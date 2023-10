Pronostico Sinner-Shelton 10 ottobre 2023. Martedì andra in scena il terzo turno del tabellone principale all’ATP di Shangai dove si affronteranno Jannik Sinner contro Ben Shelton.

Pronostico Sinner-Shelton 10 ottobre 2023: lo stato di forma dei tennisti

Entrambi i giocatori arrivano a questo match in un grande stato di forma. Sinner è reduce dalla vittoria del torneo di Pechino e di una grandissima vittoria in rimonta contro Baez.

Shelton dall’altra parte è reduce da una grandissima vittoria anche lui in rimonta contro uno dei giocatori più in forma del circuito, Roman Safiullin. I due giocatori non si sono mai affrontati.

Pronostico Sinner-Shelton 10 ottobre 2023: Quote

Le quote vedono favorito Sinner a quota 1.30 su Snai mentre troviamo Shelton a quota 3.70 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Sinner-Shelton

Sulla carta sicuramente il favorito è Jannik Sinner, ma attenzione che l’italiano potrebbe risentire le fatiche di tutte le partite disputate in questo periodo.

Shelton se vorrà avere delle chance, dovrà essere bravo a servire e a non dare modo a Sinner di comandare lo scambio. Decidiamo di prenderci l’over 21.5 game quota @1.72, poiché ci aspettiamo una partita combattuta.

