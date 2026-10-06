Mentre si delinea il tabellone principale del ATP Shanghai, nel mondo del tennis arriva una notizia importante, stagione finita per Jannik Sinner che rinuncia ai prossimi tornei, Six Kings e anche ATP Finals. Pronostici ATP Shanghai 2026.

Jannik Sinner: stagione finita. Squalifica Madvedev

Jannik Sinner non sta giocando da tre mesi a causa di un problema al ginocchio, con il passare delle settimane ha rinunciato prima ai Masters 1000 sul cemento americano, poi agli US Open, dunque alla trasferta in Asia e stamattina ha comunicato la conclusione anticipata della propria annata agonistica, rivelando di avere bisogno di una serie di trattamenti.

Niente Six Kings Slam (ricco torneo di esibizione a Riad), niente torneo ATP 500 di Vienna, Masters 1000 di Parigi e, soprattutto, alle ATP Finals, previste a Torino nel mese di novembre. Con questo annuncio, il nostro portacolori si spoglia anche dello status di numero 1 del mondo: lo terrà ancora per qualche settimana, prima di subire il sorpasso da parte del tedesco Alexander Zverev nel ranking ATP. La finale di Wimbledon, vinta lo scorso 12 luglio, resterà l’ultimo incontro disputato in questa stagione dall’altoatesino.

C’è un altra notizia dell’ultima ora che ha scosso il mondo del tennis, la squalifica di Daniil Medvedev che nella semifinale persa contro Djokovic a Pechino ha lanciato una pallina contro uno spettatore e sarà punito per questo. Al moscovita verranno, infatti, tolti i 200 punti ATP conquistati grazie all’approdo tra i migliori quattro in Cina: appena risalito al 5° posto in graduatoria con 4.010 punti complessivi, il russo scenderà a 3.810, perdendo così una posizione a beneficio di Félix Auger-Aliassime (attualmente 6° con 3.890 punti). Da segnalare, inoltre, che questa penalità avrà una conseguenza anche nella Race per le ATP Finals di Torino dove Medvedev passerà da 3.220 a 3.020 punti, mantenendo comunque l’ottava piazza. In aggiunta, Daniil non potrà ricevere il premio in denaro corrisposto ai semifinalisti in singolare, pari a 219.295 dollari, circa 195.000 euro: in pratica, viene azzerato tutto il percorso compiuto dal vincitore degli US Open 2021 in Cina.

Pronostici ATP Shanghai 2026: il tabellone principale

Il Rolex Shanghai Masters 2026 di tennis è in programma dal 7 al 18 ottobre e vedrà al via sette tennisti italiani dopo le recenti qualificazioni di Federico Cinà e Mattia Bellucci. Alexander Zverev e Novak Djokovic sono i nomi di riferimento nel lato alto di tabellone dove sono inseriti anche Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini.

Nella metà inferiore, invece, il ruolo di principali teste di serie spetta a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 2 del seeding, e il russo guidano una parte di tabellone che potrebbe regalare sfide di grande peso nelle fasi avanzate del torneo.

PARTE ALTA

(1) Alexander Zverev GER vs Bye

(WC) Yibing Wu CHN vs Qualifier

Quentin Halys FRA vs Qualifier

Bye vs (27) Alexander Blockx BEL

(19) Alexander Bublik KAZ vs Bye

(WC) Zhizhen Zhang CHN vs Tomas Machac CZE

Aleksandar Kovacevic USA vs Matteo Berrettini ITA

Bye vs (16) Brandon Nakashima USA

(9) Alex de Minaur AUS vs Bye

Alex Molcan SVK vs Qualifier

Marco Trungelliti ARG vs Qualifier

Bye vs (23) Andrey Rublev RUS

(26) Karen Khachanov RUS vs Bye

Arthur Fery GBR vs Marin Cilic CRO

Adrian Mannarino FRA vs Qualifier

Bye vs (6) Flavio Cobolli ITA

(3) Ben Shelton USA vs Bye

(PR) Holger Rune DEN vs Daniel Altmaier GER

Arthur Gea FRA vs Jaime Faria POR

Bye vs (30) Ugo Humbert FRA

(21) Francisco Cerundolo ARG vs Bye

Rinky Hijikata AUS vs Qualifier

(WC) Sho Shimabukuro JPN vs Miomir Kecmanovic SRB

Bye vs (13) Jakub Mensik CZE

(10) Novak Djokovic SRB vs Bye

Hubert Hurkacz POL vs James Duckworth AUS

Qualifier vs (WC) Yi Zhou CHN

Bye vs (24) Lorenzo Musetti ITA

(25) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Bye

Jaume Munar ESP vs Jenson Brooksby USA

Yannick Hanfmann GER vs Kamil Majchrzak POL

Bye vs (7) Frances Tiafoe USA

PARTE BASSA

(8) Arthur Fils FRA vs Bye

Qualifier vs Tallon Griekspoor NED

Botic van de Zandschulp NED vs Daniel Merida ESP

Bye vs (31) Alex Michelsen USA

(22) Jiri Lehecka CZE vs Bye

Nuno Borges POR vs Facundo Diaz Acosta ARG

Thiago Agustin Tirante ARG vs Hamad Medjedovic SRB

Bye vs (12) Rafael Jodar ESP

(14) Learner Tien USA vs Bye

Fabian Marozsan HUN vs Zachary Svajda USA

Luca Van Assche FRA vs (WC) Yunchaokete Bu CHN

Bye vs (20) Casper Ruud NOR

(29) Alejandro Tabilo CHI vs Bye

Mariano Navone ARG vs Pablo Carreno Busta ESP

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Qualifier

Bye vs (4) Felix Auger-Aliassime CAN

(5) Daniil Medvedev RUS vs Bye

Martin Landaluce ESP vs Jan-Lennard Struff GER

Cameron Norrie GBR vs Denis Shapovalov CAN

Bye vs (28) Tomas Martin Etcheverry ARG

(18) Luciano Darderi ITA vs Bye

Qualifier vs Stefanos Tsitsipas GRE

Qualifier vs Matteo Arnaldi ITA

Bye vs (11) Taylor Fritz USA

(15) Tommy Paul USA vs Bye

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Valentin Royer FRA

Marcos Giron USA vs Sebastian Baez ARG

Bye vs (17) Valentin Vacherot MON

(32) Ignacio Buse PER vs Bye

Vit Kopriva CZE vs Zizou Bergs BEL

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Qualifier

Bye vs (2) Carlos Alcaraz ESP

PROBABILI OTTAVI DI FINALE

• [1] A. Zverev vs [16] B. Nakashima

• [9] A. De Minaur vs [6] F. Cobolli

• [3] B. Shelton vs [13] J. Mensik

• [10] N. Djokovic vs [7] F. Tiafoe

• [8] A. Fils vs [12] R. Jodar

• [14] L. Tien vs [4] F. Auger-Aliassime

• [5] D. Medvedev vs [11] T. Fritz

• [15] T. Paul vs [2] C. Alcaraz

ATP Shanghai: il possibile percorso di Cobolli

Flavio Cobolli è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, il romano è in rotta di collisione con Alexander Zverev ai quarti in una sfida che, nel caso si verificasse, rappresenterebbe la rivincita dell’ultima finale del Roland Garros vinta dal tedesco in cinque set.

IL CAMMINO DI COBOLLI A SHANGHAI

1° turno: bye

2° turno: Adrian Mannarino o Qualificato

3° turno: Karen Khachanov o Arthur Fery

Ottavi: Alex De Minaur o Arthur Fery

Quarti: Alexander Zverev o Alexander Bublik o Matteo Berrettini

Semifinale: Ben Shelton o Frances Tiafoe o Novak Djokovic o Lorenzo Musetti

Finale: Carlos Alcaraz o Félix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev o Arthur Fils o Rafael Jodar

I possibili avversari di Matteo Arnaldi, dal primo turno alla finale

Dopo la semifinale raggiunta al Roland Garros Matteo Arnaldi non è più riuscito a ripetersi ai massimi livelli e non sarà tra le 32 teste di serie. Il ligure farà il suo esordio contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni e in caso di successo se la vedrà con il n. 11 del seeding Taylor Fritz con la prospettiva di trovare l’altro azzurro Luciano Darderi o Stefanos Tsitsipas al 3° turno.

IL CAMMINO DI ARNALDI A SHANGHAI

1° turno: Qualificato

2° turno: Taylor Fritz

3° turno: Luciano Darderi o Stefanos Tsitsipas

Ottavi: Daniil Medvedev

Quarti: Carlos Alcaraz o Tommy Paul o Valentin Vacherot

Semifinale: Félix Auger-Aliassime o Rafael Jodar o Arthur Fils

Finale: Alexander Zverev o Ben Shelton o Flavio Cobolli o Novak Djokovic

ATP Shanghai: il possibile percorso di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini farà il suo esordio contro Aleksandar Kovacevic. In caso di successo, il romano se la vedrà con il n. 16 del seeding, Brandon Nakashima, senza dimenticare che The Hammer si trova nell’ottavo di finale presidiato dal principale favorito per la vittoria finale Alexander Zverev.

IL CAMMINO DI BERRETTINI A SHANGHAI

1° turno: Aleksandar Kovacevic

2° turno: Brandon Nakashima

3° turno: Alexander Bublik

Ottavi: Alexander Zverev

Quarti: Flavio Cobolli o Alex De Minaur

Semifinale: Ben Shelton o Frances Tiafoe o Novak Djokovic o Lorenzo Musetti

Finale: Carlos Alcaraz o Félix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev o Arthur Fils o Rafael Jodar

Masters 1000 cinese: gli avversari di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti è reduce dal ritiro a Tokyo a causa della frattura all’anulare destro. Testa di serie n. 24 al Masters 1000 di Shanghai, il carrarino spera di recuperare in tempo ed è in rotta di collisione con Novak Djokovic al 3° turno, ma prima dovrà superare l’ostacolo rappresentato dal vincente del match tra Yi Zhou e un qualificato.

IL CAMMINO DI MUSETTI A SHANGHAI

1° turno: bye

2° turno: Yi Zhou o Qualificato

3° turno: Novak Djokovic o Hubert Hurkacz

Ottavi: Frances Tiafoe o Alejandro Davidovich Fokina

Quarti: Ben Shelton o Jakub Mensik

Semifinale: Alexander Zverev o Flavio Cobolli o Alexander Bublik o Matteo Berrettini

Finale: Carlos Alcaraz o Félix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev o Arthur Fils o Rafael Jodar

Quote Antepost: i favoriti per il Masters 1000 Shanghai

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del Masters 1000 di tennis s Shanghai dove Carlos Alcaraz è il tennista da battere su Alex Zverev, poi più staccati Ben Shelton e Arthur Fils. Solo al 5° posto Novak Djokovic che si tiene alle spalle Taylor Fritz.

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