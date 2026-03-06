Questo venerdì si gioca uno dei secondi turni più interessanti per il primo Master 1000 della stagione ATP di Tennis a Indian Wells, quello tra l’azzurro Matteo Berrettini che se la vedrà colò tedesco Alexander Zverev all’esordio nel torneo. Pronostico Berrettini-Zverev 6 marzo 2026.

Pronostico Berrettini-Zverev 6 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Alexander Zverev, match di tennis valido per il secondo turno Master 1000 Indian Wells 2026 di tennis maschile.

Dopo la sofferta vittoria con Mannarino, terminata dopo quasi 3 ore e con i crampi, Matteo Berrettini si testa contro il n°4 del mondo, ed è chiamato all’impresa anche se il romano ha battuto il tedesco nei 2 scontri più recenti.

Alexander Zverev è tra i migliori al mondo (mentre Berrettini è al numero #66), ma il periodo di incostanza del 2025 lo sta seguendo anche nel nuovo anno. Sacha ha infatti iniziato il 2026 arrendendosi in semifinale all’Australian Open al solito Alcaraz, e poi è uscito al secondo turno ad Acapulco contro Kecmanovic.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Alexander Zverev?

Matteo Berrettini affronterà Alexander Zverev nella giornata di venerdì 6 marzo. Il match è in programma come prima partita di giornata, alle ore 11:00 in California sul Campo 1, il campo principale. Ciò significa che in Italia il match andrà in onda alle ore 20:00.

La partita sarà trasmessa in Italia da Sky. In diretta tv via satellite sui canali sui vari canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max – a seconda della programmazione dell’emittente – e in diretta live streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Alexander Zverev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Alexander Zverev

Il tedesco è avanti 4-3 nei precedenti, ma Berrettini ha vinto gli ultimi due incroci a Monte Carlo lo scorso anno e a Wimbledon nel 2023. Sul cemento però due incroci, sempre vinti da Zverev: alle ATP Finals 2021 e a Shanghai nel 2019.

PRONOSTICO: UNDER 22.5 GAMES @1.90

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.