Pronostico Cerundolo-Munar 7 febbraio 2024. Mercoledì andra in scena il secondo turno del torneo ATP 250 di Cordoba, dove si affronteranno Francisco Cerundolo contro Jaume Munar.

Pronostico Cerundolo-Munar 7 febbraio 2024: lo stato di forma dei tennisti

Secondo turno del ATP 250 Cordoba che ha in programma un match interessante tra due giocatori esperti della terra rossa. Munar è reduce da un buonissimo primo turno, giocato contro Galan vinto 2-0.

Dall’altra parte invece troviamo Cerundolo che è reduce dalla sconfitta arrivata in coppa Davis da Skatov. Entrambi i giocatori arrivano a questo match con sole 2 vittorie nelle ultime 5 partite disputate. I due giocatori si sono affrontati 3 volte e al momento conduce 3-0 Cerundolo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Cerundolo-Munar 7 febbraio 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis ATP 250 Cordoba.

Le nostre scommesse su Francisco Cerundolo-Jaume Munar

Ci aspettiamo una partita comandata da Cerundolo, che se non incapperà in molti errori non forzati, pensiamo possa portare a casa il match senza troppi problemi. Decidiamo di puntare il 2-0 di Cerundolo che troviamo a quota @2.63.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB