Pronostico Matteo Berrettini-Alexander Zverev: analisi, guida tv e scommesse Tennis ATP Master 1000 Indian Wells

Pronostico Berrettini-Zverev 6 marzo 2026
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Avatar
di
6 Marzo 2026

Questo venerdì si gioca uno dei secondi turni più interessanti per il primo Master 1000 della stagione ATP di Tennis a Indian Wells, quello tra l’azzurro Matteo Berrettini che se la vedrà colò tedesco Alexander Zverev all’esordio nel torneo. Pronostico Berrettini-Zverev 6 marzo 2026.

Pronostico Berrettini-Zverev 6 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Alexander Zverev, match di tennis valido per il secondo turno Master 1000 Indian Wells 2026 di tennis maschile.

Dopo la sofferta vittoria con Mannarino, terminata dopo quasi 3 ore e con i crampi, Matteo Berrettini si testa contro il n°4 del mondo, ed è chiamato all’impresa anche se il romano ha battuto il tedesco nei 2 scontri più recenti.

Alexander Zverev è tra i migliori al mondo (mentre Berrettini è al numero #66), ma il periodo di incostanza del 2025 lo sta seguendo anche nel nuovo anno. Sacha ha infatti iniziato il 2026 arrendendosi in semifinale all’Australian Open al solito Alcaraz, e poi è uscito al secondo turno ad Acapulco contro Kecmanovic.

Pronostico Berrettini-Zverev 6 marzo 2026

Pronostico Berrettini-Zverev 6 marzo 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Alexander Zverev?

Matteo Berrettini affronterà Alexander Zverev nella giornata di venerdì 6 marzo. Il match è in programma come prima partita di giornata, alle ore 11:00 in California sul Campo 1, il campo principale. Ciò significa che in Italia il match andrà in onda alle ore 20:00.

La partita sarà trasmessa in Italia da Sky. In diretta tv via satellite sui canali sui vari canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max – a seconda della programmazione dell’emittente – e in diretta live streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Alexander Zverev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Matteo Berrettini-Alexander Zverev
06/03/2026
22:00
Bookmaker12
4.001.25
4.001.22
3.851.23
4.251.22
4.401.20

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Alexander Zverev

Il tedesco è avanti 4-3 nei precedenti, ma Berrettini ha vinto gli ultimi due incroci a Monte Carlo lo scorso anno e a Wimbledon nel 2023. Sul cemento però due incroci, sempre vinti da Zverev: alle ATP Finals 2021 e a Shanghai nel 2019.

PRONOSTICO: UNDER 22.5 GAMES @1.90

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostico Lorenzo Musetti-Marton Fucsovic: analisi, quote e scommesse tennis ATP Master 1000 Indian Wells del 06-03-2026
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Pronostico Lorenzo Musetti-Marton Fucsovic: analisi, quote e scommesse tennis ATP Master 1000 Indian Wells del 06-03-2026
6 Marzo 2026
Pronostico Flavio Cobolli-Miomir Kecmanovic: analisi e scommesse tennis ATP, Master 1000 Indian Wells del 06-03-2026
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Pronostico Flavio Cobolli-Miomir Kecmanovic: analisi e scommesse tennis ATP, Master 1000 Indian Wells del 06-03-2026
6 Marzo 2026
Pronostico Jannik Sinner-Dalibor Svrcina: analisi, guida tv, quote e scommesse 2° turno Tennis Master 1000 ATP Indian Wells
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Pronostico Jannik Sinner-Dalibor Svrcina: analisi, guida tv, quote e scommesse 2° turno Tennis Master 1000 ATP Indian Wells
5 Marzo 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.