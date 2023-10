Pronostico Gaston-Struff 18 ottobre 2023. Mercoledì andrà in scena il secondo turno del tabellone principale all’ATP di Anversa dove si affronteranno Hugo Gaston contro Lennard Struff.

Pronostico Gaston-Struff 18 ottobre 2023: lo stato di forma dei tennisti

I due giocatori arrivano a questo match in un momento molto diverso di forma. Gaston da circa un paio di mesi ha alzato il livello di gioco e sembra davvero aver ritrovato il suo miglior tennis.

Dall’altra parte troviamo uno Struff che dopo l’inizio di stagione ha abbassato il suo livello di molto, questo lo dimostrano anche le ultime 5 partite disputate dove solo una è riuscita a vincerla. I due giocatori si sono affrontati una volta e conduce Gaston 1-0.

Pronostico Gaston-Struff 18 ottobre 2023: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria di questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Hugo Gaston-Jan Lennard Struff del 17/10/2023

Sulla carta sicuramente non c’è un favorito in questo match. Entrambi sono esperti di questa superficie e hanno molta esperienza. Se Gaston vorrà avere delle chance, dovrà sicuramente servire bene e non dare la possibilità a Struff di spingere da fondo. Ci aspettiamo una partita molto combattuta, dove decidiamo di prenderci la vittoria secca di Gaston a quota @2.30.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.