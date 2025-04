Carlos Alcaraz debutta oggi al ATP Barcellona contro Ethan Quinn, ma si gioca anche l’ATP Monaco di Baviera dove invece scende in campo Flavio Cobolli che sfiderà Schevchenko. Esordio sulla terra rossa anche per Jasmine Paolini impegnata al WTA Stoccarda. Pronostici Tennis 15 aprile 2025.

ATP Barcellona: scende in campo Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz torna al ATP Barcellona 2025, dopo aver saltato per infortunio la scorsa edizione, e nel torneo di casa ha tutte le intenzioni di vincere, bissano il recente trionfo a Monte Carlo, e ristabilendo il suo primato sulla terra rossa dove da il suo meglio, in un torneo che aveva portato a casa nel 2022 e nel 2023. Alcaraz ha un legame speciale con il torneo catalano, avendo debuttato sui campi del Real Club de Tenis Barcelona all’età di 11 anni. Nel 2023, ha difeso con successo il titolo battendo in finale Stefanos Tsitsipas con un netto 6-3, 6-4.

Alcaraz se la vedrà all’esordio contro il 20enne Ethan Quinn, giovane promessa del tennis statunitense entrato nel tabellone principale attraverso le qualificazioni. In caso di vittoria contro Quinn, Alcaraz potrebbe affrontare avversari di alto livello nei turni successivi, tra cui Alex de Minaur nei quarti di finale e Stefanos Tsitsipas in semifinale. Nella parte bassa del tabellone, il campione in carica Casper Ruud rappresenta una possibile sfida in finale.

Quote rasoterra per la vittoria dello spagnolo, proposta appena @1.03 su Bet365 mentre il successo a sorpresa di Quinn si gioca @16 volte la posta su Sisal.

ATP Monaco di Baviera: Flavio Cobolli sfida Alexander Schevchenko

Si gioca anche sulla terra battuta del ATP Monaco di Baviera dove oggi scende in campo Flavio Cobolli che di recente è salito fino al 36° posto del ranking mondiale, con la vittoria del ATP al Romanian Open che p stata anche la 100° vittoria azzurra in un torneo del circuito maschile di tennis nella storia. L’azzurro sfiderà Alexander Schevchenko, classe 2000, che nel 2024 ha fatto vedere sprazzi di bel gioco, battendo anche Rune al torneo di Rotterdam, col russo che sa adattarsi a tutte le superfici e ha un gioco molto aggressivo.

L’unico precedente tra i due risale all’ATP 250 di Ginevra nel 2024, con la vittoria di Cobolli in due set. La diretta televisiva degli ATP 500 di Barcellona e Monaco edizione 2025 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due consueti canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW.

WTA Stoccarda: Jasmine Paolini contro Eva Lys

Comincia oggi la stagione sulla terra rossa della nostra Jasmine Paolini, numero #6 al mondo nel ranking, che al WTA 500 Stoccarda, sul campo indoor della Porsche Arena avrà un turno agevole contro la wild card tedesca Eva Lys che Paolini ha sfidato lo scorso 18 febbraio vincendo per 6-2 7-5 sul cemento di Dubai.

Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 19.30) e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW. Vediamo di seguito la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis femminile, con Paolini favorita @1.45 su Goldbet e la Lys offerta fino @2.80 su Snai.

Pronostici Tennis 15 aprile 2025: le nostre scommesse

Collegati prossimamente per le audio analisi di Brian e i suoi consigli per le scommesse più interessanti sul tennis con ATP Barcellona e ATP Monaco.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.