Pronostico Shelton-Korda 12 ottobre 2023. Mercoledì, dalle ore 12:30, andranno in scena i quarti di finale del tabellone principale all’ATP di Shangai dove si affronteranno Ben Shelton contro Sebastian Korda.

Pronostico Shelton-Korda 12 ottobre 2023: lo stato di forma dei tennisti

I due giocatori arrivano a questo match in uno dei momenti migliori della loro carriera. Shelton è reduce da un anno di altissimo livello, questo lo dimostra anche la super vittoria contro Jannik Sinner.

Korda invece dopo l’infortunio è tornato in campo molto deciso per puntare alla top 20. I due giocatori non si sono mai affrontati.

Pronostico Shelton-Korda 12 ottobre 2023: le migliori quote

Le quote vedono favorito Shelton a quota 1.89 su SISAL mentre troviamo Korda a quota 1.96 su MARATHONBET.

Scommesse Ben Shelton-Sebastian Korda, quarti di finale ATP Shanghai

Sulla carta sicuramente non c’è un favorito in questo match. Entrambi sono in grado di giocare bene su questa superficie. Shelton se vorrà avere delle chance concrete dovrà sicuramente servire bene e concedere poco spazio al suo avversario. Ci aspettiamo una partita molto combattuta, dove decidiamo di prenderci l’over 22.5 game a quota 1.80.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.