Pronostici Tennis: programma, quote e italiani al ATP Shanghai 2026. Stagione finita per Jannik Sinner

Pronostici ATP Shanghai 2026
Pronostici Tennis ATP Master 1000
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6 Ottobre 2026

Mentre si delinea il tabellone principale del ATP Shanghai, nel mondo del tennis arriva una notizia importante, stagione finita per Jannik Sinner che rinuncia ai prossimi tornei, Six Kings e anche ATP Finals. Pronostici ATP Shanghai 2026.

Jannik Sinner: stagione finita. Squalifica Madvedev

Jannik Sinner non sta giocando da tre mesi a causa di un problema al ginocchio, con il passare delle settimane ha rinunciato prima ai Masters 1000 sul cemento americano, poi agli US Open, dunque alla trasferta in Asia e stamattina ha comunicato la conclusione anticipata della propria annata agonistica, rivelando di avere bisogno di una serie di trattamenti.

Niente Six Kings Slam (ricco torneo di esibizione a Riad), niente torneo ATP 500 di Vienna, Masters 1000 di Parigi e, soprattutto, alle ATP Finals, previste a Torino nel mese di novembre. Con questo annuncio, il nostro portacolori si spoglia anche dello status di numero 1 del mondo: lo terrà ancora per qualche settimana, prima di subire il sorpasso da parte del tedesco Alexander Zverev nel ranking ATP. La finale di Wimbledon, vinta lo scorso 12 luglio, resterà l’ultimo incontro disputato in questa stagione dall’altoatesino.

C’è un altra notizia dell’ultima ora che ha scosso il mondo del tennis, la squalifica di Daniil Medvedev che nella semifinale persa contro Djokovic a Pechino ha lanciato una pallina contro uno spettatore e sarà punito per questo. Al moscovita verranno, infatti, tolti i 200 punti ATP conquistati grazie all’approdo tra i migliori quattro in Cina: appena risalito al 5° posto in graduatoria con 4.010 punti complessivi, il russo scenderà a 3.810, perdendo così una posizione a beneficio di Félix Auger-Aliassime (attualmente 6° con 3.890 punti). Da segnalare, inoltre, che questa penalità avrà una conseguenza anche nella Race per le ATP Finals di Torino dove Medvedev passerà da 3.220 a 3.020 punti, mantenendo comunque l’ottava piazza. In aggiunta, Daniil non potrà ricevere il premio in denaro corrisposto ai semifinalisti in singolare, pari a 219.295 dollari, circa 195.000 euro: in pratica, viene azzerato tutto il percorso compiuto dal vincitore degli US Open 2021 in Cina.

Pronostici ATP Shanghai 2026: il tabellone principale

Il Rolex Shanghai Masters 2026 di tennis è in programma dal 7 al 18 ottobre e vedrà al via sette tennisti italiani dopo le recenti qualificazioni di Federico Cinà e Mattia Bellucci. Alexander Zverev e Novak Djokovic sono i nomi di riferimento nel lato alto di tabellone dove sono inseriti anche Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. 

Nella metà inferiore, invece, il ruolo di principali teste di serie spetta a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 2 del seeding, e il russo guidano una parte di tabellone che potrebbe regalare sfide di grande peso nelle fasi avanzate del torneo.

PARTE ALTA

(1) Alexander Zverev GER vs Bye
(WC) Yibing Wu CHN vs Qualifier
Quentin Halys FRA vs Qualifier
Bye vs (27) Alexander Blockx BEL

(19) Alexander Bublik KAZ vs Bye
(WC) Zhizhen Zhang CHN vs Tomas Machac CZE
Aleksandar Kovacevic USA vs Matteo Berrettini ITA
Bye vs (16) Brandon Nakashima USA

(9) Alex de Minaur AUS vs Bye
Alex Molcan SVK vs Qualifier
Marco Trungelliti ARG vs Qualifier
Bye vs (23) Andrey Rublev RUS

(26) Karen Khachanov RUS vs Bye
Arthur Fery GBR vs Marin Cilic CRO
Adrian Mannarino FRA vs Qualifier
Bye vs (6) Flavio Cobolli ITA

(3) Ben Shelton USA vs Bye
(PR) Holger Rune DEN vs Daniel Altmaier GER
Arthur Gea FRA vs Jaime Faria POR
Bye vs (30) Ugo Humbert FRA

(21) Francisco Cerundolo ARG vs Bye
Rinky Hijikata AUS vs Qualifier
(WC) Sho Shimabukuro JPN vs Miomir Kecmanovic SRB
Bye vs (13) Jakub Mensik CZE

(10) Novak Djokovic SRB vs Bye
Hubert Hurkacz POL vs James Duckworth AUS
Qualifier vs (WC) Yi Zhou CHN
Bye vs (24) Lorenzo Musetti ITA

(25) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Bye
Jaume Munar ESP vs Jenson Brooksby USA
Yannick Hanfmann GER vs Kamil Majchrzak POL
Bye vs (7) Frances Tiafoe USA

PARTE BASSA

(8) Arthur Fils FRA vs Bye
Qualifier vs Tallon Griekspoor NED
Botic van de Zandschulp NED vs Daniel Merida ESP
Bye vs (31) Alex Michelsen USA

(22) Jiri Lehecka CZE vs Bye
Nuno Borges POR vs Facundo Diaz Acosta ARG
Thiago Agustin Tirante ARG vs Hamad Medjedovic SRB
Bye vs (12) Rafael Jodar ESP

(14) Learner Tien USA vs Bye
Fabian Marozsan HUN vs Zachary Svajda USA
Luca Van Assche FRA vs (WC) Yunchaokete Bu CHN
Bye vs (20) Casper Ruud NOR

(29) Alejandro Tabilo CHI vs Bye
Mariano Navone ARG vs Pablo Carreno Busta ESP
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Qualifier
Bye vs (4) Felix Auger-Aliassime CAN

(5) Daniil Medvedev RUS vs Bye
Martin Landaluce ESP vs Jan-Lennard Struff GER
Cameron Norrie GBR vs Denis Shapovalov CAN
Bye vs (28) Tomas Martin Etcheverry ARG

(18) Luciano Darderi ITA vs Bye
Qualifier vs Stefanos Tsitsipas GRE
Qualifier vs Matteo Arnaldi ITA
Bye vs (11) Taylor Fritz USA

(15) Tommy Paul USA vs Bye
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Valentin Royer FRA
Marcos Giron USA vs Sebastian Baez ARG
Bye vs (17) Valentin Vacherot MON

(32) Ignacio Buse PER vs Bye
Vit Kopriva CZE vs Zizou Bergs BEL
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Qualifier
Bye vs (2) Carlos Alcaraz ESP

PROBABILI OTTAVI DI FINALE

• [1] A. Zverev vs [16] B. Nakashima
• [9] A. De Minaur vs [6] F. Cobolli
• [3] B. Shelton vs [13] J. Mensik
• [10] N. Djokovic vs [7] F. Tiafoe
• [8] A. Fils vs [12] R. Jodar
• [14] L. Tien vs [4] F. Auger-Aliassime
• [5] D. Medvedev vs [11] T. Fritz
• [15] T. Paul vs [2] C. Alcaraz

Pronostici ATP Shanghai 2026

Pronostici ATP Shanghai 2026

ATP Shanghai: il possibile percorso di Cobolli

Flavio Cobolli è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, il romano è in rotta di collisione con Alexander Zverev ai quarti in una sfida che, nel caso si verificasse, rappresenterebbe la rivincita dell’ultima finale del Roland Garros vinta dal tedesco in cinque set.

IL CAMMINO DI COBOLLI A SHANGHAI

1° turno: bye
2° turno: Adrian Mannarino o Qualificato
3° turno: Karen Khachanov o Arthur Fery
Ottavi: Alex De Minaur o Arthur Fery
Quarti: Alexander Zverev o Alexander Bublik o Matteo Berrettini
Semifinale: Ben Shelton o Frances Tiafoe o Novak Djokovic o Lorenzo Musetti
Finale: Carlos Alcaraz o Félix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev o Arthur Fils o Rafael Jodar

I possibili avversari di Matteo Arnaldi, dal primo turno alla finale

Dopo la semifinale raggiunta al Roland Garros Matteo Arnaldi non è più riuscito a ripetersi ai massimi livelli e non sarà tra le 32 teste di serie. Il ligure farà il suo esordio contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni e in caso di successo se la vedrà con il n. 11 del seeding Taylor Fritz con la prospettiva di trovare l’altro azzurro Luciano Darderi o Stefanos Tsitsipas al 3° turno.

IL CAMMINO DI ARNALDI A SHANGHAI

1° turno: Qualificato
2° turno: Taylor Fritz
3° turno: Luciano Darderi o Stefanos Tsitsipas
Ottavi: Daniil Medvedev
Quarti: Carlos Alcaraz o Tommy Paul o Valentin Vacherot
Semifinale: Félix Auger-Aliassime o Rafael Jodar o Arthur Fils
Finale: Alexander Zverev o Ben Shelton o Flavio Cobolli o Novak Djokovic

ATP Shanghai: il possibile percorso di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini farà il suo esordio contro Aleksandar Kovacevic. In caso di successo, il romano se la vedrà con il n. 16 del seeding, Brandon Nakashima, senza dimenticare che The Hammer si trova nell’ottavo di finale presidiato dal principale favorito per la vittoria finale Alexander Zverev.

IL CAMMINO DI BERRETTINI A SHANGHAI

1° turno: Aleksandar Kovacevic
2° turno: Brandon Nakashima
3° turno: Alexander Bublik
Ottavi: Alexander Zverev
Quarti: Flavio Cobolli o Alex De Minaur
Semifinale: Ben Shelton o Frances Tiafoe o Novak Djokovic o Lorenzo Musetti
Finale: Carlos Alcaraz o Félix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev o Arthur Fils o Rafael Jodar

Masters 1000 cinese: gli avversari di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti è reduce dal ritiro a Tokyo a causa della frattura all’anulare destro. Testa di serie n. 24 al Masters 1000 di Shanghai, il carrarino spera di recuperare in tempo ed è in rotta di collisione con Novak Djokovic al 3° turno, ma prima dovrà superare l’ostacolo rappresentato dal vincente del match tra Yi Zhou e un qualificato.

IL CAMMINO DI MUSETTI A SHANGHAI

1° turno: bye
2° turno: Yi Zhou o Qualificato
3° turno: Novak Djokovic o Hubert Hurkacz
Ottavi: Frances Tiafoe o Alejandro Davidovich Fokina
Quarti: Ben Shelton o Jakub Mensik
Semifinale: Alexander Zverev o Flavio Cobolli o Alexander Bublik o Matteo Berrettini
Finale: Carlos Alcaraz o Félix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev o Arthur Fils o Rafael Jodar

Quote Antepost: i favoriti per il Masters 1000 Shanghai

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del Masters 1000 di tennis s Shanghai dove Carlos Alcaraz è il tennista da battere su Alex Zverev, poi più staccati Ben Shelton e Arthur Fils. Solo al 5° posto Novak Djokovic che si tiene alle spalle Taylor Fritz.

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