Pronostici Tennis 1-7 aprile 2024. Vediamo il programma di questa settimana con gli appuntamenti di Tennis ATP e WTA, con tutti gli italiani impegnati in giro per il mondo. Inizia ufficialmente la stagione su terra rossa dopo la grande chiusura di Jannik Sinner al master 1000 di Miami che lo ha portato anche al #2 del ranking mondiale!

Sinner Mania: si scommette su un altro slam di Jannik e sulla #1 di Djokovic

Continuano i successi di Jannik Sinner in un 2024 che, fin qui, gli ha riservato una sola sconfitta (contro Alcaraz in semifinale a Indian Wells). Sinner grazie al titolo conquistato a Miami è salito alla seconda posizione del ranking ATP, superando proprio lo spagnolo.

La stagione è ancora lunghissima per l’altoatesino, che può ora puntare al prossimo Slam e alla vetta della classifica maschile, attualmente occupata da Novak Djokovic. Vediamo tutte le quote su Jannik, i bookmakers per esempio sono fiduciosi nel sorpasso entro fine anno: Sinner numero uno del mondo entro il prossimo dicembre si gioca @2,50. Attenzione anche a un altro Slam nel 2024, opzione offerta @1,80 mentre il tris vale @4,50 la posta. Più lontana la possibilità di realizzare subito il Grande Slam, vista a quota @31, mentre l’oro alle Olimpiadi di Parigi è un obiettivo possibile @4.

Pronostici Tennis 1-7 aprile 2024: inizia la stagione sulla terra rossa

Dal 1 al 7 aprile tanti i tornei e si entra nel vivo della stagione sulla terra rossa a cui isponderanno all’appello diversi giocatori italiani.

Nel circuito ATP Marrakech vedrà al via Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli presenti nel tabellone principale, mentre iscritti alle qualificazioni Fabio Fognini, Matteo Gigante e Stefano Napolitano. Grande curiosità su quanto saprà fare Berrettini, reduce dalla Finale nel Challenger di Phoenix e anche dal ko al primo turno di Miami contro Andy Murray.

A Estoril (Portogallo), invece, sarà Lorenzo Musetti tra i protagonisti che riparte dopo essersi messo in evidenza in Florida e finalmente giocherà sulla sua superficie preferita. A Houston (Stati Uniti) sarà interessante vedere cosa riuscirà a fare l’italo-argentino Luciano Darderi, capace di scalare la classifica in questa primissima parte del 2024 e di entrare stabilmente in top-100.

Sul circuito femminile del WTA Elisabetta Cocciaretto giocherà il WTA500 di Charleston, sulla celebre terra verde americana, mentre Sara Errani prosegue nel suo percorso a Bogotà (Colombia) dove sarà presente anche Lucrezia Stefanini.

Pronostici Tennis 1-7 aprile 2024: programma completo e italiani in campo

1°-7 aprile ATP250 Houston – Luciano Darderi

1°-7 aprile ATP250 Marrakech – Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli; Fabio Fognini, Matteo Gigante e Stefano Napolitano iscritti nelle qualificazioni

1°-7 aprile ATP250 Estoril – Lorenzo Musetti

1°-7 aprile WTA500 Charleston – Elisabetta Cocciaretto

1°-7 aprile WTA250 Bogotà – Sara Errani, Lucrezia Stefanini

