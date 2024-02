Pronostici Tennis 12-18 febbraio 2024. Come ogni lunedì andiamo a vedere cosa ci attende questa settimana per i tornei di Tennis ATP e WTA. A Rotterdam torna in campo Jannik Sinner per la prima volta dalla vittoria in Australia, e lo fa da netto favorito.

Pronostici Tennis 12-18 febbraio 2024: ATP 500 Rotterdam

Jannik Sinner torna in campo per la prima volta dalla vittoria degli Australian Open, e lo farà al ATP 500 Rotterdam dove lo scorso anno perse l’atto conclusivo sul cemento olandese contro il russo Daniil Medvedev. In caso di vittoria di questo torneo l’altoatesino salirebbe al 3° posto del ranking mondiale.

I bookmakers sono ottimisti visto che Jannik vede il titolo in quota @2 su Planetwin365 e i rivali più vicini, Dimitrov e Rublev, inseguono a distanza e si giocano @7.

Curiosamente l’esordio di Sinner sarà contro il tennista con cui si è aperta la campagna vincente a Melbourne un mese fa: Botic Van De Zandschulp. All’Australian Open non ci fu storia e anche per questa sfida la vittoria del numero uno italiano è proposta da Sisal@1,08 contro il successo dell’olandese padrone di casa @7,50. Nel set betting è nettamente avanti il 2-0 @1,33, seguito dal 2-1 @4.

A Rotterdam Jannik sarà affiancato da altri due azzurri, insieme ai quali ha alzato al cielo la Coppa Davis il 26 novembre: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Il toscano, reduce dal brutto scivolone a Marsiglia, proverà a rialzarsi. Il piemontese si rimetterà in gioco con importanti ambizioni. Difficili le affermazioni finali dei due azzurri, con Sonego @81 di poco avanti su Musetti @101 che si gioca in tripla cifra.

Pronostici Tennis 12-18 febbraio 2024: ATP 250 Buenos Aires

Dopo Cordoba dove è arrivata la prima vittoria del nostro Luciano Darderi, si rimane in Argentina con ATP 250 Buenos Aires dove lo stesso Darderi proverà a confermarsi, un ipotesi quotata @51 volte la posta, in un torneo dove c’è ovviamente un grande favorito su tutti: Carlos Alcaraz @1.72 che stacca nettamente Cameron Norrie, primo avversario @11 volte la posta.

Pronostici Tennis 12-18 febbraio 2024: ATP 250 di Delray Beach

Matteo Arnaldi ha invece optato per una trasferta in terra americana e ripartirà dall’ATP 250 di Delray Beach, dove è riuscito ad entrare nel tabellone principale. Flavio Cobolli dovrà invece passare dalle qualificazioni a Delray Beach.

Anche in questo torneo non manca un favorito assoluto a staccare il resto del Field, e in questo caso è Taylor Fritz @3 che ha un buon vantaggio si Frances Tiafoe @7 e anche su Tommy Paul @7.50 nel weekend ha vinto il primo torneo di casa negli States. Attenzione perché in terza fascia troviamo proprio Arnaldi @23, per una vittoria non così impossibile, e visto il momento dei tennisti italiani ci crediamo anche qui!

