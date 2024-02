Programma Tennis 5-11 febbraio 2024. Nella settimana del 5-11 febbraio sono previsti tre tornei tennisti: l’ATP 250 di Dallas, l’ATP 250 di Marsiglia, l’ATP 250 di Cordoba. Sono tanti gli azzurri impegnati in questi tornei, vediamo i nomi e le migliori quote.

Programma Tennis 5-11 febbraio 2024: ATP Marsiglia

Ci si avvicina ai primi ATP 500 della stagione, ovvero Rotterdam (12-18 febbraio) e Rio de Janeiro (19-25 febbraio), ma questa settimana si giocano tre 250. Iniziamo dal cemento del ATP Marsiglia dove spicca il nome di Lorenzo Musetti che, dopo l’eliminazione subita al secondo turno degli Australian Open, si rimetterà in gioco nel torneo 250 francese. Il toscano sarà testa di serie numero 6 in un torneo dove se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz, il bulgaro Grigor Dimitrov, il russo Karen Khachanov e il canadese Felix Auger-Aliassime.

Musetti, numero 26 Atp, esordirà lunedì 5 febbraio contro il tedesco Maximilian Marterer, numero 92 del ranking. Il vincente potrebbe doversela vedere nel turno successivo con Andy Murray e ai quarti con la prima teta di serie, Hurkacz.

Flavio Cobolli, reduce dai quarti di finale a Montpellier, si è cancellato delle qualificazioni di Marsiglia e anche dal tabellone principale di Dallas (era riuscito a rientrare per via delle cancellazioni altrui), rinviando così il suo ritorno in campo ad altri eventi. Si attendeva anche il rientro di Matteo Berrettini, che non gioca dagli US Open e che ha saltato gli Australian Open a causa dell’ennesima criticità fisica. Il romano non andrà a Marsiglia (si era vociferato di una wild-card) e a questo punto potrebbe aspettare marzo per rimettere piede in campo, magari approfittando del ranking protetto in occasione dei Masters 1000 sul cemento statunitense (Indian Wells e Miami).

Guida TV ATP Marsiglia

L’Atp 250 Marsiglia 2024 sarà trasmesso su Sky Sport, su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW.

Lunedì 5 febbraio: primo turno, dalle 12:00

Martedì 6 febbraio: primo turno, dalle 12:30

Mercoledì 7 febbraio: primo/secondo turno, dalle 12:30

Giovedì 8 febbraio: secondo turno, dalle 12:30

Venerdì 9 febbraio: quarti di finale, dalle 12:30

Sabato 10 febbraio: semifinali, dalle 12:30

Domenica 11 febbraio: finale, ore 15:00

Programma Tennis 5-11 febbraio 2024: ATP Cordoba

Luciano Darderi, Marco Cecchinato e Andrea Giannessi saranno a Cordoba per quest’altro ATP 250 dove le quote premiano due giocatori su tutti, Francisco Cerundolo e Sebastian Baez (il campione in carica) entrambi quotati da favoriti @6 volte la posta, davanti a Tomas Martin Etcheverry.

Presenti tutti gli specialisti della terra battuta. C’è Hanfmann, che esordirà con il coriaceo Varillas. Presente Munar e anche Carballes Baena. Tenta l’assalto al torneo di casa anche Diego Schwartzman.

Guida TV ATP Cordoba

La diretta televisiva del Atp 250 di Cordoba 2024 è affidata a Sky Sport.

Lunedì 5 febbraio: primo turno – dalle 18:00

Martedì 6 febbraio: primo turno – dalle 18:30

Mercoledì 7 febbraio: primo/secondo turno – dalle 18:30

Giovedì 8 febbraio: secondo turno – dalle 18:30

Venerdì 9 febbraio: quarti di finale – dalle 18:30

Sabato 10 febbraio: semifinali – dalle 18:30

Domenica 11 febbraio: finale – ore 21:00

Programma Tennis 5-11 febbraio 2024: ATP Dallas

Nessun italiano negli States dove si gioca l’ATP 250 di Dallas. Qui a staccare tutti abbiamo i giocatori di casa: Frances Tiafoe, Ben Shelton e Tommy Paul, tutti quotati @5.50 davanti ad Adrian Mannarino @8 e a Christopher Eubanks @8.50.

Guida TV ATP Dallas

La diretta televisiva del Atp 250 di Dallas 2024 è affidata a Sky Sport.

Lunedì 5 febbraio: primo turno – dalle 19:00

Martedì 6 febbraio: primo turno – dalle 19:30

Mercoledì 7 febbraio: primo/secondo turno – dalle 19:30

Giovedì 8 febbraio: secondo turno – dalle 19:30

Venerdì 9 febbraio: quarti di finale – dalle 19:30

Sabato 10 febbraio: semifinali – dalle 20:30

Domenica 11 febbraio: finale – ore 21:00

Calendario completo tornei ATP Febbraio 2024

5-11 febbraio: Atp 250 Marsiglia

5-11 febbraio: Atp 250 Cordoba

5-11 febbraio: Atp 250 Dallas

12-18 febbraio: Atp 500 Rotterdam

12-18 febbraio: Atp 500 Buenos Aires

12-18 febbraio: Atp 250 Delray Beach

19-25 febbraio: Atp 500 Rio de Janeiro

19-25 febbraio: Atp 250 Los Cabos

19-25 febbraio: Atp 250 Doha

26 febbraio – 4 marzo: Atp 500 Acapulco

26 febbraio – 4 marzo: Atp 500 Dubai

26 febbraio – 4 marzo: Atp 250 Santiago

WTA: i tornei della settimana di tennis femminile

In campo femminile sono già iniziati i 500 e questa settimana è di scena il WTA 500 di Abu Dhabi 2024, il primo dei tre ricchi tornei in programma in Medio Oriente. Prima testa di serie del torneo sarà Elena Rybakina, dietro di lei Ons Jabeur e Maria Sakkari. Wild card anche per Naomi Osaka.

Guida TV WTA Abu Dhabi

La diretta televisiva del Wta 500 di Abu Dhabi 2024 è affidata a Sky Sport

Lunedì 5 febbraio Sky Sport 254 e NOW dalle 10

Martedì 6 Sky Sport 253 e NOW dalle 10

Mercoledì 7 Sky Sport 253 e NOW dalle 10

Giovedì 8 Sky Sport 253 e NOW dalle 10

Venerdì 9 Sky Sport 253 e NOW dalle 10

Sabato 10 Sky Sport 257 e NOW dalle 12 (semifinali)

Domenica 11 Sky Sport Arena e NOW dalle 14 (finale)

Si gioca anche il WTA 250 di Cluj-Napoca 2024, torneo di scena da lunedì 5 a domenica 11 febbraio, anche se in Romania non sono attese giocatrice tra le prime 20/25 del ranking mondiale visto che il torneo di Abu Dhabi ha tolto molte protagoniste. Ci sarà però Karolina Pliskova e anche qualche italiana: Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani nel tabellone principale.

Guida TV WTA Cluj-Napoca 2024

La diretta televisiva del Wta 250 di Cluj-Napoca 2024 è affidata a Sky Sport.

Lunedì 5 febbraio Sky Sport 255 e NOW dalle 10

Martedì 6 Sky Sport 254 e NOW dalle 10

Mercoledì 7 Sky Sport 254 e NOW dalle 10

Giovedì 8 Sky Sport 254 e NOW dalle 10

Venerdì 9 Sky Sport 254 e NOW dalle 13

Sabato 10 Sky Sport 258 e NOW dalle 14 (semifinali)

Domenica 11 Sky Sport 255 e NOW dalle 16.30 (finale)

