro il vincente del match tra Yannick Hanfmann e un qualificato e potrebbe poi trovare sulla propria strada Tomas Martin Etcheverry. Più avanti, il possibile ottavo di finale potrebbe metterlo di fronte ad Andrey Rublev o al connazionale Luciano Darderi. Quest’ultimo, numero 23 ATP, potrebbe esordire contro il canadese Gabriel Diallo, qualora superasse il turno preliminare, con la prospettiva di una possibile rivincita contro Rublev dopo la sfida di Bastad.

Per Matteo Arnaldi, invece, l’esordio sarà contro il vincente della partita tra Fabian Marozsan e un qualificato. Il ligure, inserito tra le teste di serie, punta a sfruttare un settore di tabellone che potrebbe offrirgli l’opportunità di avanzare nelle prime giornate del torneo.

Debutto complicato anche per gli altri due azzurri in gara. Lorenzo Sonego affronterà l’olandese Tallon Griekspoor e, in caso di vittoria, troverebbe subito Alexander Zverev, il numero uno del seeding. Mattia Bellucci sarà invece protagonista di una sfida Italia-Argentina contro Sebastian Baez, match che mette di fronte due giocatori con caratteristiche molto diverse ma capaci di esprimersi al meglio anche sul cemento.

PRIMI TURNI AZZURRI

[6] Flavio Cobolli bye / 2° turno vs Yannick Hanfmann (GER o qualificato [12] Lorenzo Musetti bye / 2°turno vs Martin Landaluce (ESP) o qualificato [20] Luciano Darderi bye / 2°turno vs Gabriel Diallo (CAN) o qualificato [32] Matteo Arnaldi bye / 2°turno vs Fabian Marozsan (HUN) o qualificato

Matteo Berrettini vs Mariano Navone (ARG)

Lorenzo Sonego vs Tallon Griekspoor (NED)

Mattia Bellucci vs Sebastian Baez (ARG)

QUARTI DI FINALE TEORICI

[1] Zverev (Ger) vs [7] Fritz (Usa)

[4] Medvedev vs [5] Shelton (Usa)

[8] Lehecka (Cec) vs [3] De Minaur (Aus)

[6] Cobolli vs [2] Auger-Aliassime (Can)

WTA Toronto 2026: il sorteggio femminile

È stato sorteggiato anche il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Toronto: dopo il forfait di Jasmine Paolini, resta soltanto un’italiana ammessa di diritto nel main draw, ovvero Elisabetta Cocciaretto (da poche ore uscita ai quarti del WTA Washington, rimontata da Osaka).

L’azzurra inizierà il proprio cammino dal primo turno, nel quale sarà opposta all’australiana Talia Gibson, poi in caso di successo al secondo turno ad attenderla ci sarebbe la numero 18 del tabellone, la polacca Maja Chwalinska. Al terzo turno possibile incrocio con la numero 16 del seeding, la russa Ekaterina Alexandrova.

Superati questi primi ostacoli, per l’italiana negli ottavi di finale ci sarebbe la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, poi ai quarti possibile incrocio con l’ucraina Elina Svitolina o con la statunitense Amanda Anisimova. Nel penultimo atto sfida con la statunitense Jessica Pegula o con la polacca Iga Swiatek, infine in finale incrocio con la kazaka Elena Rybakina o con la statunitense Coco Gauff.

TABELLONE WTA TORONTO

Aryna Sabalenka (1) (BYE)

(Q)-Cristina Bucșa

Yulia Putintseva-Shuai Zhang

Jeļena Ostapenko (26) (BYE)

Maja Chwalińska (18) (BYE)

Talia Gibson-Elisabetta Cocciaretto

(Q)-Camila Osorio

Ekaterina Alexandrova (16) (BYE)

Elina Svitolina (9) (BYE)

Jéssica Bouzas Maneiro-Ariana Arseneault (WC)

Elena-Gabriela Ruse-Peyton Stearns

Anastasia Potapova (24) (BYE)

Clara Tauson (27) (BYE)

Nikola Bartůňková-Bianca Andreescu (WC)

(Q)-(Q)

Amanda Anisimova (8) (BYE)

Jessica Pegula (3) (BYE)

Magdalena Fręch-(Q)

Kamilla Rakhimova-Venus Williams (WC)

Kateřina Siniaková (32) (BYE)

Anna Kalinskaya (17) (BYE)

Mccartney Kessler-Cadence Brace (WC)

(Q)-(Q)

Diana Shnaider (15) (BYE)

Marta Kostyuk (10) (BYE)

(Q)-Katherine Sebov (WC)

(Q)-Antonia Ružić

Madison Keys (19) (BYE)

Donna Vekić (31) (BYE)

Kimberly Birrell-Viktorija Golubic

Xiyu Wang-Sára Bejlek

Iga Świątek (7) (BYE)

Linda Nosková (6) (BYE)

(Q)-Caty McNally

(Q)-Alycia Parks

Alexandra Eala (25) (BYE)

Marie Bouzková (21) (BYE)

Tereza Valentová-Taylor Townsend

Solana Sierra-(Q)

Belinda Bencic (12) (BYE)

Iva Jovic (13) (BYE)

Carol Zhao (WC)-Magda Linette

(Q)-(Q)

Emma Navarro (23) (BYE)

Maria Sakkari (29) (BYE)

Rebecca Marino (WC)-Zeynep Sönmez

Diane Parry-(Q)

Coco Gauff (4) (BYE)

Coco Gauff (4)

Mirra Andreeva (5) (BYE)

Oleksandra Oliynykova-Karolína Plíšková

Renata Zarazúa-Tamara Korpatsch

Leylah Fernandez (30) (BYE)

Elise Mertens (20) (BYE)

Anhelina Kalinina-Anna Bondár

Panna Udvardy-Eva Lys

Naomi Osaka (11) (BYE)

Sorana Cîrstea (14) (BYE)

Yulia Starodubtseva-(Q)

Janice Tjen-Ludmilla Samsonova

Barbora Krejčíková (22) (BYE)

Ann Li (28) (BYE)

Katie Boulter-Kayla Cross (WC)

Xinyu Wang-Daria Kasatkina

Elena Rybakina (2) (BYE)

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