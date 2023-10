Pronostico Tiafoe-Sonego 7 ottobre 2023. Sabato mattina andrà in scena il secondo turno del tabellone principale all’ATP di Shangai dove si affronteranno Frances Tiafoe contro Lorenzo Sonego.

Pronostico Tiafoe-Sonego 7 ottobre 2023: lo stato di forma dei tennisti

Entrambi i giocatori arrivano a questo match non nel miglior periodo di forma: Tiafoe è reduce da 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, mentre Sonego è reduce da 2 sconfitte nelle ultime 5. I due giocatori si sono affrontati 3 volte, conduce Sonego 2-1.

Pronostico Tiafoe-Sonego 7 ottobre 2023: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis.

Free Pick Frances Tiafoe-Lorenzo Sonego del 7 ottobre 2023

Sulla carta non c’è un favorito in questo match, su questa superficie sicuramente l’americano ha più esperienza e parte favorito, ma attenzione a Lorenzo che su questi campi in giornata può davvero battere chiunque. Decidiamo di prenderci l’over 21.5 game @1.50, poiché ci aspettiamo una partita combattuta.

