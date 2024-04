Pronostico Vukic-Ofner 4 aprile 2024. Giovedì dalle ore 13:00 italiane si giocano gli ottavi di finale del ATP Marracheck. Vediamo analisi, stato di forma, migliori quote e i nostri pronostici sul tennis.

Pronostico Vukic-Ofner 4 aprile 2024: lo stato di forma dei tennisti

Aleksandar Vukic (#67 del ranking mondiale) si presenta a questo match valido per gli ottavi di finale di Tennis ATP Marracheck 2024 dopo aver esordito con un 2-0 su Muller qui in Marocco, e dopo essere uscito subito a Miami contro Carballes Baena.

Dall’altra parte Sebastian Ofner, austriaco numero 47 al mondo, che a Miami ha raggiunto il secondo turno, arrendendosi, non senza combattere, a Cerundolo. I due tennisti si sono affrontati 2 volte in carriera, con una vittoria a testa, Vukic per 2-1 in Australia nel 2019, su una superficie a lui più congeniale come vedremo in seguito, mentre l’ultimo scontro del 2022, alle qualificazioni del French Open su terra rossa, è andata nettamente ad Ofner che ha battuto l’avversario 6-2, 6-4.

Pronostico Vukic-Ofner 4 aprile 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Aleksandar Vukic-Sebastian Ofner

Abbiamo accennato che la terra rossa non è la superficie più amata da Vukic che ha vinto un buon primo turno, ma Ofner è un giocatore nettamente migliore su terra (lo ha dimostrato anche alle qualificazioni del Roland Garros del 2022), anche perché Vukic non è predisposto alla terra battuta già dal servizio, un servizio dritto che mal si adatta con questa superficie. Prendiamo la VITTORIA OFNER @1.75.

