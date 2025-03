Chiuso il torneo di Miami vinto a sorpresa da Mensik su Djokovic, e concluso quindi il Sunshine Double, questa settimana ci sono ben 5 tornei tra ATP e WTA. Inizia la stagione sulla terra rossa di tennis che ci porterà fino al Roland Garros, ma prima ATP Houston, Marrakech e Bucarest mentre nel femminile WTA si gioca a Charleston e Bogotà. Pronostici Tennis 31 marzo-6 aprile 2025.

Pronostici Tennis 31 marzo-6 aprile 2025: i tornei ATP della settimana

Questa settimana si giocano tre tornei ATP, inizia la stagione sulla terra rossa, con i primi impegni che ci porteranno fino allo slam del Roland Garros. Il circuito ATP rimane negli States con ATP Houston 2025 dove non avremo italiani al via. Nelle quote domina il padrone di casa, Tommy Paul @4 che avrà in Frances Tiafoe @6.50 il primo avversario, poi arriva Brandon Nakashima. Occhio anche a Tomas Martin Ectcheverry @9 dopodiché si sale in doppia cifra con Alex Michelsen @15. Ecco tutte le principali quote antepost per la vittoria finale a Houston sulle lavagne di bet365.

Si gioca anche l’ATP Marrakech, e in Marocco la truppa azzurra sarà nutrita con Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Fabio Fognini presenti nel main draw e Giulio Zeppieri che partirà dalle qualificazioni.

Il circuito torna anche in Europa con ATP Bucarest, in Romania dove sono inseriti nel tabellone principale Flavio Cobolli e Luca Nardi.

Tennis femminile: i tornei della settimana del WTA

Torniamo dall’altra parte dell’Atlantico, negli States dove il femminile giocherà il WTA Charleston con Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, ammesse al tabellone principale.

Più a Sud, in Colombia, va in scena anche WTA Bogotа e qui a difendere i colori azzurri ci saranno Lucrezia Stefanini, nel main draw, e Nicole Fossa Huergo e Miriana Tona, nelle qualificazioni.

Guida TV Tennis: dove vedere i match della settimana?

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 256.

Power ranking ATP/WTA: gli ultimi aggiornamenti

Come ogni lunedì vediamo anche gli aggiornamenti dei Ranking. Nel ATP maschile Jannik Sinner inizia la sua 43° settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Per quanto accaduto nell’ultimo torneo di Miami, Sinner и certo di essere in testa fino ai primi di maggio visti i pessimi rendimenti dei due inseguitori, il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz, rispettivamente n.2 e n.3 del ranking. L’eliminazione negli ottavi di finale in Florida obbliga Sascha a vincere in tutti i tornei a cui è iscritto prima di Roma per scavalcare Jannik. Obiettivo, invece, giа sfumato per quanto riguarda l’iberico, ko al secondo turno a Miami.

Dopo la vittoria a Miami va segnalata anche l’ascesa di Jakub Mensik. Il giovane ceco, classe 2005, ha sconfitto Novak Djokovic nella finale e cosм si è assicurato il primo titolo ATP in carriera e ha compiuto un gran balzo in avanti in classifica: 30 posizioni guadagnate e n.24 del mondo.

Sono sempre undici i giocatori italiani in top-100 anche questa settimana. Lorenzo Musetti, fermato negli ottavi a Miami da Djokovic, è stabile al n.16, mentre Matteo Berrettini ha scalato la classifica di qualche posizione ed n.27 del mondo grazie ai quarti raggiunti in Florida. A seguire troviamo Lorenzo Sonego (n.38), Matteo Arnaldi (n.39), Flavio Cobolli (n.45), Luciano Darderi (n.57), finalista nel Challenger di Napoli, Mattia Bellucci (n.71), Luca Nardi (n.93), Francesco Passaro (n.97) e Fabio Fognini (n.99).

RANKING ATP (TOP-10)

1. Jannik Sinner 10330 punti

2. Alexander Zverev 7645 punti

3. Carlos Alcaraz 6720 punti

4. Taylor Fritz 5290 punti

5. Novak Djokovic 4510 punti

6. Casper Ruud 3855 punti

7. Jack Draper 3780 punti

8. Stefanos Tsitsipas 3445 punti

9. Andrey Rublev 3440 punti

10. Alex de Minaur 3335 punti

Nel femminile la bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto il 1000 di Miami e ha così rinforzato la propria leadership in vetta al Ranking WTA sulla polacca Iga Swiatek sempre più staccata poi al 3° posto. Settimana positiva per la nostra Jasmine Paolini che grazie alla semifinale raggiunta in Florida (poi persa contro la futura campionessa) è tornata al n.6 della classifica mondiale.

Tra le altre azzurre segnaliamo Lucia Bronzetti sempre nel ruolo di n.2 d’Italia (n.60) a precedere la marchigiana Elisabetta Cocciaretto (n.85), che perso 3 posizioni rispetto all’ultimo update ma rimane una delle tre azzurre nella top-100, con Sara Errani n.124 e Martina Trevisan n.145 che non sono lontanissime da questo traguardo.

RANKING WTA (TOP-10)

1. Aryna Sabalenka 10541 punti

2. Iga Swiatek 7470 punti

3. Coco Gauff 6063 punti

4. Jessica Pegula 5796 punti

5. Madison Keys 4949 punti

6. Jasmine Paolini 4843 punti

7. Mirra Andreeva 4775 punti

8. Qinwen Zheng 4135 punti

9. Paula Badosa 3821 punti

10. Elena Rybakina 3808 punti

