Ben 5 tornei tra ATP e WTA di tennis per questa settimana. Gli uomini giocano gli ATP 250 di Stoccolma, Almaty e la novità Bruxelles, mentre nel femminile vedremo i WTA Osaka e Ningbo. A tutto questo dobbiamo aggiungere anche il Six Kings Slam dal 15 al 18 di questo mese. Programma Tennis 13-19 ottobre 2025.

Programma Tennis 13-19 ottobre 2025: i tornei ATP

Saranno ben 5 i tornei di Tennis ATP e WTA in programma quest settimana di tennis dal 13 al 19 ottobre, a cui si aggiunge anche la ricca esibizione del Six Kings Slam di cui parliamo in un articolo a parte.

Il calendario ATP propone tre tornei, tutti di categoria 250, con diversi azzurri in gioco e abbastanza ben distribuiti tra i vari eventi. Per esempio Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi saranno al via del ATP Almaty. In verità nel momento in cui scriviamo Nardi è già uscito al primo turno contro Marozsan.

Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini hanno scelto l’ATP Stoccolma dove si è riuscito a qualificare anche Giulio Zeppieri passato dai match preliminari, e che al primo turno affronterà proprio Berrettini in un derby azzurro da non perdere. Non ci sono precedenti tra i due e chi la spunterà, giocherà poi gli ottavi di finale contro il francese Ugo Humbert

Si gioca anche ATP Bruxelles e qui troveremo in campo Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi. Per la prima volta nella sua storia, gli European Open ATP 250 si trasferiscono da Anversa a Bruxelles. Musetti è la testa di serie numero 1 e avrà il bye al primo turno, iniziando direttamente dagli ottavi di finale dove potrebbe trovarsi contro un altro azzurro, Arnaldi. Nella parte bassa del tabellone, il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 2 del seeding, attende agli ottavi il vincente tra il giovane italiano Federico Cinà, beneficiario di una wild card, e il bosniaco Damir Dzumhur. Tra i primi in campo Bellucci e Giron, match in programma lunedì 13 ottobre. Non ci sono precedenti tra i due tennisti.

PROGRAMMA TORNEI TENNIS ATP

13-19 ottobre ATP 250 Almaty (con Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi)

13-19 ottobre ATP 250 Stoccolma (con Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Giulio Zeppieri)

13-19 ottobre ATP 250 Bruxelles (con Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi, Federico Cinà)

Il programma dei tornei WTA di tennis femminile

Due, invece, i tornei WTA previsti: in Giappone si disputerà il 250 di Osaka, che non vede azzurre iscritte nel main draw anche se Elisabetta Cocciaretto è arrivata a qualificarsi dai match preliminari, mentre in Cina, nel 500 di Ningbo sarà al via Jasmine Paolini, alla ricerca di punti preziosi per difendere l’ottavo posto nella Race dopo Wuhan.

PROGRAMMA TORNEI TENNIS WTA

13-19 ottobre WTA 250 Osaka (Elisabetta Cocciaretto)

13-19 ottobre WTA 500 Ningbo (con Jasmine Paolini)

Quote Antepost: Musetti sfida Aliassime a Bruxelles. Rune davanti a tutti a Stoccolma

Vediamo anche le lavagne delle quote antepost disponibili per le vittorie finali dei tornei di tennis. Al ATP Bruxelles solo Auger Aliassime davanti al nostro Lorenzo Musetti @5.50. Si gioca le sue chance anche Matteo Arnaldi @29 mentre è più indietro Mattia Bellucci @41, per non parlare di Federico Cinà che a @81 volte la posta chiude la lavagna assieme a Sebastian Baez.

A Stoccolma il vento nordico spinge lo scandinavo Holger Rune davanti a Casper Ruud poi arriva Denis Shapovalov come terzo incomodo. In quota @17 Matteo Berrettini è il primo degli azzurri, meglio di Lorenzo Sonego che troviamo @34 volte la posta.