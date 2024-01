Programma Tennis 29 gennaio-4 febbraio 2024. Dopo i fasti dell’Australian Open, primo slam dell’anno di Tennis vinto dal nostro Jannik Sinner, andiamo a vedere cosa ci attende per questa settimana di tennis maschile e femminile con i tornei ATP e WTA in programma.

Programma Tennis 29 gennaio-4 febbraio 2024: i tornei della settimana

Ecco i tornei di Tennis ATP e WTA che si disputeranno nella settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024.

29 gennaio-4 febbraio ATP 250 Montpellier

Dopo l’Australian Open, il grande Tennis ATP torna in Europa con ATP Montpellier, un torneo vinto in passato da grandi campioni come: Sampras, Berdych, Roddick, Monfils, Gasquet, Zverev, Tsonga ma anche proprio Jannik Sinner che ha vinto lo scorso anno ed è il campione in carica, anche se ovviamente non sarà presente dopo il successo in Australia.

In queste condizioni il favorito principale è Holger Rune, attualmente numero 8 del mondo, col danese che deve riscattare la brutta prova al AO dove ha perso subito al secondo turno contro Arthur Cazaux. Il classe 2003 rischia di trovare sulla sua strada chi questo torneo lo ha già vinto quattro volte: Richard Gasquet, e potrebbe trovarlo già al 2° turno.

Alexandre Muller il possibile avversario di Rune ai quarti, anche lui costretto a fronteggiare un qualificato al primo turno, poi il vincente fra Bonzi e Mmoh.

Grazie al bye al primo turno Borna Coric è già certo di trovarsi uno spagnolo dell’altra parte della rete: Munar affronta Pedro Martinez per un posto agli ottavi di finale.

Molto interessante il match di Flavio Cobolli che affronta il beniamino di casa Gael Monfils. Per il francese già tre trofei a Montpellier, il primo 14 anni fa. Flavio giunge in Europa con grande fiducia e 5 partite vinte nel primo Major dell’anno, battendo nomi di rilievo. Il secondo turno prevede il vincente fra Zapata Miralles e Lestienne, avversari abbordabili anche per Cobolli.

Dall’altra parte del tabellone Andy Murray, uscito prematuramente al primo turno dell’Australian Open, esordirà contro un avversario ostico come Benoit Paire. Il tabellone mette di fronte Pouille e Mayot; semifinalista in Oceania nel 2019, il francese ha già vinto questo torneo nel 2018, in finale con il solito Gasquet.

La testa di serie numero 3 Felix Auger Aliassime, vede un ottavo di finale non semplice. Arthur Cazaux affronta Marterer, e i pronostici pendono a favore del transalpino. Dopo un memorabile Australian Open in cui si è arreso, non senza lottare, solamente ad Hurkacz negli ottavi, il francese ha sconfitto Djere, Rune e Griekspoor.

Nell’ultima parte del draw altre sfide da non perdere. Il primo turno mette di fronte Denis Shapovalov e Hugo Gaston. Il canadese, sfortunatamente, è preda di un tennis che fatica a funzionare. Il vincente sarà avversario di Alexander Bublik, altro grande favorito alla vittoria finale.

29 gennaio-4 febbraio WTA 500 Linz

In campo femminile avremo 5 azzurre in gioco al WTA Linz. La testa di serie numero 1 sarà Jelena Ostapenko, e se Camila Giorgi passerà il primo turno contro una qualificata, sfiderà proprio la lettone.

Al seed #2 c’è Ekaterina Alexandrova, numero 20 del ranking, che se la vedrà con la vincente tra Anna Blinkova e una qualificata. Le altre teste di serie, in ordine, sono: Donna Vekic, Elise Mertens, Anastasia Potapova, la nostra Jasmine Paolini, Varvara Gracheva, e Petra Martic.

Proprio la Paolini, inserita nella parte alta del tabellone, in caso di vittoria con la britannica Katie Boulter potrebbe incrociare in un derby Martina Trevisan che al primo turno è opposta a Anastasia Pavlyuchenkova.

Nella parte alta del tabellone anche Lucia Bronzetti che affronterà la tedesca Angelique Kerber, Presente anche Elisabetta Cocciaretto che sarà nella parte bassa del tabellone e al primo turno sfiderà una qualificata.

29 gennaio-4 febbraio WTA 250 Hua Hin

Il torneo più piccolo e importante della settimana è il WTA Hua Hin, un 250 che si gioca in Tailandia, già iniziato nei momenti in cui stiamo scrivendo. Per esempio Magda Linette è stata subito eliminata dalla russa Diana Shnaider, che vince in tre set. Rischia anche Paula Badosa che però riesce a rimontare e a battere la wild card locale Lanlana Tararudee, 19 anni e attualmente intorno alla 250° posizione del ranking WTA.

Problemi anche per Ajla Tomljanovic che ha perso nettamente contro l’ungherese Dalma Galfi. Da segnalare anche il ritiro dell’americana Emina Bektas contro la cinese Xinyu Wang nel finale di primo set. Ecco il tabellone principale:

Guida TV: tutta la programmazione dei tornei su Sky

Sky Sport Tennis (anche su NOW e con ampie finestre su Sky Sport Uno) sarà il canale di riferimento per gli appassionati di tennis, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi.

GUIDA TV TENNIS SKY SPORT

Il meglio dell’ATP 250 di Montpellier, WTA 500 Linz e WTA 250 Hua Hin:

Lunedì 29 dalle 8 alle 20:20

Martedì 30 dalle 8 alle 14 e dalle 17 alle 21:05

Mercoledì 31 dalle 8 alle 14 e dalle 17 alle 20:20

Giovedì 1 dalle 8 alle 14 e dalle 17 alle 20:20

Venerdì 2 dalle 8 alle 14

Sabato 3 dalle 11 semifinali WTA 250 Hua Hin e semifinali ATP 250 Montpellier

Domenica 4 dalle 11:30 finale WTA 250 Hua Hin e dalle 15 finale ATP 250 Montpellier

ATP 250 Montpellier (in diretta su Sky Sport 251):

Lunedì 29 dalle 17

Martedì 30 dalle 14:30

Mercoledì 31 dalle 14:30

Giovedì 1 dalle 14:30

Venerdì 2 dalle 14:30

WTA 500 Linz (in diretta su Sky Sport 252):

Lunedì 29 dalle 14

Martedì 30 dalle 12

Mercoledì 31 dalle 12

Giovedì 1 dalle 14

Venerdì 2 dalle 13

Sabato 3 dalle 14 (su Sky Sport Max)

Domenica 4 dalle 14 (su Sky Sport Max)

WTA 250 Hua Hin (in diretta su Sky Sport 253):

Lunedì 29 dalle 8

Martedì 30 dalle 8

Mercoledì 31 dalle 8

Giovedì 1 dalle 8

Venerdì 2 dalle 8

Sabato 3 dalle 11 (su Sky Sport 257)

