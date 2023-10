Pronostico Paul-Rublev 11 ottobre 2023. Mercoledì andranno in scena gli ottavi del tabellone principale all’ATP di Shangai dove si affronteranno Tommy Paul contro Andrey Rubelv.

Pronostico Paul-Rublev 11 ottobre 2023: lo stato di forma dei tennisti

I due giocatori arrivano a questo match con dei momenti di forma molto diversi: Rublev è reduce da una grandissima prestazione contro Mannarino.

Paul dall’altra parte dopo 5 sconfitte di fila senza vincere alcun set ha ritrovato 2 vittorie. I due giocatori si sono affrontati 5 volte e conduce Rublev 4-1.

Pronostico Paul-Rublev 11 ottobre 2023: le quote

Le quote vedono favorito Rublev a quota 1.50 su SISAL mentre troviamo Ruud a quota 2.60 su ADMIRAL.

Le nostre scommesse su Tommy Paul-Andrey Rublev

Sulla carta sicuramente il favorito è Rublev, ma attenzione perché Paul su questa superficie è molto ostico da affrontare. Se Rublev non vorrà complicarsi la partita dovrà essere bravo a spingere e non dare modo al suo avversario di prendere in mano lo scambio. Ci aspettiamo una partita molto combattuta, dove decidiamo di prenderci l’over 21.5 game a quota 1.80 su MARATHONBET.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.