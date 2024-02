Calendario Tennis ATP/WTA 26 febbraio-3 marzo. Andiamo a vedere i tornei che ci attendono questa settimana e la guida tv. Particolare attenzione agli azzurri impegnati in 5 tornei tra maschile e femminile, a pochi giorni dal primo successo in un WTA 1000 della nostra Jasmine Paolini.

Jasmine Paolini vince il WTA 1000 di Dubai

Questa settimana iniziamo la rubrica di Tennis celebrando Jasmine Paolini che ha vinto il suo primo WTA 1000 in carriera, grazie al trionfo di Dubai, e sale in top-14 del ranking mondiale, a conferma che il movimento del tennis italiano sta crescendo, anche oltre Sinner. L’azzurra ha battuto in rimonta in finale Anna Kalinskaya, con i parziali4-6 7-5 7-5.

Queste le parole di Paolini: “È stato un match durissimo, lei ha giocato benissimo per tutta la settimana – ha dichiarato l’azzurra alla fine del match contro la russa Anna Kalinskaya -. Sono stata brava a rientrare in partita dopo il primo set. Ho lottato su ogni punto e sono orgogliosa di me stessa e di quanto ho fatto. Sono contenta di aver vinto ogni match, ma soprattutto della prima partita. Ci ho creduto in ogni partita: ricordo il primo match, quando ero sotto set e break. Pensavo che avrei perso quella partita, e invece sono arrivata a vincere il titolo. Vincere il titolo dopo aver affrontato una situazione del genere è incredibile”.

Calendario Tennis ATP/WTA 26 febbraio-3 marzo: i tornei maschili di Tennis ATP

ATP 500 di Acapulco (cemento) con le prime due teste di serie rappresentate dal tedesco Alexander Zverev e dal danese Holger Rune. A rappresentare l’Italia ci saranno invece Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli saranno attesi da impegni molto difficili già dal primo turno: il ligure dovrà vedersela contro il n.10 del mondo, Taylor Fritz, mentre il romano, proveniente dalle qualificazioni, sfiderà il forte canadese Felix Auger-Aliassime.

Al ATP 500 di Dubai (cemento) attenzione ai russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev e al polacco Hubert Hurkacz. Gli italiani Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego vanno a caccia di rivincite sul cemento saudita dopo un periodo poco felice con molte uscite anticipate e prestazioni sotto tono per entrambi.

ATP 250 di Santiago (terra) con il padrone di casa Nicolas Jarry testa di serie numero 1. Sulla terra rossa cilena, Luciano Darderi e Francesco Passaro, grazie a due wild card, fanno parte del tabellone principale. Darderi, vittorioso nel torneo di Cordoba, spera di avere la condizione fisica adeguata per fare strada, mentre tanti punti interrogativi sulla forma di Passaro.

Calendario Tennis ATP/WTA 26 febbraio-3 marzo: i tornei femminili di Tennis WTA

Al WTA 500 di San Diego (cemento) la favorita è la padrona di casa, la statunitense Jessica Pegula. Qui non ci sono giocatrici azzurre impegnate.

Al WTA 250 di Austin (cemento) la numero uno del tabellone è l’ucraina Anhelina Kalinina. Lucia Bronzetti sarà in Texas prepararsi al meglio in vista del Sunshine Double che prenderà il via la prossima settimana.

Guida TV Tennis su Sky e quote antepost

“Diretta tennis” su SKY SPORT UNO/SKY SPORT MAX e NOW

Il meglio dell’ATP 500 di Dubai, ATP 500 Acapulco, ATP 250 Santiago, WTA 500 San Diego, WTA 250 Austin

Lunedì 26 dalle 11 su Sky Sport Uno

Martedì 27 dalle 11 alle 17:55 su Sky Sport Uno, dalle 17:45 su Sky Sport Max, dalle 23:30 alle 2:30 su Sky Sport Uno

Mercoledì 28 dalle 11 alle 19:55 su Sky Sport Uno, dalle 20 su Sky Sport Max, dalle 23:30 alle 4 su Sky Sport Uno

Giovedì 29 dalle 11 su Sky Sport Max

Venerdì 1 dalle 22:30 su Sky Sport Uno

Sabato 2 dalle 2 semifinali ATP 500 Acapulco su Sky Sport Uno

Lunedì 4 dall’1 finale WTA 500 San Diego su Sky Sport Uno

“Diretta tennis” su SKY SPORT TENNIS e NOW

Lunedì 26 dalle 11

Martedì 27 dalle 11

Mercoledì 28 dalle 11

Giovedì 29 dalle 11

Venerdì 1 dalle 14 semifinali ATP 500 Dubai, dalle 18 “Diretta Tennis”

Sabato 2 dalle 16 finale ATP 500 Dubai, dalle 22 semifinali ATP 250 Santiago

Domenica 3 dalle 4 finale ATP 500 Acapulco, dalle 21 finale WTA 250 Austin, dalle 23 finale ATP 250 Santiago (al termine, prosecuzione finale WTA 500 San Diego)

Vediamo anche le quote antepost al momento disponibili per le vittorie finali dei tornei ATP e WTA.

