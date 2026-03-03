Sono già iniziate le qualificazioni del primo Master 1000 della stagione 2026 di Tennis, ovvero Indian Wells. Inizia lo swing negli Stati Uniti, vediamo il programma completo con guida tv, quote, favoriti, i sorteggi e i possibili cammini degli azzurri impegnati in questo importante torneo. Anteprima Indian Wells 2026.

Anteprima Indian Wells 2026: programma completo del Master 1000 di Tennis

Grande attesa per il primo Masters 1000 della stagione di Tennis, ATP Indian Wells, in programma dal 4 al 15 marzo 2026 per quanto riguarda il tabellone principale (le qualificazioni sono già partite dal primo marzo). L’edizione 2026 del torneo di Indian Wells sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now TV; per quanto riguarda il torneo femminile sarà visibile anche sul digitale terrestre grazie a Super Tennis TV (canale 64 del digitale terrestre).

1 – 3 marzo: Qualificazioni

4 – 5 marzo: Primo turno tabellone principale

6 – 7 marzo: Secondo turno tabellone principale

8 – 9 marzo: Terzo turno tabellone principale

10 – 11 marzo: Ottavi di finale tabellone principale

12 marzo: Quarti di finale tabellone principale

13 – 14 marzo: Semifinali singolare maschile e femminile/ Finali del doppio

15 marzo: Finali singolare maschile e femminile

Sorteggio tabellone maschile ATP Indian Wells

Sorteggiato nella notte il tabellone maschile del torneo di Indian Wells. Jannik Sinner, testa di serie n°2, va nella parte bassa dove i grandi nomi a fargli compagnia saranno Alexander Zverev (4), Lorenzo Musetti (5) e Ben Shelton (8). Per Sinner, che come tutte le teste di serie parte con un bye al primo turno, all’esordio direttamente al secondo turno ci sarà uno tra Duckworth e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Sulla strada verso la finale poi una serie di potenziali avversari. Al terzo turno uno tra Tsitsipas, Shapovalov o Etcheverry, poi sulla carta al quarto turno uno tra Khachanov e Paul. Shelton, Mensik o Tien ai quarti di finale, Zverev o Musetti in semi fino alla potenziale finale con Alcaraz, Djokovic o chi avrà la meglio nella parte alta.

Tanta curiosità anche per Lorenzo Musetti, che non gioca un match ufficiale dal doloroso ritiro australiano contro Djokovic avanti di 2 set ai quarti di finale di Melbourne. Per l’azzurro al secondo turno uno tra Fucsovic o un qualificato, poi potenzialmente Arthur Fils al terzo turno. Rublev o Auger Aliassime, sulla carta, agli ottavi.

In questa parte bassa anche Flavio Cobolli, che qui arriva col best ranking e da testa di serie n°15. Per il romano fresco del titolo ad Acapulco all’esordio subito un match delicato contro Altmaier o Kecmanovic, con un potenziale terzo turno remake della finale di Acapulco: lì infatti potrebbe ritrovare proprio Tiafoe. Da segnalare infine Matteo Berrettini, che fa il suo esordio al primo turno con Mannarino per giocarsi un posto al secondo turno contro Zverev; e anche Mattia Bellucci che fa il suo esordio con il canadese Diallo.

Sulla carta sarà un cammino più agevole per Carlos Alcaraz, che nel suo esordio al secondo turno troverà Atmane o Dimitrov. Per lo spagnolo un lato di tabellone teoricamente abbastanza tranquillo fino alla semifinale. In questo lato si rivede anche Draper – l’inglese a lungo fuori per infortunio farà il suo esordio con Marozsan o Bautista Agut. Qui anche Djokovic e Medvedev, con il russo però ancora bloccato a Dubai e in attesa di poter raggiungere la California.

In questo lato di tabellone anche Luciano Darderi, che da testa di serie n°20 cerca punti importanti in ottica ingresso in Top 20: l’esordio al secondo turno sarà contro un qualificato, poi probabilmente Bublik. In questa parte alta anche l’ultimo azzurro direttamente in tabellone: Matteo Arnaldi, che al primo turno troverà anche in questo caso un giocatore proveniente dalle quali.

Tabellone femminile, il cammino di Jasmine Paolini

Nel tabellone femminile per l’Italia al momento c’è la sola Jasmine Paolini. L’azzurra, testa di serie n°7, è reduce dalla semifinale al 500 di Merida e proverà a mettere lì un buon torneo per rialzarsi da un inizio di stagione abbastanza complicato. Al momento infatti Paolini è addirittura n°34 della Race.

A Indian Wells la toscana finisce nella parte alta, quella di Sabalenka, Anisimova e Gauff, clienti scomodissime. L’esordio sarà direttamente al secondo turno contro Anastasia Potapova o una qualificata, poi eventualmente la cinese Xinyu Wang prima di Alexandrova, Tauson o Badosa ai potenziali ottavi.

Quote Antepost: i favoriti a Indian Wells

Nel tabellone maschile di Indian Wells si preannuncia il solito testa a testa tra i primi due giocatori al mondo, con il miglior giocatore al mondo, e fresco vincitore dello Slam all’Australian Open, Carlos Alcaraz @2.25 che ha una quota media leggermente migliore rispetto a Jannik Sinner @2.50 che non ha mai vinto questo torneo. I due si prendono oltre il 70% delle probabilità implicite di vittoria secondo i mercati di previsione visto che al 3° posto in lavagna c’è staccatissimo Novak Djokovic @5.50. Il russo Daniil Medveved @11, specialista del cemento apre la serie di giocatori in doppia cifra in cui troviamo anche il campione in carica Jack Draper @12. Perde terreno invece Alex Zverev @16.

Nel femminile Aryna Sabalenka @3.00 apre con i favori del pronostico, si presenta da testa di serie numero 1 dopo la vittoria dell’Australian Open. La principale avversaria è Iga Swiatek @3.75 e poi c’è Elena Rybakina @5.50 seguita da Coco Gauff @8.00 mentre con Mirra Andreeva @12 si sale in doppia cifra, con anche Qinwen Zheng @15. Più attardata la nostra Jasmine Paolini @33.00 volte la posta.

