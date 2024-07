Programma Tennis 22-28 luglio 2024. E’ la settimana d’apertura delle olimpiadi di Parigi 2024 e il tennis sarà protagonista, ma ne parleremo in un altra circostanza. In questo articolo andiamo a vedere i tornei ATP e WTA in programma dal 22 al 28 luglio, con quote e con tutti gli italiani impegnati.

Programma Tennis 22-28 luglio 2024: ATP Atlanta, Shelton su tutti

Il torneo di Atlanta coinciderà anche con quello olimpico e dunque non vedrà tanti nomi di altissimo livello alla partenza. Un big però c’è: è Ben Shelton, che ha rinunciato alla rassegna a cinque cerchi per mettere in cascina qualche punticino in classifica Tennis ATP.

Non per nulla è la prima testa di serie del torneo, e dalla sua ha anche un cammino che potrebbe essere anche abbastanza semplice. Dalla sua parte di tabellone i giocatori più quotati sono Jordan Thompson e Alejandro Davidovich Fokina, che potrebbero incrociare Shelton soltanto in semifinale.

Ma da questa parte di tabellone c’è anche Reilly Opelka, ritornato in campo a Newport dopo due anni di stop a causa di un tumore benigno all’anca. Rivedere in campo questo gigante sarà sintomo che i suoi problemi sono stati sicuramente superati, per poterlo rivedere a livelli più alti nell’immediato futuro.

Nella parte inferiore del tabellone sono Adrian Mannarino e Frances Tiafoe i giocatori più in vista. Soprattutto lo statunitense vuole tentare di rimettersi in carreggiata per tornare a vincere un trofeo che manca da un anno. E l’ultima finale fu proprio contro Shelton, con cui potrebbe sfidarsi solo all’ultimo atto.

Programma Tennis 22-28 luglio 2024: ATP Kitzbuehel, Berrettini favorito

Archiviato il successo nel torneo di Gstaad (Svizzera), Matteo Berrettini può avere ambizioni anche nel prossimo appuntamento, l‘ATP250 di Kitzbuehel, dove l’azzurro potrebbe far valere le sue qualità tennistiche su una terra veloce, con il rimbalzo molto alto, adatta al gioco di Matteo che non per niente è favorito assoluto dalle quote per la vittoria finale.

L’esordio però non sarà dei più semplici contro il russo Pavel Kotov. Nel caso in cui, Berrettini dovesse approdare agli ottavi di finale dovrà vedersela contro il cileno Alejandro Tabilo (secondo nelle lavagne delle quote antepost), capace in stagione di spingersi anche alle semifinali degli Internazionali d’Italia battendo nel proprio percorso Novak Djokovic.

Nei quarti di finale l’incrocio potrebbe essere con il padrone di casa, Sebastian Ofner, mentre nel penultimo atto i nomi più qualificati sono quelli dell’argentino Tomas Martin Etcheverry e del serbo Laslo Djere. Atto conclusivo che potrebbe vedere uno tra l’argentino Sebastian Baez e il portoghese Nuno Borges, quest’ultimo vincente a Bastad in finale contro un certo Rafa Nadal.

TABELLONE ATP 250 KITZBÜHEL 2024

Baez (ARG) [1]-Bye

Tirante (ARG) [SE]-Thiem (AUT)

Gaston (FRA)-Altmaier (GER)

Fucsovics (HUN)-Carballes Baena (ESP) [7] Martinez (ESP) [4]-Bye

Qualificato-Nagal (IND)

Diaz Acosta (ARG)-Coria (ARG)

Qualificato-Borges (POR) [6] Djere (SRB) [8]-Qualificato

Seyboth Wild (BRA)-Schwaerzler (AUT) [WC] Munar (ESP)-Hanfmann (GER)

Bye-Etcheverry (ARG) [3] Ofner (AUT) [5]-Neumayer (AUT) [WC] Moreno de Alboran (USA) [WC]-Qualificato

Berrettini (ITA)-Kotov

Bye-Tabilo (CHI) [2]

AVVERSARI MATTEO BERRETTINI ATP KITZBUEHEL 2024

Primo turno – Pavel Kotov

Ottavi di finale – Alejandro Tabilo

Quarti di finale – Sebastian Ofner (eventuale)

Semifinale – Tomas Martin Etcheverry/Laslo Djere (eventuale)

Finale – Sebastian Baez/Nuno Borges (eventuale)

Programma Tennis 22-28 luglio 2024: ATP Umago con tanti azzurri

Si gioca in contemporanea con le Olimpiadi anche ad Umago. L’ATP250 sulla terra rossa croata annovera tre italiani in tabellone: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini. Ci si chiede però come Musetti, Darderi e Arnaldi gestiranno questo impegno nella consapevolezza che sabato 27 luglio inizierà anche il torneo olimpico a Parigi.

Non è un mistero, infatti, che il toscano, il ligure e l’italo-argentino facciano parte della pattuglia di singolaristi, insieme a Jannik Sinner, e inoltre il carrarino sia in coppia con il pusterese per il torneo di doppio.

Il favorito è Rublev su Rune e Cerundolo, ma anche il nostro Musetti è tra i favoriti in singola cifra, poi si sale con Sonego e Darderi entrambi @15 volte la posta. Più indietro gli altri azzurri.

WTA Iasi 2024 con Martin Trevisan

Sorteggiato il tabellone della prima edizione del WTA 250 di Iasi (Romania), l’Unicredit Iasi Open che si svolge sui campi in terra battuta della cittadina rumena. Un campo di partecipazione discreto, considerato che siamo alle porte delle Olimpiadi e molte giocatrici durante questa settimana sono a riposo, in funzione proprio dell’appuntamento parigino.

La testa di serie numero 1 sarà la russa Mirra Andreeva: la giovanissima classe 2007 siberiana affronterà in un primo turno estremamente interessante la tedesca Noma Noha Akugue, classe 2003 e finora talento inespresso. La settimana scorsa a Palermo ha messo alle strette Karolina Muchova, vedremo quello che riuscirà a fare in terra rumena.

Sulla strada di Andreeva ai quarti di finale ci potrebbe essere l’unica azzurra presente, ossia Martina Trevisan. La fiorentina troverà una qualificata al debutto per poi affrontare la giovane russa Timofeeva o un’altra qualificata. Nella parte bassa di tabellone la prima testa di serie è Tatjana Maria e subito dopo c’è la padrona di casa Jacqueline Cristian.

