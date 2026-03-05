Inizia il primo Master 1000 di tennis della stagione di Jannik Sinner che dopo l’Australian Open, e dopo lo scivolone a Doha, torna favorito per la vittoria a Indian Wells dove l’altoatesino inizia direttamente dal 2° turno, dove sfiderà il qualificato Dalibor Svrcina, numero 109 al mondo, in un match senza storia sulla carta. Pronostico Sinner-Svrcina 6 marzo 2026.

Pronostico Sinner-Svrcina 6 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Dalibor Svrcina, match di tennis valido per il secondo turno Master 1000 Indian Wells 2026 di tennis maschile.

Tutto pronto per il match d’esordio a Indian Wells 2026 di Jannik Sinner. Dopo le sconfitte in Australia con Djokovic e a Doha con Mensik, riparte la stagione del n°2 del mondo con il primo ‘1000’ del 2026 a cui l’altoatesino si presenta come l’uomo da battere, di poco favorito sul solito Alcaraz.

In questo esordio direttamente al secondo turno, per Sinner arriva il tennista ceco (connazionale di Mensik), numero 109 della classifica ATP, Dalibor Svrcina, che gioca già la 3° partita qui ad Indian Wells visto che ha iniziato dalle qualificazioni battendo (con lo stesso risultato di 7-6, 6-4) Krueger e Kopriva, poi ha avuto la meglio con un ottimo 6-2, 6-4 anche su Duckworth al primo turno.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Dalibor Svrcina?

Jannik Sinner affronterà Dalibor Svrcina nella giornata di venerdì 6 marzo. La partita sarà trasmessa in Italia da Sky. In diretta tv via satellite sui canali sui vari canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max – a seconda della programmazione dell’emittente – e in diretta live streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Dalibor Svrcina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Dalibor Svrcina

Sinner e Svrcina si incrociano per la prima volta in carriera sul cemento di Indian Wells 2026. Come vediamo anche dalle quote non c’è storia, e non andiamo su handicap enormi o linee Over-Under games che non ci convincono, optando come spesso accade per un No Bet sui Primio turni di Jannik. Ci sarà tempo lungo il torneo per sfruttare quote e spot migliori, inoltre nella giornata del 6 marzo ci sono tanti altri azzurri in campo.

PRONOSTICO: NO BET

