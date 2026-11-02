E’ la settimana del ATP Masters 1000 Parigi 2026 di tennis che vedrà coinvolti ben sette giocatori italiani, anche se gli uomini da battere sono il nuovo numero 1 al mondo Alexander Zverev e soprattutto Carlos Alcaraz. Vediamo tutto quello che c’è da sapere in questa Anteprima ATP Parigi 2026.

Anteprima ATP Parigi 2026: il programma completo del Masters 1000

In programma dal 2 all’8 novembre per quanto riguarda il tabellone principale del singolare maschile, il Masters 1000 di Parigi si disputerà sul veloce indoor senza il campione in carica Jannik Sinner ancora afflitto dal problema al ginocchio destro che lo tiene fuori dal circuito dalla finale di Wimbledon vinta con Alexander Zverev il 12 luglio scorso, col tedesco neo numero 1 al mondo che invece sarà in campo nella capitale francese, tra i favoriti con Carlos Alcaraz.

Sono cinque gli azzurri ammessi direttamente al tabellone principale parigino: Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini a cui si aggiungono Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci dalle qualificazioni.

Il Masters 1000 di Parigi sarà trasmesso in Italia da Sky Sport, che detiene i diritti di tutti i tornei ATP. In streaming, l’appuntamento sarà disponibile anche su NOW, attraverso il Pass Sport.

PROGRAMMA MASTERS 1000 PARIGI

31 ottobre – 1° novembre: qualificazioni

2 novembre: inizio del tabellone principale.

2-7 novembre: svolgimento dal 1° turno alle semifinali.

8 novembre: finale e assegnazione del titolo.

Il tabellone completo del ATP 1000 Parigi

Parte alta

[1] Zverev – ByeMusetti – HurkaczVan Assche – NavoneTsitsipas – [15] Tien [10] Djokovic – VacherotDarderi – HijikataRublev – EtcheverryBye – [8] De Minaur [3] Shelton – ByeNorrie – ArnaldiBellucci – SonegoRinderknech – [16] Cerundolo [12] Paul – RuneMerida – BlockxHalys – FeryBye – [7] Tiafoe

Parte bassa

Cobolli[5] – Bye

Struff – Gea (WC)

Ruud – Q

Tabilo – [9] Jodar

I primi match degli italiani

[13] Davidovich Fokina – Kouame (WC)Shapovalov – KhachanovBuse – BergsBye – [4] Medvedev [6] Fils – ByeJacquet (WC) – MachacMolcan – Droguet (WC)Bonzi – [11] Fritz [14] Nakashima – BerrettiniHumbert – Van de ZandschulpMichelsen – LeheckaBye – [2] Alcaraz

Dopo il trionfo di Lione, titolo atteso ben quattro anni, il Lorenzo Musetti non è andato oltre il 2° turno a Vienna dove è stato sconfitto a sorpresa dal britannico Arthur Fery, incassando il 13° k.o. della stagione a fronte di 26 vittorie. Dall’altra parte, l’ex n. 6 del ranking ATP Hurkacz è reduce dalla battuta d’arresto con Holger Rune al 2° turno del torneo di Basilea dove è stato sconfitto al termine di una dura battaglia con il punteggio di 3-6 6-3 7-6 (9-7). Musetti è avanti 3-2 nei precedenti.

Subito un derby azzurro. Molto bene il 25enne di Busto Arsizio Mattia Bellucci nelle qualificazioni in Francia dove ha battuto Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-1 7-6 (7-3) e Thiago Tirante per 6-4 6-4, toccando quota 42 vittorie in stagione su 71 partite disputate. Dall’altra parte, il torinese Lorenzo Sonego è reduce da due autentiche maratone con Jaume Munar, arresosi per 6-7 (3-7) 6-3 6-4, e Adolfo Daniel Vallejo, battuto in volata per 6-3 4-6 7-6 (7-5) al termine di una dura lotta. Un solo precedente tra i due, al Challenge di Cagliari di quest’anno vinto da Bellucci in tre set.

Dopo il derby vinto con Arnaldi, il 24enne di Villa Gesell Luciano Darderi ha rimediato un netto k.o. con Tommy Paul a Vienna dove ha incassato un severo 6-1 6-1; il nostro connazionale ha comunque uno score di tutto rispetto nel 2026: 36-26. Classe 2001, Rinky Hijikata ha superato le qualificazioni in Francia dove ha eliminato Jaime Faria per 6-3 6-4 e Vit Kopriva con il punteggio di 7-6 (7-5) 6-2, arrivando così a quota 37 vittorie in stagione su 69 partite disputate. Precedenti in equilibrio con 2 vittorie a testa.

L’ex n. 8 della classifica ATP Cameron Norrie è reduce da una sconfitta beffarda al 2° turno del torneo ATP 500 di Vienna dove ha servito per il match nel 3° set della sfida contro Daniil Medvedev, arrendendosi con il punteggio di 4-6 6-3 7-6 (7-1) per il 23° k.o. della stagione a fronte di 22 vittorie. Periodo negativo per il 25enne sanremese Mattia Arnaldi che ha perso le ultime tre partite disputate con Taylor Fritz a Shanghai, con Lorenzo Musetti a Lione e con Luciano Darderi a Vienna: la stagione rimane comunque positiva grazie alla semifinale raggiunta al Roland Garros, prima volta in carriera tra i migliori quattro in uno Slam. Arnaldi ha vinto l’unico precedente, un 3° turno allo US Open del 2023.

Il possibile cammino di Carlos Alcaraz

Dopo il bye al 1° turno, il sette volte campione Slam Carlos Alcaraz, il favorito per la vittoria di questo torneo, si troverà di fronte un avversario insidioso, trattandosi del vincente del match tra l’americano Alex Michelsen o Jiri Lehecka.

1° turno: bye

2° turno: Alex Michelsen o Jiri Lehecka

Ottavi: Brandon Nakashima o Matteo Berrettini o Ugo Humbert

Quarti: Arthur Fils o Taylor Fritz

Semifinale: Daniil Medvedev o Flavio Cobolli o Rafael Jodar

Finale: Alexander Zverev o Ben Shelton o Alex De Minaur o Frances Tiafoe o Novak Djokovic o Lorenzo Musetti

Quote Antepost: Alcaraz stacca Zverev

Carlos Alcaraz @2.90 vola nelle quote antepost per la vittoria finale del ATP Masters 1000 Parigi 2026 di tennis, con il nuovo numero 1 al mondo Alexander Zverev @7.50 molto più staccato, per non parlare di Novak Djokovic @11 in doppia cifra e poi arriva Arthur Fils @13. Ancora più lontani Ben Shelton @17, Alex De Minaur @17 e Taylor Fritz @21

Indietro gli azzurri, il più competitivo è Lorenzo Musetti che si gioca in una forbice di quota antepost tra @29 e @34 volte la posta, con Matteo Berrettini @67, poi si sale addirittura in tripla cifra con Mattia Arnaldi e Luciano Darderi entrambi @351.

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