Pronostici Tennis 19-25 febbraio 2024. Il programma della settimana di Tennis con tre tornei ATP, il 500 di Rio in Brasile ma anche i 250 di Doha e Los Cabos. In campo femminile si gioca il prestigioso WTA 1000 Dubai con in gioco la nostra Jasmine Paolini.

Jannik Sinner vince a Rotterdam e sale #3 nel ranking mondiale

Dopo il trionfo agli Australian Open, Jannik Sinner vince anche l’Atp 500 di Rotterdam, battendo in finale un ottimo De Minaur. Il nuovo numero 3 del ranking vince in due set con il punteggio di 7-5, 6-4, in due ore e sei minuti di gioco.

Le parole dell’altoatesino: “Ancora una volta contro Alex, affrontarlo è sempre difficile. Mi piace giocare il doppio con lui, è un giocatore gentile e penso che arriveranno tanti successi, sta migliorando ogni settimana. Con il mio team abbiamo fatto un gran lavoro due settimane fa e anche in questo torneo. Sono orgoglioso di come ho giocato questa settimana, abbiamo avuto momenti difficili ma siamo nella giusta direzione. Cerchiamo sempre di migliorare. Un ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile questo straordinario torneo. Il pubblico è stato meraviglioso, corretto anche quando ho giocato contro gli olandesi. Amo giocare questo torneo, appuntamento al prossimo anno”.

Pronostici Tennis 19-25 febbraio 2024: i tornei ATP della settimana

In ambito maschile il torneo più prestigioso è l’ATP 500 di Rio de Janeiro (terra) dove il favorito d’obbligo è il numero 2 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che cercherà di vincere il trofeo che nel 2023 fu alzato dal britannico Cameron Norrie. Le quote danno lo spagnolo al vertice delle lavagne @1.66, proprio su Norrie che però è lontanissimo @9.50 volte la posta, poi si sale in doppia cifra con Nicolas Jarry @12.

Per l’ATP 250 di Doha (cemento) si attende la presenza di due italiani: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti quotati rispettivamente @26 e @29 volte la posta. Il favorito è Andrey Rublev @3.50 su Karen Khachanov @6.50 ed Hugo Humbert @7.

All’ATP 250 di Los Cabos (cemento) al via numerosi top player, tra cui il tedesco Alexander Zverev che è il favorito @3.40 di quota, seguito dal greco Stefanos Tsitsipas @4.33, da Casper Ruud @6.50 e dall’australiano Alex De Minaur @6.50, fresco finalista a Rotterdam contro Sinner. Attenzione anche al nostro Matteo Arnaldi quotato @26 volte la posta.

Si accende anche il tennis femminile col WTA 1000 Dubai in programma da domenica 18 a sabato 24 febbraio con questo prestigioso torneo sul cemento outdoor. A guidare il seeding sarà Iga Swiatek e tornerà in campo anche Aryna Sabalenka, la vincitrice dell’Australian Open. Ci saranno anche, tra le rivali più accreditate, Coco Gauff e Elena Rybakina. Particolarmente attesa l’unica azzurra che accede direttamente al tabellone principale, Jasmine Paolini.

Pronostici Tennis 19-25 febbraio 2024: programma TV

“Diretta tennis” su SKY SPORT UNO/SKY SPORT MAX e NOW

Il meglio dell’ATP 500 Rio, ATP 250 Doha e Los Cabos, WTA 1000 Dubai

Lunedì 19 dalle 8 alle 20:50 su Sky Sport Uno, dalle 20 su Sky Sport Max

Martedì 20 dalle 8 alle 19:55 su Sky Sport Uno, dalle 19:30 su Sky Sport Max

Mercoledì 21 dalle 9 su Sky Sport Max (dalle 17:05 alle 19:55 anche su Sky Sport Uno)

Giovedì 22 dalle 11 su Sky Sport Max

Venerdì 23 dalle 14 semifinali WTA 1000 Dubai su Sky Sport Max, dalle 21:30 diretta su Sky Sport Uno

Sabato 24 dalle 16 finale WTA 1000 Dubai su Sky Sport Max

Domenica 25 alle 4 finale ATP 250 Los Cabos su Sky Sport Uno

“Diretta tennis” su SKY SPORT TENNIS e NOW

