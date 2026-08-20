Pronostico Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe: analisi, quote e scommesse tennis, ATP Cincinnati del 21-08-2026

Pronostico Musetti-Tiafoe 21 agosto 2026
Pronostici Tennis ATP Master 1000
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20 Agosto 2026

Continua il Masters 1000 del ATP Cincinnati 2026 di Lorenzo Musetti che finora non ha concesso nulla agli avversari incontrati, ultimo dei quali Faria, e parte leggermente favorito anche sul padrone di casa Frances Tiafoe. Pronostico Musetti-Tiafoe 21 agosto 2026.

Pronostico Musetti-Tiafoe 21 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe match di tennis valido per il torneo ATP Masters 1000 Cincinnati, negli Stati Uniti.

Percorso netto, finora, per il carrarino Lorenzo Musetti in Ohio dove ha eliminato in due set Daniel Altmaier, Michael Zheng e Jaime Faria, dimostrando di aver recuperato la forma migliore dopo il lungo stop provocato dall’infortunio subito al Masters 1000 di Roma nel mese di maggio.

Una operazione lampo al polso tra i due 1000 di Montreal e Cincinnati non ha impedito al tennista di casa, Frances Tiafoe, di arrivare tra i migliori otto in Ohio, uscendo indenne da una zona di tabellone per nulla semplice dove ha dovuto sconfiggere l’emergente connazionale Learner Tien e il n. 2 del seeding, Félix Auger-Aliassime, arresosi con il punteggio di 6-3 6-4.

Pronostico Musetti-Tiafoe 21 agosto 2026

Pronostico Musetti-Tiafoe 21 agosto 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe?

Lorenzo Musetti affronterà Frances Tiafoe nel match valido per i quarti di finale a Cincinnati. L’incontro è programmato nella giornata di venerdì 21 agosto, mentre l’orario è ancora da definire. Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now TV e Tennis Tv.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.801.90
1.802.00
1.761.99
1.801.90
1.742.02

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe

Sei precedenti tra Frances Tiafoe e Lorenzo Musetti, con il conteggio in perfetta parità. L’azzurro ha vinto il primo, il terzo e l’ultimo confronto, rispettivamente ad Acapulco (2021), a Roma (2023) e al Roland Garros (2025, quarti di finale). Lo statunitense ha vinto il secondo, il quarto e il quinto match, rispettivamente in finale di United Cup (2023), a Stoccarda (2023) e a Cincinnati (2024). Musetti è leggermente favorito, e lo preferiamo anche noi, ma non crediamo ad un Tiafoe arrendevole, e visti anche i precedenti equilibrati, puntiamo su un match combattuto da Over total games.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.71

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