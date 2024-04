Pronostici Berrettini-Sonego 5 aprile 2024. I quarti di finale del ATP Marracheck di Tennis vedranno di fronte due azzurri venerdì: Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Vediamo analisi, migliori quote e consigli per le scommesse su questo derby azzurro in Marocco. Ai quarti anche Fabio Fognini che sfiderà Kotov.

Pronostici Berrettini-Sonego 5 aprile 2024: lo stato di forma dei tennisti

Wimbledon 2023 è stata l’ultima volta in cui si sono affrontati gli azzurri Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che venerdì torneranno ad affrontarsi a Marrakech nei quarti di finale. Il derby italiano ha un chiaro favorito: Berrettini. Il romano, tornato a vincere una partita ATP in Marocco dopo sette mesi, si gioca vincente @1,48 contro i @2,55 del rivale.

Sonego insegue anche nel set betting: il 2-0 per Berrettini è offerto @2,23, seguito dal 2-1 @3,55, mentre una vittoria del torinese per 2-0 paga @4,33 volte la posta. I betting analyst si aspettano una partita combattuta tra i due, grandi amici fuori dal campo: in quota l’Over 22,5 giochi totali è visto @1,78 contro l’opzione contraria @1,93.

Domani in campo per i quarti anche un rinato Fabio Fognini, che parte dietro in quota contro Kotov. Il russo, dopo aver avuto la meglio su Flavio Cobolli agli ottavi, si gioca @1,62. L’azzurro, invece, che ha battuto la prima testa di serie Laslo Djere, è visto @2,21.

Pronostici Berrettini-Sonego 5 aprile 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis ATP Marrakech 2024.

Al momento non abbiamo scommesse su questo match, ma segui il nostro canale Telegram Betting Maniac per tutti gli aggiornamenti, curiosità e free pick sul tennis e sugli altri sport.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB