Vediamo il programma della settimana di tennis con ben tre tornei ATP 250 in campo maschile mentre l’evento più importante è nel tennis femminile col primo WTA 1000 dell’anno a Doha. Pronostici Tennis 10-16 febbraio 2025.

Pronostici Tennis 10-16 febbraio 2025: i tornei ATP della settimana

Settimana piena per il tennis maschile con ben 3 tornei ATP 250 in programma. Si tratta di eventi minori, ma i big non mancano, come non manca la presenza azzurra, anche se Jannik Sinner, dopo aver rinunciato a Rotterdam per recuperare energia dopo l’Australia, continuerà ad allenarsi in vista del suo prossimo impegno in agenda: l’ATP 500 di Doha (17-22 febbraio).

ATP Buenos Aires: Zverev favorito. 3 italiani in gioco in Argentina

Sulla terra rossa argentina si gioca l’ATP 250 Buenos Aires che vede Alexander Zverev l’uomo da battere in quota @2.50, con Holger Rune che si presenta come principale antagonista del tedesco, anche se lontano @7.50 volte la posta, poi si sale con Joao Fonseca @9 e col nostro Lorenzo Musetti @10 che all’orizzonte vede una possibile semifinale proprio contro il numero #2 al mondo tedesco.

Presenti nel main draw sudamericano anche Luciano Darderi e Francesco Passaro, bravo a superare le qualificazioni.

ATP Delray Beach: Taylor Fritz stacca tutti. Solo Arnaldi per gli azzurri

Saliamo verso gli Stati Uniti visto che si gioca anche l’ATP 250 Delray Beach dove troviamo il giocatore di casa, l’americano Taylor Fritz, come nettamente favorito @3 volte la posta su Alex Michelsen @9 e Marcos Giron @10.

Sul cemento di Delray Beach abbiamo un solo italiano, Matteo Arnaldi, che si presenta come numero 4 del seeding anche se nelle quote è molto più indietro @17 volte la posta.

ATP Marsiglia: Medvedev torna favorito. Sonego e Nardi lontani

Passiamo in Francia con ATP 250 Marsiglia dove sulla carta il giocatore da battere è Daniil Medvedev @3.40, anche se il russo sta attraversando un periodo davvero di calo nella sua carriera, pur confermando la non intenzione al ritiro. Sul cemento veloce indoor marsigliese sarà Hubert Hurkacz a provare ad impensierire il russo, assieme ad Ugo Humbert, entrambi @6.

Lorenzo Sonego scende in campo già oggi contro l’olandese Botic Van de Zandschulp, ed è anche il migliore dei nostri in lavagna, con quota @26 volte la posta per le quote antepost della vittoria finale. Nel main draw francese c’è spazio anche per Luca Nardi, contrapposto al tedesco Daniel Altmaier al primo turno, e quotato @67 per la vittoria finale del torneo.

Tennis Femminile: si gioca il WTA 1000 Doha

Questa settimana a rubare la scena, col torneo più importante, è il tennis femminile. Riflettori puntati sul Qatar TotalEnergies Open 2025, primo WTA 1000 dell’anno che vedrà la partecipazione di Jasmine Paolini come unica azzurra presente nel tabellone principale. La finalista dell’ultima edizione di Wimbledon, numero 4 del ranking mondiale, punta ad un risultato importante sul cemento di Doha anche se è quotata @29 volte la posta per la vittoria questa settimana.

La toscana è iscritta anche al torneo di doppio in Qatar insieme a Sara Errani mentre nel singolare è quotata @29 per la vittoria finale dove spicca Aryna Sabalenka @3.60 con Iga Swiatek vicinissima @3.60, poi abbiamo Coco Gauff @5.50.

Aggiornamenti ranking ATP e WTA: Sinner inarrivabile, Bronzetti cresce

Vediamo gli aggiornamenti dei ranking mondiali di tennis maschile (ATP) e tennis femminile (WTA).

Jannik Sinner inizia la sua 36° da numero #1 al mondo, anche se non ha giocato alcun torneo quest’ultima settimana, privilegiando il riposo e poi gli allenamenti a Montecarlo, in vista del ritorno in campo programmato a Doha dal 17 febbraio. settimana da n.1 del mondo. L’altoatesino è al comando del ranking ATP con 11830 punti a precedere il tedesco Alexander Zverev (8135), impegnato nei prossimi giorni nello swing sudamericano, e poi Carlos Alcaraz, fresco vincitore a Rotterdam dove ha confermato i favori della vigilia. Sono 11 i tennisti azzurri in top-100, un record iniziato due settimane fa, e ancora attivo grazie a Lorenzo Musetti (n.16), Matteo Berrettini (n.34), Lorenzo Sonego (n.35), Flavio Cobolli (n.36), Matteo Arnaldi (n.38), Luciano Darderi (n.59), Mattia Bellucci (n.68), Luca Nardi (n.83), Francesco Passaro (n.92) e Fabio Fognini (n.94).

RANKING ATP (TOP-10)

1. Jannik Sinner 11830

2. Alexander Zverev 8135

3. Carlos Alcaraz 7510

4. Taylor Fritz 5100

5. Casper Ruud 4480

6. Alex de Minaur 4015

7. Novak Djokovic 3900

8. Daniil Medvedev 3830

9. Tommy Paul 3445

10. Andrey Rublev 3270

La bielorussa Aryna Sabalenka comanda sempre il ranking mondiale di tennis femminile ma deve stare attenta a Iga Swiatek che vuole riprendersi la #1 poi più staccata troviamo Coco Gauff alla #3. La nostra Jasmine Paolini si conferma al numero 4 del ranking. Da segnalare il ritorno in top-5 di Jessica Pegula e Madison Keys che guadagna un altra posizione salendo alla 6, su Elena Rybakina alla #7. Gran balzo in avanti di Lucia Bronzetti. La romagnola, finalista a Cluj, è alla #56, scalando la bellezza di 16 posizioni in un colpo solo dopo l’ottima prestazione in Romania, e mettendosi alle spalle anche Elisabetta Cocciaretto (#58) la terza e ultima azzurra in top-100 visto che poi ci sono Sara Errani alla #117 e Martina Trevisan alla #134.

RANKING WTA (TOP-10)

1. Aryna Sabalenka 8956

2. Iga Swiatek 8770

3. Coco Gauff 6538

4. Jasmine Paolini 5288

5. Jessica Pegula 4861

6. Madison Keys 4680

7. Elena Rybakina 4588

8. Qinwen Zheng 4095

9. Emma Navarro 3709

10. Paula Badosa 3588

